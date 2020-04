LTV: Pirms saslimšanas uzliesmojuma patversmē 'Zilais krusts' noticis lūgšanu pasākums

Latvijā līdz šim lielākais Covid-19 uzliesmojums vienuviet bija vīriešu patversmē, kuru apsaimnieko evaņģēlisko kristiešu draudze “Zilais krusts”. 57 patversmes klientiem un darbiniekiem tika apstiprināta saslimšana ar Covid-19, bet vēl vienam cilvēkam rezultāts bijis apšaubāms. Karantīnā patversmes telpās šobrīd atrodas 107 cilvēki – patversmes klienti. Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” svētdien ziņo, ka deviņas dienas pirms datuma, kas tiek uzskatīts par pirmā saslimšanas gadījuma iespējamo sākumu, patversmē notika lūgšanu pasākums ar vairāku desmitu personu līdzdalību.

Vēl pēc tam ar draudzi saistīti cilvēki uz ielas gājuši klāt cilvēkiem, sludinot tiem savu ticību un solot izārstēt no dažādām slimībām. Jauniešu uzrunātās personas – galvenokārt gados veci cilvēki un cilvēki, kas izskatās pēc iespējamiem bezpajumtniekiem.

“Zilais krusts” ir vīriešu patversme, kuru apsaimnieko evaņģēliski kristīgā draudze, par patversmes pakalpojumiem maksā Rīgas dome. Draudze pazīstama ar savu atbalstu gan bijušajiem ieslodzītajiem, gan tiem, kuri vēlas atbrīvoties no atkarībām. Draudzei raksturīgi arī “atveseļošanās dievkalpojumi” jeb reliģiski rituāli, kuros cilvēkus sola izārstēt ar lūgšanām un pieskaršanos.

“Zilajā krustā” pirmo saslimšanas gadījumu ar Covid-19 atklāja 28. martā, kad testu veica kādam slimnīcā nonākušam patversmes klientam. Pēc tam slimību atklāja viņa tuvākajam kaimiņam patversmē. Nākamajā piegājienā jau testēja 31 cilvēku, no tiem 25 izrādījās pozitīvi, turklāt viņiem nebija saslimšanas simptomu. No līdz šim atklātajiem, ar patversmi saistītajiem 34 saslimšanas gadījumiem, ārstēšana slimnīcā bijusi nepieciešama vienam, lai arī hospitalizēti tikuši vairāki. Viens cilvēks ir miris, un eksperti vēl skaidro, vai par nāves cēloni uzskatāms koronavīruss. Epidemiologi kā iespējamo saslimšanas laiku pirmajam pacientam pieņem 24. martu.

“Tā nevarēja izplatīties momentāli tik plaši – noteikti jau kādu laiku šī infekcija paspēja tur būt, sāka izplatīties un bija daudz inficēto. Loģika norāda uz to, ka tas sākās ar kādu vienu cilvēku, kas šajā patversmē ienesa šo infekciju. Rīgā toreiz nebija tik daudz to gadījumu, kas varēja masveidā izplatīties,” raidījumam norāda Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Šobrīd aizvien nav skaidrs, kā tieši jaunais koronavīruss nonāca patversmē. Viens no draudzes aktīvistiem Vadims Palaguta savā “Facebook” kontā 29. martā (viņš tobrīd jau atradās karantīnā “Zilajā krustā”) saka: “Ziniet, šai vietā, kur es šobrīd atrodos, pirms divām nedēļām bija ļoti spēcīga grēku nožēlošana, kurā piedalījās 33 cilvēki. Tagad visi šie notikumi, visi šie saslimušie – tas ir tikai pamats turpināt darbu ar cilvēkiem.”

Šis reliģiskais pasākums “Zilā krusta” telpās notika 15. martā – laikā, kad jau bija ārkārtējā situācija un strikti pulcēšanās ierobežojumi, norāda "de facto". Pēc dažādu avotu sniegtām ziņām, pasākumā piedalījās no 30 līdz pat 50 cilvēkiem. To apstiprina arī Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte, kura ir arī karantīnas pasākumu koordinācijas komisijas vadītāja vietniece.

Pāris dienu pēc pasākuma jau minētais Palaguta savā FB profilā ziņo, ka “tāds neparasts laiks mums. Pulcēšanās ir aizliegtas, ir karantīna. Un es padomāju – kāpēc gan mums neiet laukā un nesludināt evaņģēliju?” Tālāk video redzams kā viņš kopā ar vēl trim citiem jauniešiem stacijas apkaimē un Vecrīgā iet klāt svešiem cilvēkiem, gados veciem, arī šķietamiem bezpajumtniekiem, solot viņus ārstēt. Viņus šķir tikai rokas stiepiena attālums. Jaunieši nostājas apkārt uzrunātajam, viens no viņiem pieskaras ar roku vietai, kuru grasās ārstēt. Lai arī pieskaroties drēbēm iespēja inficēties ir maza, taču šajā gadījumā lielāka nozīme ir piešķirama faktam, ka netika ievērota distance.

Palaguta savā FB profilā arī aicina rakstīt ar koronovīrusu saslimušos, solot viņus izārstēt. Un turpat dalās arī ar “Zilajā krustā” novēroto: “Ziniet, koronavīruss vispār tik viegli ārstējas! Esmu vienkārši pārsteigts! Piemēram, ir 39 grādu temperatūra, lūdzies par viņu, un vakarā var būt jau 37 . Un viņš jau labi jūtas. Ļoti ātri notiek izārstēšanās.” Viņš ir vienīgais sludinātājs, kurš atrodas karantīnā “Zilajā krustā” un šobrīd nav informācijas, ka viņš būtu inficēts.

Viena no hipotēzēm par infekcijas ienešanu patversmē saistīta ar to, ka veidojušies kontakti starp cilvēkiem, kas atgriezušies Latvijā, un to krietni atzīmējuši, un bezpajumtniekiem, kuri zinājuši, kā tikt pie alkohola pēc krogu slēgšanas.

Lai arī pie patversmes uzslietas armijas teltis, tomēr neviens tās tā arī nav izmantojis. Saslimušie tika izvietoti vienā no lielākajām telpām. Pārējie atsevišķi. Taču karantīna šajā iestādē visticamāk nebeigsies līdz pat mēneša beigām.

Patversmes klienti vismaz divos gadījumos infekciju nodevuši arī tālāk – vienā gadījumā slimnīcā. Bet otrā – iestādes klients, kuru dzina rokā ar policijas palīdzību, paguva aplipināt savu māti, ziņo LTV raidījums.