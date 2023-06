Diskusija 'Palīdzība jaunajai ģimenei — vai ir pieejama?'. Video tiešraide

Sarunas dalībnieki festivālā spriedīs par to, kur vecākiem saņemt palīdzību pēc bērna piedzimšanas. Diskusijā meklēs atbildes uz dažādiem jautājumiem, tostarp "Kāda palīdzība vajadzīga?", "Kādas vajadzības tiek atstātas novārtā?" un citiem jautājumiem.

Sarunu vada sertificēta dūla Evija Ridūze-Skujiņa.

Diskusijā piedalās sieviete, sieva un mamma Laura Arnicāne, vecmāte Astrīda Millere, dvīņu solomamma Alise Avota, sertificēta klīniskā un konsultatīvā psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite Marina Brice, kā arī projektu vadītāja, dūla apmācībā Jekaterina Zilpauša.

Kā ziņots, šogad sarunu festivāla "Lampa" projekts/biedrība "My First Year Too" sadarbībā ar "Latvijas Dūlu apvienību" veido vērienīgu un aktuālu divu dienu pasākumu programmu "Ģimenes teltī". Plašāka informācija par to pieejama šeit.

Jau vēstīts, ka festivāls "Lampa" notiks Cēsīs 9. un 10. jūnijā. Ieeja festivālā ir bez maksas. Daļa no pasākumiem būs vērojami arī tiešraidē, tostarp portālā "Delfi".

Festivālā ar diskusiju "Par kādu mediju saturu esam gatavi maksāt?" piedalīsies arī portāls "Delfi". Plašāka informācija par to pieejama šeit.

Iepazīties ar pilnu festivāla programmu iespējams mājaslapā www.festivalslampa.lv, kā arī mobilajā lietotnē. Sastādīt savu festivāla programmu būs iespējams gan festivāla mājaslapā, gan mobilajā lietotnē, izmantojot rīku "Mana programma".

