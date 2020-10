Ievēlēti Rīgas domes komiteju priekšsēdētāji

Pirmdien, 5.oktobrī, Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (APP) sasauca Rīgas domes patstāvīgo komiteju sēdes, kurā amatos apstiprināja komiteju priekšsēdētājus, portālu "Delfi" informēja domē.

Finanšu un administrācijas lietu komiteju vadīs Staķis. Jau vēstīts, ka komitejā darbosies 16 deputāti: "Attīstībai/Par" un "Progresīvie" (APP) deputāti Staķis, Māris Mičerevskis, Viesturs Zeps, Alija Turlaja, Mārtiņš Kossovičs, "Nacionālās apvienības/Latvijas reģionālās apvienības" (NA/LRA) pārstāvis Edvards Smiltēns, "Jaunās vienotības" (JV) deputāti Vilnis Ķirsis, Olafs Pulks, Kārlis Šadurskis, Jaunās konservatīvās partijas (JKP) deputāti Jānis Ozols, Latvijas Krievu savienības (LKS) deputāts Miroslavs Mitrofanovs, "Saskaņas" deputāti Konstantīnu Čekušins, Anna Vladova, Andris Morozovs, kā arī "Gods kalpot Rīgai" (GKR) deputāti Jakovs Rafalsons un Juris Radzevičs.

Sociālo jautājumu komiteju vadīs APP deputāts Viesturs Kleinbergs Komitejā kopumā darbosies 14 deputāti: Kleinbergs, Ivars Drulle, Mairita Lūse, Rūta Mežavilka no APP, NA/LRA deputāti Jurģis Klotiņš un Ieva Brante, JV deputāti Ints Ķuzis, Dzintra Geka-Vaska, JKP deputāte Linda Ozola, LKS deputāts Vladimirs Buzajevs, "Saskaņas" deputāti Andrejs Kameņeckis, Igors Solomatins un Raimonds Rubiks, kā arī GKR deputāts Ainars Baštiks.

Pilsētas attīstības komiteju vadīs JV deputāte Inese Andersone. Kopumā komitejā darbosies 16 deputāti: APP pārstāvji Zeps, Selīna Vancāne, Justīne Panteļejeva, Turlaja un Drulle, NA/LRA deputāti Klotiņš un Smiltēns, JV deputāti Andersone, Rita Našeniece, Kaspars Spunde, JKP deputāts Ozols, LKS deputāts Buzajevs, "Saskaņas" deputāti Andrejs Kameņeckis, Romāns Mežeckis, Sandris Bergmanis kā arī GKR deputāts Dainis Turlais.

Savukārt Mājokļu un vides komiteju vadīs APP deputāts Edmunds Cepurītis. Komitejā kopumā darbosies 14 deputāti - Cepurītis, Vancāne, Kleinbergs un Lūse (APP), Einārs Cilinskis un Valdis Gavars (NA/LRA), Uģis Rotbergs un Lauris Ērenpreiss (JV), Dāvis Stalts (JKP), Aleksandrs Kuzmins (LKS), Rubiks, Solomatins un Bergmanis ("Saskaņa") kā arī Baštiks (GKR).

Pilsētas īpašumu komitejas vadītājs būs NA/LRA deputāts Dainis Locis. Tur darbosies 14 deputāti: APP deputāti Staķis, Kossovičs, Iveta Ratinīka un Antoņina Ņenaševa, NA/LRA deputāti Locis un Gavars, JV deputāti Ērenpreiss un Spunde, JKP deputāts Valters Bergs, LKS deputāts Mitrofanovs, "Saskaņas" deputāti Andrejs Kozlovs, Mežeckis, Mihails Kameņeckis un Burovs no GKR.

Izglītības, kultūras un sporta komiteju vadīs APP deputāte Iveta Ratinīka. Komitejā strādās 16 deputāti: Ratinīka, Laima Geikina, Ņenaševa, Agnese Logina, Anete Jēkabsone-Žogota no APP, Ieva Siliņa un Locis no NA/LRA, Geka-Vaska, Našeniece un Šadurskis no JV, Stalts no JKP, Jakovs Pliners no LKS, Eiženija Aldermane, Vladova un Čekušins no "Saskaņas" un Burovs no GKR.

Satiksmes un transporta lietu komiteju vadīs JV deputāts Olafs Pulks. Komitejā strādās 17 deputāti: Cepurītis, Logina, Jēkabsone-Žogota, Panteļejeva, Miroslavs Kodis no APP, Cilinskis un Siliņš no NA/LRA, Ķirsis, Andersone, Pulks no JV, Bergs no JKP, Kuzmins no LKS, Vadims Faļkovs, Morozovs, Mihails Kameņeckis no "Saskaņas", kā arī Jakovs Rafalsons un Radzevičs no GKR.

Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteju vadīs Rīgas vicemēre Linda Ozola (JKP). Komitejā strādās 13 deputāti: Geikina, Mičerevskis, Kodis un Mežavilka no APP, Brante no NA/LRA, Ķuzis un Rotbergs no JV, Ozola no JKP, Pliners no LKS, Aldermane, Kozlovs un Faļkovs no "Saskaņas", kā arī Turlais no GKR.

Jau vēstīts, ka pirmdien domes ārkārtas sēdē deputāti lēma par komisiju sastāvu.