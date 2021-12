Imunizācijas valsts padome atbalsta 5-11 gadus vecu bērnu vakcināciju pret Covid-19

Imunizācijas valsts padome (IVP) kopumā atbalsta bērnu vakcināciju pret Covid-19 vecuma grupā no 5 līdz 11 gadiem, taču atkārtoti uzsver, ka joprojām būtiskākā ir senioru un riska grupu vakcinēšana, pēc kārtējās IVP sēdes informēja tās vadītāja, profesore Dace Zavadska.

Viņa uzsver, ka senioru un riska grupu cilvēku vakcinēšana ir prioritāte gan primārajā, gan balstvakcinācijā.

Ņemot vērā patlaban pieejamo zinātnisko un uz pierādījumiem balstīto informāciju, IVP kopumā atbalsta bērnu vecumā no 5 līdz 11 gadiem vakcināciju pret Covid-19, taču pašlaik īpaši to rekomendē sākt visiem tiem bērniem, kas ietilpst kādā no riska grupām nopietnai Covid-19 gaitai. Tie, piemēram, ir bērni ar onkoloģiskām slimībām, aptaukošanos, cukura diabētu, kardiovaskulārām fona slimībām un citām hroniskām orgānu slimībām, skaidro profesore.

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) ir reģistrējusi "Pfizer"/"BioNTech" Covid-19 vakcīnu lietošanai bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Tas veikts, pamatojoties uz izvērtējumu no pētījuma datiem, kur šajā populācijā ieguvumi no Covid-19 vakcinācijas pārsniedz risku. Pētījumā piedalījušies 3082 bērni.

IVP prognozē, ka bērnu devas vakcīnas Latvijā varētu būt pieejamas decembra beigās, līdz ar to decembra beigās vai janvāra sākumā būtu iespējams sākt vakcināciju ar pirmo devu, kas jau būtu pietiekami primārās imūnās atbildes iniciācijai. Otro devu IVP rekomendē bērniem saņemt trīs mēnešus pēc pirmās devas. Augstas imūnsupresijas bērniem primārās vakcinācijas kursa pabeigšanai nepieciešamas trīs devas.

IVP speciālisti norāda, ka ņemot vērā to, ka pašlaik ir nepilnīga informācija par jauno Covid-19 omikrona paveidu, sākotnēji rekomendējams bērniem veikt vienu vakcīnas devu, savukārt otrās devas saņemšanai noteikt garāku intervālu - optimāli trīs mēnešus.

"Pēc trim mēnešiem jau būs pieejama detalizētāka informācija par Covid-19 omikrona paveidu, kā arī tam pielāgotas vakcīnas, ko, iespējams, jau varēs izmantot kā otro devu bērniem. Bet, ja kādu iemeslu dēļ bērnam jau tuvākajā laikā ir nepieciešams saņemt arī otro devu, tas ir pieļaujams saskaņā ar vakcīnas reģistrācijā noteikto informāciju," skaidro profesors, IVP loceklis Uga Dumpis.

Tātad gadījumā, ja būs nepieciešamība vai jau būs sākta vakcīnas ar SARS CoV-2 vīrusa variantiem pielāgotu sastāvu ražošana, tad otrā deva bērniem būs rekomendēta ar pielāgoto vakcīnu. Savukārt, ja vakcīnu sastāvu nebūs nepieciešams mainīt, tiks noteikts intervāls otrai devai ar jau reģistrēto vakcīnu.

"Bērniem jāsaņem vecumam atbilstoša vakcīnas forma, neatkarīgi no viņu lieluma vai svara. Bērniem tā ir trīs reizes mazāka nekā pieaugušajiem un fasēta speciālos flakonos ar oranžu vāciņu, lai izvairītos no riska kļūdīties un bērnam iedot lielāku devu, nekā paredzēts. Tāpēc IVP iebilst pret pieaugušo devas formas izmantošanu bērniem, paņemot no tās vajadzīgo ievadāmo tilpumu," uzsver Zavadska.

Deva jābalsta uz bērna vecumu vakcinācijas dienā, proti, ja bērns pirmo devu saņem 11 gadu vecumā, bet otro 12 gadu vecumā, tad abām vakcīnas devām ir jābūt "bērnu" devai, tas ir, 10 µg (oranžs vāciņš). Savukārt, ja bērns vecumā no 5 līdz 11 gadiem kā pirmo devu netīši saņem 30 µg (pusaudžu/pieaugušo) devu, tad kā otrā jāsaņem viena vecumam atbilstoša 10 µg deva ne agrāk kā pēc 21 dienas vai ar intervālu trīs mēneši, kā to patlaban rekomendē IVP, un jāuzskata, ka primārā vakcinācija ir pabeigta.

