Kariņa valdībā nomainīs četrus ministrus — labklājības, ekonomikas, iekšlietu un izglītības

Līdz ar to, ka KPV LV vairs nepienākas tik daudz ministru portfeļu, cik bija sākotnēji, valdība ir pārskatījusi ministru portfeļu sadalījumu. Pie Iekšlietu ministra amata tiks Saeimas sekretāra biedre Marija Golubeva (AP), labklājības ministrs būs pašreizējais Saeimas deputāts Gatis Eglītis (JKP), savukārt Ekonomikas ministriju vadīs Saeimas deputāts Jānis Vitenbergs (NA), pēc tikšanās ar prezidentu žurnālistiem trešdien pavēstīja premjers Krišjānis Kariņš (JV).

Lai gan valdība bija vienojusies, ka pie sarunām par ministru portfeļu sadali atgriezīsies pēc pašvaldību vēlēšanām, tomēr jau trešdien Valsts prezidents Egīls Levits un premjers žurnālistus iepazīstināja ar plānotajām izmaiņām valdībā.

Levits norādīja, ka cer, ka "jaunā valdības formācija spēs turpināt darbu līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām". Notiekošo valdībā Levits nodēvēja par "koalīcijas konsolidāciju".

Kariņš norādīja, ka valdība kļūst kompaktāka, jo sastāvēs no četriem partneriem. Premjers arī atklāja, ka noslēgts jauns sadarbības memorands.

Pie Iekšlietu ministra amata, ko līdz šim ieņēma KPV LV pārstāvis Sandis Ģirģens, tiks Saeimas "Attīstībai/Par" frakcijas vadītāja Marija Golubeva, savukārt pie Labklājības ministra portfeļa, kas līdz šim bija Ramonai Petravičai (KPV LV), tiks Saeimas deputāts Gatis Eglītis (JKP).

Tāpat noslēgušās vairāku nedēļu ilgās spekulācijas par to, kas ieņems Ekonomikas ministra krēslu –tas tiks Jānim Vitenbergam (NA), kuram pēc pāriešanas no KPV LV uz Nacionālo apvienību, nācās no tā atteikties.

Par jaunajiem ministriem vēl jālemj Saeimai.

Pārmaiņas piedzīvos arī Izglītības un zinātnes ministrija, kur Ilgu Šuplinsku (JKP) nomainīs Saeimas deputāte Anita Muižniece (JKP), kura ieguvusi maģistra grādu izglītības zinātnēs. Šuplinska iepriekš preses konferencē norādīja, ka, ja viņa tiks atsaukta no ministres amata, viņa pametīs JKP. Tāpat ministre norādīja, ka viņa turpinās darboties Saeimā.

"Delfi" jau ziņoja, ka Saeimas "KPV LV" frakcija trešdienas, 12. maija, pēcpusdienā pieņēmusi lēmumu atsaukt nesen uz Nacionālo apvienību pārgājušo ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu no šī amata.

Vairākas stundas pēc frakcijas "KPV LV" lēmuma Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) paziņoja, ka, ņemot vērā frakcijas lēmumu atsaukt savu izvirzīto ekonomikas ministru un balstoties uz sadarbības līgumā noteiktajiem Ministru prezidenta pienākumiem, ir izdevis rīkojumu par Vitenberga demisiju. Rīkojums stāsies spēkā no piektdienas, 14.maija.

Uz laiku līdz jauna ministra apstiprināšanai amatā par ekonomikas ministra pienākumu izpildītāju iecelts zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA).