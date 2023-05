Industriālā parka attīstīšanai Latgalē plāno nodot 256,65 hektārus meža

Saeima šonedēļ nodeva izvērtēšanai deputātu priekšlikumu industriālā parka attīstīšanai Latgalē atsavināt 256,65 hektārus valstij piederoša meža.

Deputāti Edvards Smiltēns (AS), Edgars Tavars (AS), Juris Viļums (AS), Anna Rancāne (JV) un Edmunds Teirumnieks (NA) virzīja likumprojektu "Par valsts meža zemes atsavināšanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei". Saeima lēma nodot likumprojektu izvērtēt Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā.

Likumprojekta mērķis ir veicināt līdzsvarotu uzņēmējdarbības attīstību valsts teritorijā, sekmēt Augšdaugavas novada un Latgales reģiona attīstību un ekonomisko izaugsmi, kā arī paaugstināt reģiona iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Tāpat likumprojekts nosaka valsts meža zemes 256,65 hektāru platībā Līksnas pagastā atsavināšanu par labu "Industriālais parks Augšdaugava". Regulējums paredz, ka koku ciršanas tiesības un īpašuma tiesības uz nocirstajiem kokiem būs AS "Latvijas valsts meži".