Ja bērns vecumā no 5 līdz 11 gadiem kā otro devu netīši saņem 30 µg (pusaudžu/pieaugušo) devu, tad arī jāuzskata, ka viņam ir pabeigta primārā imunizācija.

IVP speciālisti skaidro, ka Covid-19 primāro vakcināciju ar reģistrēto vakcīnu var saņemt ikviens bērns, kurš ir piecus gadus vecs un vecāks, taču īpaši tā rekomendēta bērniem ar jau pamatā esošiem veselības traucējumiem, piemēram, onkoloģisku slimību, kardiovaskulāru un nieru hronisku saslimšanu, lieko svaru un citām veselības problēmām. Bērni, kam ir minētās un citas veselības problēmas, tāpat kā pieaugušie, ir riska grupa, un attiecīgajā vecuma grupā reģistrēta vakcīna var palīdzēt novērst saslimšanu un būtiski samazināt iespējamu smagu Covid-19 slimības gaitu.

"Tāpat kā pieaugušiem, arī bērniem darbojas šāds mehānisms - ja jebkad agrāk ir notikusi inficēšanās ar Covid-19 un ir bijis pozitīvs vīrusa tests, tad šī informācija ir saglabāta arī Nacionālās veselības dienestā, un pēc vienas vakcīnas devas saņemšanas arī bērnam būs derīgs sertifikāts. Jo medicīniski bērniem ar iepriekš izslimotu Covid-19 viena deva ir pietiekama pilnvērtīgai aizsardzībai," skaidro IVP vadītāja Zavadska.

Sagaidāmās vakcinācijas reakcijas bērniem ir ļoti līdzīgas kā pusaudžu vai pieaugušo vidū un kādas tās ir norādītas vakcīnas lietošanas instrukcijā. Tātad tā var būt paaugstināta ķermeņa temperatūra, reakcija vakcīnas injekcijas vietā, drebuļi, nogurums. Paredzams, ka blakusparādības izzudīs dažu dienu laikā. Jāpiebilst, ka līdzīgas šādas vakcīnu izraisītas reakcijas novērojamas arī citu vakcīnu lietošanas gadījumā.

Nopietni veselības traucējumi pēc Covid-19 vakcinācijas ir reti. Pusaudžiem un jauniem cilvēkiem pēc "Pfizer"/"BioNTech" Covid-19 vakcinācijas kā rets risks ir minēts miokardīts jeb sirds muskuļa iekaisums un perikardīts jeb sirds ārējā apvalka iekaisums, taču klīniskajā pētījumā netika ziņots par miokardīta vai perikardīta gadījumiem bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Jāatzīmē, ka pētījumā iekļauto dalībnieku skaits bija nepietiekošs, lai varētu novērtēt miokardītu risku, uzsver Zavadska.

Covid-19 vakcīnas gan bērnu, gan pieaugušo vecumā var ievadīt vienlaikus ar citām vakcīnām, tostarp gripas vakcīnu, tajā pašā dienā vai jebkādā intervālā pirms un pēc Covid-19 vakcīnas saņemšanas.

IVP speciālisti norāda, ka seroloģiskās pārbaudes jeb antivielu noteikšana, lai novērtētu iepriekš jau iespējami notikušu inficēšanos ar SARS CoV-2, nav nepieciešama, lai pieņemtu lēmumu par primārās vakcinācijas sākšanu - vakcinācija ir veicama, neraugoties uz antivielu rādītājiem.

Kā vēstīts, EZA 25.novembrī apstiprināja "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnas izmantošanu bērniem vecumā no pieciem līdz 11 gadiem.

Līdz ar EZA lēmumu tā jaunāka vecuma bērniem Eiropas Savienībā (ES) būs pirmā iespēja imunizācijai pret Covid-19.

EZA slēdziens tiks pārsūtīts Eiropas Komisijai (EK), kura pieņems gala lēmumu par reģistrāciju, kas būs spēkā visās ES dalībvalstīs.

"Comirnaty" vakcīna līdz šim bija apstiprināta lietošanai bērniem no 12 gadu vecuma un pieaugušajiem.

Šī vakcīna satur par ziņneša RNS dēvēto molekulu, kurā ir instrukcijas pīķa proteīna veidošanai. Pīķa proteīns dabā sastopams uz Covid-19 izraisošā vīrusa SARS-CoV-2 virsmas. Šī vakcīna iedarbojas, sagatavojot organismu aizsardzībai pret SARS-CoV-2 vīrusu.

Bērnu vecumā no 5 līdz 11 gadiem vakcinācijas process Latvijā sāksies pēc IVP rekomendācijas saņemšanas un informācijas sniegšanas ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstiem.