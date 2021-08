Foto: Valsts amatpersonas un ticīgie Aglonā svin baznīcas svētkus

Virkne Latvijas valsts augstāko amatpersonu – Valsts prezidents Egils Levits, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA), kā arī politiķi un Latvijas Romas katoļu baznīcas garīgās personas un dažādu konfesiju ticīgie, svētdien, 15. augustā, bija pulcējušies Aglonā, lai svinētu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Portāls "Delfi" piedāvā ieskatu tajā, kā galvenajā Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku dievkalpojumā tika svinēti šie svētki, kas bija to dalībnieki, un ko savās uzrunās teica gan valsts, gan katoļu baznīcas augstās amatpersonas.

Jau vēstīts, ka Valsts prezidents Egils Levits Latvijas Romas katoļu baznīcas Rēzeknes -Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim, kurš jau vairāk nekā 25 gadus aizvadījis bīskapa kalpojumā šajā diecēzē, svētdien, 15. augustā, pasniedza prezidenta Cildinājuma rakstu un Valsts prezidenta medaļu, vēlot stipru veselību, vēl daudz iedvesmojošu kalpojuma gadu un labu darbu Latvijai.

Savukārt Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) mikroblogošanas vietnē "Twitter" svētdien norādījis, ka sveic visus ticīgos Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos! "Vienojoties kopīgā lūgšanā un domās, stiprināsim pārliecību un ticību, ka kopā varam pārvarēt jebkuras grūtības un veidot mūsu valsti stipru," paudis Ministru prezidents.

Viņš aicinājis kopīgā lūgšanā stiprināt Covid-19 upuru ģimenes un sniegt svētību tiem, kuri pašlaik cīnās par savu dzīvību. Premjers vēstulē norādījis, ka sirdī un dvēselē viņš ir kopā ar katoļu baznīcas garīdzniekiem, kuriem vēstule adresēta – Rīgas arhibīskapu metropolītu Zbigņevu Stankeviču un Buli –, lai godinātu Vissvētāko Jaunavu Mariju, kā arī kopā aizlūgtu par Latviju, tās tautu, iedzīvotāju veselību un labklājību.

Ministru prezidents skubinājis "dot gudrību šajā izaicinājumiem pilnajā laikā sadzirdēt vienam otru, atšķirt patiesību no izdomājumiem un visus vienot mīlestībā pret mūsu valsti". Tāpat Kariņš novēlējis, lai "katram no mums šīs dienas dod spēku un ticību kopīgam ceļam, sniedz pārliecību par to, ka, vienojoties domās un darbos, varam pārvarēt jebkuras grūtības un darīt mūs pašus un mūsu valsti stipru".

Apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Petars Antuns Rajičs svētdien Aglonā, svinot svētku noslēguma svēto misi, pauda prieku par iespēju būt Aglonā un sveicināja visus klātesošos, kā arī tos, kas sekoja svētku norisei ar mediju starpniecību.

Rajičs savā un pāvesta Franciska vārdā sveica Jāni kardinālu Pujatu, kurš aizvadītā gada novembrī atzīmēja savu 90. dzimšanas dienu, bet šī gada martā – priestera ordinācijas 70. gadadienu un jūnijā – bīskapa ordinācijas 30. gadadienu.

Nuncijs novēlēja ikvienam "turpināt uzticīgi pildīt savus kalpošanas un aicinājuma pienākumus vietējā Latvijas baznīcā". "Visdažādāko cilvēku un svētceļnieku klātbūtne šajā svētvietā ir pazīme Baznīcai, kas ir ticīgo sapulce kopējā ticības ģimenē, kurai ir vienāda pārliecība un kuras mērķis ir pazīt, mīlēt un kalpot Dievam savā dzīvē," viņa teikto citē Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes portāls "katolis.lv".

Jau vēstīts, ka šobrīd pasaule nonākusi "Covid-19 vīrusa pandēmijas krusta ceļa stacijā", kad ikviens no mums saskaras ar grūtībām, pārdzīvojumiem un bailēm, tāpēc mums, kas esam maza tauta, ļoti nepieciešama savstarpēja vienotība, sestdien, 14. augustā, Tautas krustaceļa lūgšanā Aglonā sacīja bīskaps Bulis.

Jau vēstīts, ka Vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki šogad Aglonā tiek svinēti īpašā gaisotnē – Sakrālais laukums, kurā ierasti pulcējās svētceļnieki, bija sadalīts zonās – vienā drīkstēja pulcēties pret Covid-19 vakcinētie vai infekciju izslimojušie, bet otrā – tie, kuri poti nav saņēmuši.

Tautas krusta ceļā sestdienas vakarā līdz ar visiem sanākušajiem devās Levits un Mūrniece, kā arī eksprezidents Raimonds Vējonis ar kundzi, Latvijas vēstniece pie Svētā Krēsla Elita Kuzma, kā arī citas valsts un pašvaldību amatpersonas, izriet no Buļa izteiktās pateicības visiem klātesošajiem krustaceļa noslēgumā.

Krusta ceļš ir Romas katoļu baznīcas lūgšana, ko veido 14 stacijas jeb apstāšanās vietas, un kas ir veltīta Jēzus Kristus ciešanu un nāves apcerei.

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki ir vieni no gada lielākajiem katoļu baznīcā Marijai veltītajiem svētkiem. Tie ir vissenākie Jaunavas Marijas godam veltītie svētki.

Tradicionāli Latvijā šie reliģiskie svētki visplašāk tiek svinēti Aglonas bazilikā, kurp katru gadu kājām dodas svētceļnieku grupas no Latvijas un citām valstīm. Aglonas bazilika ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām svētvietām ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Aglonā pulcējas garīgā ceļa meklējumos esoši cilvēki no daudzām pasaules valstīm.

Ar valdības lēmumu šie svētki noteikti kā valsts nozīmes pasākums.