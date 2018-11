Gobzems: premjera amata kandidāts jāizvēlas prezidentam, nevis partijām

Ministru prezidenta amata kandidāts jāizvēlas Valsts prezidentam Raimondam Vējonim, nevis politiskajiem spēkiem, tā uzskata partijas "KPV LV" līderis Aldis Gobzems.

Gobzems, kurš ir arī "KPV LV" izvirzītais premjera amata kandidāts, sarunā ar portālu "Delfi" atgādināja, ka Satversmes 56. pants nosaka, ka valdību veido persona, kuru uz to aicina Valsts prezidents. Līdz ar to Ministru prezidenta amata kandidāts ir jānominē Valsts prezidentam. Un, kā uzsvēra "KPV LV" līderis, ir jāizvēlas "labākais no labākajiem", nevis kompromisa figūra vai kāda persona no malas.

"KPV LV" ieskatā balsu vākšana par kādu no kandidātiem var sākties tikai brīdī, kad Valsts prezidents ir amatam nominējis konkrētu personu. Līdz ar to arī "KPV LV" ar parlamenta balsu vairākuma vākšanu nenodarbojas. "Mums nav nekādu juridiska pilnvarojuma sākt vākt balsis," pauda politiķis.

Gobzems atgādināja, ka arī brīdī, kad valdības veidošanai tika nominēts Jaunās konservatīvās partijas (JKP) līderis Jānis Bordāns, nebija pamata uzskatīt, ka viņš ir savācis Saeimas balsu vairākumu.

Vaicāts, kas varētu būt Valsts prezidenta piektdienas rītā piesauktais "plāns B", Gobzems pauda cerību, ka Vējonis "pieturēsies pie Satversmes 56. panta jēgas un būtības". "KPV LV" līderis kritiski uztvēra ideju, ka premjera amatam varētu tikt izraudzīts kāds kandidāts "no malas". "Tas mūsu ieskatā būtu nepareizi, jo šāds kandidāts nav piedalījies vēlēšanās, viņš nav devis jebkādu solījumu vēlētājiem," uzsvēra politiķis.

Gobzems sagaida, ka Valsts prezidents pirmdien nominēs nākamo Ministru prezidenta amata kandidātu. Gobzema kandidatūra tiks uzturēta līdz brīdim, kad viņam tiks dota iespēja veidot valdību.

Ziņots, ka intervijā LNT raidījumam "900 sekundes" Vējonis piektdien sacīja, ka, ja valdības veidošanas sarunās iesaistītās partijas līdz pirmdienai, 26. novembrim, nespēs vienoties par vairākuma atbalstītu Ministru prezidenta amata kandidātu, tad otra iespēja tām vairs netiks dota.

"Protams, ka man ir plāns "B", kas partijām varētu nepatikt," sacīja Vējonis, uzsverot, ka pašreiz gan viņam neesot nekāda plāna par Saeimas atlaišanu. "Nē, es uz to pašlaik neiešu," sacīja prezidents, norādot, ka parlaments ir tikko sācis strādāt. Sīkāk par plānu "B" gan prezidents nevēlējās stāstīt, sakot, ka vēl cer uz to, ka partijas spēs vienoties un piedāvāt risinājumus.

Tāpat vēstīts, ka Vējonis otrdien neizvirzīja nevienu premjera amatu kandidātu. Viņš aicināja politiskās partijas turpināt meklēt kopsaucējus, kā arī atzīmēja, ka šobrīd partijām sarunas jāsāk no jauna, izskatot arī citus iespējamos kandidātus uz Ministru prezidenta amatu.