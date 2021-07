LIZDA atbalsta brīvprātīgu vakcināciju un iebilst pret paredzēto iespēju atlaist nepotētos

Piektdien, 9. jūlijā, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) ārkārtas sēdē nolēma, ka LIZDA joprojām ir par brīvprātīgu vakcinēšanos pret Covid-19. Arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga portālam "Delfi" teica, ka valdība nav izvērtējusi lēmumu darba devējam ļaut atlaist nevakcinētus darbiniekus, jo bieži skolotāji nepotējoties veselības apsvērumu dēļ, sekojot ģimenes ārsta ieteikumam.

Jautāta, vai ar brīvprātīgu vakcināciju pret Covid-19 līdz rudenim varētu sasniegt vakcinācijas aptveri skolotāju vidū 80% apmērā, Vanaga atbildēja: "Drīzāk jā nekā nē. Tas, kas mums ir jārespektē, ka arī 80% nav 100% un nekad nebūs 100%. Tas mūsu pamata vēstījums – ir [jābūt] brīvprātīgai [vakcinācijai pret Covid-19], respektējot katra izvēli, bet tai izvēlei ir jābūt tādai, lai viņš neapdraud ne savu, ne citu cilvēku veselību un drošību. Tas ir iespējams, ja ir vakcinējies, ja ir izslimojis un ja tiek veikti regulāri Covid-19 testi. Var nodrošināt, ka var pilnvērtīgi, profesionāli savu darbu veikt gan tie, kuri ir par [vakcināciju], gan šaubīgie, gan tie, kuri ir pret."

Lielu rezonansi skolotāju vidū esot izraisījis valdības konceptuālais lēmums, kas paredz darba devējam iespēju atlaist noteiktu profesiju pārstāvjus, kas nav vakcinējušies. "Tas ir ļoti neizvērtēts augstas pakāpes risks. Jau šodien trūkst ļoti daudz pedagogu. Kopš valdība nāca klajā ar šo paziņojumu diemžēl tas ir tikai eskalējis šo agresivitāti neizlēmušo daļā, kuri tiešām ļoti, ļoti pamatotu iemeslu dēļ nav vakcinējušies," teica Vanaga.

Proti, daudzi skolotāji pēc valdības paziņojuma esot vērsušies arodbiedrībā ar stāstiem, ka skolotājs atbalsta vakcināciju pret Covid-19, taču pats to neveic savu slimību dēļ. Vairāki skolotāji arī esot saņēmuši ziņas no ģimenes ārstiem, lai vakcināciju neveic. Līdz ar to LIZDA ieskatā šobrīd akūti trūkstot informācijas par to, kādos gadījumos veselības apsvērumu dēļ vakcināciju neveikt. "Cilvēks, kuram ir vairākas veselības problēmas, nav pārliecināts, ka vakcīna tiešām nekādu ietekmi neatstās uz viņa veselību, ja viņam ir vairākas, dažādas diagnozes. Tādu zvanu ir ļoti daudz, kur ģimenes ārsts un ārstējošais ārsts kategoriski neiesakot pie noteiktās diagnozes vakcinēties," paskaidroja arodbiedrības priekšsēdētāja.

Pavļuts nepiekrīt

Kā piektdien raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" norādīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) vienīgais veselības iemesls, kāpēc no vakcīnas vajadzētu izvairīties, ir indikācijas par to, ka pacientam varētu būt anafilaktiskais šoks no kādas sastāvdaļas. Tādā gadījumā būtu jāapdomā citas vakcīnas lietošana, norādīja Pavļuts.

Jautāts, par to, ka dzirdēti gadījumi, kad no vakcinācijas atrunā ģimenes ārsti, Pavļuts Domburam skaidroja: "Mēs diezgan bieži sastopamies ar informāciju, ka cilvēkus no vakcīnas atrunā un iesaka nogaidīt [potēšanos] viņu ārsti un speciālisti kaut kādām jomās vai ģimenes ārsti. Mēs ar to strādājam, novadot šo informāciju ģimenēs ārstiem, rīkojam pasākumos, kuros piedalās ārsti, infektologi, kuri skaidro šo situāciju."

Tāpat Pavļuts teica, ka dzirdot gadījumos no dažādiem pacientiem, kas stāsta: "Man jau tā ir blakus slimības, man jau tā ir grūti, kāpēc man vakcinēties?" Tieši tāpēc, ka ir veselības problēmas, nepieciešams vakcinēties, raidījumā norādīja veselības ministrs.

