'Kaķis maisā' un 'spolēšana uz ledus' – neskaidrības par koalīciju saglabājas

"Jaunās vienotības" (JV) piedāvājums potenciālajiem koalīcijas partneriem atbildības jomu sadalē ir kā kaķis maisā, bet Apvienotā saraksta (AS) vilcināšanās ar atbildi par vēlmi darboties trīs partiju koalīcijā ir kā automašīnas spolēšana uz ledus, šādus apzīmējumus par trešdien, 9. novembrī, notikušo JV un AS tikšanos teju stundu garā preses konferencē pauda abu politisko spēku pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Trešdien abu politisko spēku pārstāvji tikās, lai pārrunātu AS bažas par JV virzītā premjera amata kandidāta Krišjāņa Kariņa piedāvāto politisko spēku atbildības jomu sadali nākamajā valdībā. AS pārstāvis Edgars Tavars mediju pārstāvjiem sacīja, ka saruna bijusi konstruktīva, daudzās jomās abi politiskie spēki var vienoties, tomēr joprojām ir jautājumi, kas rada izaicinājumus.

Savukārt Saeimas spīkers Edvards Smiltēns (AS), uzsvēra, ka patlaban sabiedrība nesagaida, kad tiks izveidota koalīcija, bet gan – "kad iedosim atbildes uz krīzēm", kādas novērojamas tādās jomās kā veselības aprūpe, izglītība, labklājība un iekšlietas.

Smiltēna vērtējumā, visas šīs jomas ir finansiāli ietilpīgas, tāpēc visiem koalīcijas partneriem kopīgiem spēkiem būtu jāmeklē risinājumi, kā iziet no šīm krīzēm. Politiķis piebilda, ka, pirms uzņemties politisku atbildību par kādu jomu, AS grib būt pārliecināta, ka šai jomai būs gan finansiāls atbalsts, gan arī visas koalīcijas atbalsts.

AS virzītais premjera amata kandidāts Uldis Pīlēns piebilda, ka abi politiskie spēki "saturiski un intelektuāli" saprot viens otru, bet atšķiras taktika, kā nonākt līdz sabiedrībai vēlamiem rezultātiem. "Mēs neredzam iespēju bez pārmaiņām ieiet četru gadu darba ritmā," pauda Pīlēns un atzina, ka 13. Saeimā viss "nebija tik spīdoši".

Viņš uzsvēra, ka valstī ir nepieciešamas pārmaiņas, tostarp pārnozaru sadarbība, jo tādas jomas kā ekonomika, enerģētika, lauksaimniecība, dzīves kvalitāte u.c. nav tikai vienas ministrijas atbildība.

Savukārt Kariņš mediju pārstāvjiem atzina, ka ar AS tika pārrunāts viņa piedāvājums par atbildības jomu sadalījumu, kas ir "gana skaidrs" un iesaista koalīcijas partnerus 14 darba grupās, kas izstrādātu valdības deklarāciju.

"Mums ir jūtama atšķirīga politiskā kultūra," secināja Kariņš un norādīja, ka viņš no AS sagaida skaidru atbildi – šis politiskais spēks piekrīt vai nepiekrīt premjera amata kandidāta priekšlikumam.

"Vienīgais veids, kā varam lauzt ledu, ir kopīgi iet uz priekšu un uzņemties atbildību par 14 sfērām un izstrādāt valdības deklarāciju. Es būtu priecīgs, ja mēs varētu līdz galam vienoties un turpināt darbu. Es sagaidu skaidru atbildi – vai varam virzīties uz priekšu. Ja šonedēļ nevaram tikt skaidrībā, tad mēs droši vien netiksim skaidrībā," secināja Kariņš.

Tomēr Smiltēns citēja JV 2018. gada preses relīzi, kurā politiskais spēks apgalvo, ka ministru portfeļus nevar dalīt pirms panākta vienošanās par darāmajiem darbiem. AS šādai pieejai pilnībā piekrīt.

"Es saprotu, ka sabiedrībā lielākā intriga nav par to, kad vienosimies par krēsliem, bet gan par to, vai spēsim izveidot valdību pareizā secībā, vai ministrijas netiek atmestas pēc pārpalikuma principa. AS galvenais uzstādījums ir par to, ka ir jāpārtrauc feodālā sistēma, jāpārtrauc lēņu sistēma ministrijās. Ir jāveido diagonāla sadarbība," uzsvēra Saeimas spīkers.

Viņš norādīja uz bažām par to, kā būs iespējams risināt veselības sistēmas un izglītības problēmas, ja tam netiks paredzēts attiecīgs finansējums. "Mums ir jāapspriež finanšu ietilpīgas jomas un jāsaprot, vai tas ir iespējams, bet pēc tam varam runāt par personālijām," sacīja Smiltēns. Jāpiebilst, ka Kariņa piedāvājumā par veselības ministriju būtu atbildīga AS.

