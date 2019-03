LTV: Ušakova privāto 'Facebook' kontu apkalpojuši Rīgas domes darbinieki

Rīgas mēra Nila Ušakova ("Saskaņa") lapa sociālajā tīklā "Facebook" vismaz daļēji uzturēta par Rīgas nodokļu maksātāju naudu, svētdien ziņo LTV raidījums "de facto".

LTV skaidro, ka domes darbinieki apkalpojuši vienu no Ušakova lapas populārākiem formātiem - video uzrunas, kuras dēvē arī par tiešraidēm. Tajās Ušakovs atbild uz iepriekš iesūtītiem jautājumiem, daudzi sekotāji kaut ko prasa arī komentāru sadaļā – un arī te parādās mēra atbildes. Kaut gan Ušakova "Facebook" lapas aprakstā norādīts, ka tās "materiālus gatavo un ievieto personīgi Nils Ušakovs un partijas aktīvisti", bijusī domes darbiniece Guna Golgāne-Stalīdzāne Latvijas Televīzijai atklāj – tieši viņa gatavoja atbildes uz Ušakova sekotāju uzdotajiem jautājumiem.

Pēc pašas stāstītā, Golgāne-Stalīdzāne pieņemta darbā pašvaldībā 2017.gada rudenī, sākumā esot konsultējusi rīdziniekus klientu centrā Brīvības ielā, taču pēc kāda laika esot parādījušies jauni pienākumi – gatavot tekstus, kas pēc tam ar Ušakova vārdu tika publicēti viņa privātajā kontā. "Klientu centrā apmeklētāju skaits nebija tik liels -- divi, trīs cilvēki un tas prasa pusstundu. Pārējo dienas daļu man aizņēma darbs ar šiem ["Facebook" kontā uzdotajiem] jautājumiem."

Atbilžu sagatavošanai esot bijusi izveidota īpaša datorprogramma un piesaistīti arī domes departamentu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbinieki – tieši no viņiem bija iespējams uzzināt detalizētu informāciju, piemēram, par konkrēta pagalma remontu.

Stalīdzāne raidījumam "de facto" stāsta par savu darbu šādi: "Šīs atbildes gatavoja personīgi, lai tās būtu tā kā paša Nila Ušakova [rakstītas]. Es nebiju viena pati [kas ar to strādāja], mēs bijām kā komanda, kas ar to darbojās. Virs manis bija tas, kas to visu administrēja, [manis sagatavotās] atbildes, protams, arī pārbaudīja, un tikai tad tās tika publiskotas".

Viņa norāda, ka komandā pie atbilžu sagatavošanas strādājuši arī mēra biroja darbinieki - Diāna Švāne un komandā darbojies arī mēra palīgs Arturs Pošers. Viņi, sastapti domē, pēc būtības šo nenoliedz, taču neuzskata, ka savu darba laiku izmantojuši politiķa tēla spodrināšanai.

"Jūs man gribat pārmest, ka es kā politiķis izmantoju visas iespējas, lai rīdziniekiem atbildēt uz jautājumiem par Rīgu?", intervijā LTV pauda Ušakovs. Viņš nenoliedz, ka domes algoti darbinieki papildina viņa "Facebook" kontu. Taču mēra ieskatā to nevar uzskatīt par nepamatotu nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, jo lielākoties viņa sekotāji atbild uz jautājumiem par domes darbu.