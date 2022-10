Dienas laikā piecreiz pārkāpj satiksmes noteikumus – VP soda Nemiro

Laika periodā no šā gada 19. aprīļa līdz 4. septembrim administratīvi sodīti 14 Saeimas deputāti, no kuriem visbiežāk sodīts Ralfs Nemiro, vienas dienas laikā pat saņemot piecus sodus, liecina Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā iesniegtais Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārskats.

Visvairāk - sešas reizes – sodīts deputāts Nemiro. Vienas dienas laikā, 3. jūlijā, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policija pieņēmusi četrus lēmumus, sodot Nemiro par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.

3. jūlijā Nemiro tika sodīts par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā, cits sods saņemts par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā, kā arī deputāts sodīts par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā.

Tajā pašā dienā deputāts sodīts par ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu, apdzenot no nepārtrauktās līnijas puses. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu deputāts sodīts arī 4. augustā Saldū.

Periodā no 19. aprīļa līdz 4. septembrim Valsts policija sodījusi deputāti Ilgu Šuplinsku trīs reizes. Šā gada 2. augustā Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde sodīja deputāti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Savukārt 15. aprīlī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde pieņēmusi divus lēmumus – vienreiz brīdinājusi Šuplinsku par ātruma pārsniegšanu uz ceļa, bet otrajā lēmumā sodījusi deputāti par ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu, apdzenot no nepārtrauktās līnijas puses.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu 9. jūnijā sodīts deputāts Jānis Tutins (S) un 6. jūnijā arī deputāts Jānis Vitenbergs (NA). Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu 10. maijā sodīta deputāte Linda Medne (K).

Tāpat Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde 18. jūnijā pieņēma lēmumu sodīt deputātu Edgaru Tavaru (ZZS) par izdarītu pārkāpumu pēc Ceļu satiksmes likuma panta par pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai "Dzīvojamā zona".

Piecas reizes sodīts deputāts Aldis Gobzems, galvenokārt par gadu mijā pieļautajiem Covid-19 izplatības ierobežošanas pārkāpumiem. Valsts policijas savulaik pieņemtie lēmumi par Gobzema pārkāpumiem stājušies spēkā šā gada vasarā.

No aprīļa līdz septembrim sodīts arī deputāts Krišjānis Feldmans (K). Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Teikas iecirkņa Kārtības policijas nodaļa šā gada 5. jūlijā pieņēma lēmumu par to, ka deputāts nav ievērojis Covid-19 izolācijas, pašizolācijas, karantīnas vai mājas karantīnas, vai pulcēšanās ierobežojumu, kā arī tirdzniecības vai citu saimniecisko pakalpojumu sniegšanas prasības.

Sodu par Covid-19 ierobežojumu pārkāpumiem 25. martā saņēmusi arī deputāte Ramona Petraviča. Savukārt deputāte Karina Sprūde par Covid-19 ierobežojumu pārkāpumiem sodīta divas reizes – 23. maijā un 26. maijā.

Deputāts Nikolajs Kabanovs (S) 3. maijā tika sodīts par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka. Savukārt deputāts Viesturs Liepkalns (AP) 3. augustā sodīts par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, par kuru nav veikta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.

Savukārt Valsts ieņēmumu dienests (VID) 14. aprīlī pieņēmis divus lēmumus par soda piemērošanu deputātam Mārim Možvillo par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā.

Tāpat VID 29. jūlijā lēmis sodīt deputātu Artūru Rubiku (S) par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā attiecībā uz valsts amatpersonas mantu, darījumiem, finanšu instrumentiem, parādsaistībām, aizdevumiem, skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumiem vai citiem ienākumiem, kas pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, vai par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu pēc tās valsts institūcijas brīdinājuma, kura ir tiesīga pieprasīt šādas deklarācijas iesniegšanu.