Politiķis apliecināja, ka AS būtu gatava savus pārstāvjus deleģēt 14 jomu darba grupās, jo "mūsu frakcijā ir 15 cilvēki ar lielākajām kompetencēm un sabiedrības uzticību". Viņš piebilda, ka šie deputāti galvenokārt ir eksperti aizsardzības, izglītības, ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās, bet citu nozaru darba grupās AS virzīs pārstāvjus no savas domnīcas.

Tomēr Kariņš iebilda, norādot, ka, parakstot sadarbības memorandu, politiskie spēki ir vienojušies par galvenajiem darbiem, tāpēc tagad ir svarīgi vienoties par atbildības jomu sadali, bet AS šai sadalei nav piekritusi.

"Es nevirzīšos uz priekšu, kamēr nav sadalītas atbildības jomas. Ir jābūt vienam atbildīgajam par veselības un izglītības jomām, kas virza šo sarunu. Es gaidu skaidru atbildi – AS piekrīt vai nepiekrīt turpināt veidot atbildību. Viss pārējais ir jauki vārdi. Esmu skaidrojis visai AS frakcijai – durvis ir vaļā, es labprāt sadarbību turpinātu, bet viss ir AS rokās," sacīja Kariņš.

Savukārt Smiltēns iebilda, ka AS ir nācis politikā, nevis lai azartiski rautos pēc krēsliem, bet gan politiskajam spēkam svarīgs rezultāts. "Šobrīd tiek piedāvāts kaķis maisā – sākumā sadalām krēslus, bet mēs nezinām finansiāls iespējas un vai partneri atbalstīs, kādus rezultātus šajās nozarēs sasniegsim, vai nav kādi zemūdens akmeņi tam visam apakšā. Pēc tam vienosimies par cilvēkiem," klāstīja politiķis.

Smiltēns atsaucās uz sarunu ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, kā arī prezidenta teikto 14. Saeimas pirmajā sēdē, proti, ka Latvijā ir lieli izaicinājumi, tuvojas demogrāfijas katastrofa utt., un visas šīs problēmas nevar atrisināt pa vecam, "sadalot krēslus un uzbūvējot sienu starp ministrijām".

"Prezidents aicināja Saeimas deputātus vienoties par diagonāliem risinājumiem, tostarp paredzot viceministru un valsts ministru amatus. Šis ir tas, uz ko aicinām partnerus," teica Smiltēns.

Tomēr Kariņš uzsvēra, ka "mēs nerunājam par to, kā sadalīt krēslus, bet piedāvājam 14 tēmu sadalījumu pa atbildībām" . "Gaidu no AS skaidru atbildi. Mēs drīz sāksim tērēt viens otra un sabiedrības laiku. Izrunājiet – vai nu piekritīsiet, vai nepiekritīsiet. Šobrīd spolējam kā auto uz ledus un netiekam uz priekšu," secināja Kariņš.

Uz jautājumu, vai AS patlaban nekavē koalīcijas izveidi, Pīlēns uzsvēra, ka kavēšanās neesot, jo pēc sadarbības memoranda parakstīšanas politiskie spēki apņemas izstrādāt valdības deklarāciju un rīcības plānu. "Memorandā nav neviena punkta, ka Ministru prezidents pēc memoranda parakstīšanas sadalīs atbildības sfēras," teica Pīlēns.

Savukārt vaicāti, vai AS šīs nedēļas laikā dos atbildi Kariņam par dalību koalīcijā, Tavars norādīja, ka politiskais spēks šo jautājumu vēl pārrunās un tad dos atbildi Kariņam.

Nākamās koalīcijas sarunas norit vairāk nekā mēnesi. Sākotnēji JV piedāvāja koalīcijā iekļaut četras partijas, tostarp AS, Nacionālo apvienību (AS) un partiju "Progresīvie", tomēr pēdējie koalīcijā netika iekļauti.

Koalīcijas sarunu turpinājumā JV piedāvāja pārējiem diviem partneriem parakstīt sadarbības memorandu, bet pēc tam premjera amatam virzītais Krišjānis Kariņš (JV) nāca klajā ar savu piedāvājumu ministru portfeļu sadalījumam.

Iespējamajā Kariņa vadītajā valdībā JV atbildības sfērā varētu būt ārlietu, finanšu, izglītības un zinātnes, tieslietu, labklājības ministru amati, kā arī jaunveidojamā klimata ministra amats.

AS atbildības sfērā varētu būt iekšlietu, zemkopības, veselības, kā arī reģionālās attīstības ministru amati.

Bet NA atbildības sfērā – aizsardzības, kultūras, satiksmes un ekonomikas ministru amati.

Ja NA nav paudusi iebildes par ministru portfeļu sadalījumu, tad AS otrdien, 8. novembrī, pavēstīja, ka tā vēlas "efektīvāka valdības modeļa" ieviešanu ar starppartiju un starpnozaru sadarbību ministriju vadībā.