LIZDA rosinājumi

Ārkārtas sēdē arodbiedrība vienojās par vairākiem priekšlikumiem, kā motivēt skolotājus potēties. Priekšlikumi, kurus LIZDA grasās izteikt valdības un parlamenta pārstāvjiem, ir šādi:

ļaut strādāt ar sadarbspēju apliecinošu sertifikātu – skolotājs ir vakcinēts, izslimojis vai testēts;

noteikt, ka Covid-19 testu skolotājs apmaksā no privātajiem līdzekļiem, kā arī atzīt Latvijā testus, ko var iegādāties aptiekās, kas ir ievērojami lētāki;

apmaksāt testus tiem, kuri nedrīkst vakcinēties veselības apsvērumu dēļ;

ģimenes ārstam vai citam ārstējošam ārstam apliecināt iemeslus, kādēl nevar vakcinēties;

nodrošināt valsts apmaksātu rehabilitācijas programmu tiem, kuri smagi saslimst ar Covid-19;

apmaksāt konsultācijas pie speciālista, ja ģimenes ārsts neiesaka vakcinēties, bet nozarē strādājošais vēlas vakcinēties un vēlas saņemt profesionālu konsultāciju;

piešķirt veselības apdrošināšanas polises pedagogiem, zinātniekiem un tehniskajam darbiniekam;

nodrošināt pedagogiem tiesības zināt, cik drošā vidē strādā (arī vecāku vakcinācijas aptveri, jo izglītības iestādei ir svarīgi zināt, vai nepieciešami lielāki veselības drošības pasākumiem)

LIZDA iesaistīt informācijas izplatīšanā;

sniegt kompensāciju par ārstēšanos, izmeklējumiem, rehabilitāciju, kopšanas un citām izmaksām no valsts budžeta, ja vakcinējusies persona saslimst ar Covid-19 un ir smagas komplikācijas, darbspēju zaudēšana, nāve;

lūgt Izglītības un zinātnes ministriju apkopot informāciju par to, cik izglītības nozarē strādājošie izslimojuši Covid-19, vai 52% vakcinēto šobrīd ietilpst tehniskie darbinieki vai citās Eiropas Savienības valstīs vakcinācija ir obligāta;

LIZDA rosina piešķirt vienu apmaksātu brīvdienu tam, kurš ir vakcinējies;

arodbiedrība lūgs precizēt kvadrātmetru prasību uz cilvēku skaitu, jo, piemēram, šodien visi nedrīkst mācīties klātienē.

Lai mācības rudenī varētu notikt klātienē, vakcinācijas pret Covid-19 aptverei jābūt 80% apmērā, iepriekš norādīja izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP). Ministre stāstīja, ka līdz 30. jūnijam vakcinēti 53% pedagogu, no tiem 41% — pirmsskolas skolotāji, 56% - vispārējā izglītībā un 74% augstākajā izglītībā.

"Es domāju, ka līdz septembrim ir iespējams sasniegt maksimāli lielu vakcinācijas aptveri pedagogu vidū. Esam sagatavojuši priekšlikumus, kā motivēt vakcinēties šaubīgo pedagogu daļu. Tas ir skaidrošanas darbs, jo visiem ir jāapzinās, ka pats svarīgākais ir rudenī nodrošināt izglītības procesu klātienē," pirmdien Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" teica ministre.

"Delfi" jau rakstīja, ka Ministru kabinets otdien vienojās, ka darba devējam būs tiesības atbrīvot no amata darbinieku, kurš līdz 15. septembrim nebūs ieguvis Covid-19 sertifikātu. Tāpat ministri vienojās, ka vakcinēšanās būs obligāta ārstniecības, sociālās aprūpes, izglītības un citās iestādēs.

Jau ziņots, ka iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par obligātu pedagogu vakcināciju pret Covid-19. Iniciatīvas autore, Marta Anna Liepiņa, uzsvēra, ka vēlas, lai rudenī un turpmākajos laika posmos bērni droši var doties uz skolu, bērnudārzu un arī augstskolām. Dienas laikā iniciatīvu ir parakstījuši 754 cilvēki.

Lai veicinātu vakcinācijas pret Covid-19 aptveri skolotāju vidū, Rīgas pašvaldība pieņēma lēmumu tām Rīgas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes, kurās strādājošais personāls būs sasniedzis 80% vakcinēto skaitu, piešķirt ar naudas balvu, kuru skola varēs izmantot pēc saviem ieskatiem, ceturtdien, 8. jūlijā, paziņoja Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP).

Naudas balvas piešķirts proporcionāli strādājošā personāla skaitam. Ja skolā ir vairāk nekā 200 darbinieki, izglītības iestāde saņems 10 000 eiro, ja 100-200 darbinieku – 7 500 eiro, bet, ja izglītības iestādē ir mazāk par 100 darbiniekiem – 5 000 eiro.