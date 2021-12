Ieceļojot no Lielbritānijas, Īrijas, Skandināvijas valstīm, Beļģijas un Krievijas būs jāuzrāda tests

Sākot ar piektdienu, 24. decembri, ieceļojot no Lielbritānijas, Īrijas, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas un Krievijas būs jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, paredz otrdien, 21. decembrī, valdībā atbalstītie grozījumi rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

No valdības lemtā izriet, ka no šā gada 24. decembra Latvijā no Apvienotās Karalistes, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas, Īrijas un Krievijas drīkstēs ieceļot personas, kas pirms ieceļošanas Latvijā pēdējo 72 stundu laikā būs veikuās RNS testu vai pēdējo 48 stundu laikā būs veikušas antigēna testu un veiktā testa rezultāts būs negatīvs.

No noteikumiem izriet, ka ieceļotājam Covid-19 testa rezultāts būs jāuzrāda pārvadātājam. Ja personai testa nebūs, tai būs jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, jo pretējā gadījumā pārvadātājam ir jāatsaka iekāpšana transportlīdzeklī.

Ja Covid-19 tests pirms ieceļošanas Latvijā netiks veikts, tas būs jāveic nekavējoties pēc ieceļošanas Latvijā – tuvākajā laboratorijā, ne vēlāk kā 24 stundu laikā.