LU Senāts nevienojas par universitātes goda biedra statusa anulēšanu Lembergam

Latvijas Universitātes (LU) Senāts otrdien nevienojās par goda biedra nosaukuma anulēšanu bijušajam Ventspils mēram Aivaram Lembergam, lasāms paziņojumā LU mājaslapā.

Kā noprotams no paziņojuma, lielākā daļa senatoru balsojumā par goda biedra nosaukuma anulēšanu Aivaram Lembergam atturējusies. Kā iemesls minēts juridiski neprecīzs lēmumprojekts.

Kā portālam "Delfi" norāda LU rektors Indulis Muižnieks, uz lēmuma projekta pamatojuma nepilnībām diskusijā par šo jautājumu norādījuši vairāki senatori.

Pēc precīzāka lēmumprojekta pamatojuma sagatavošanas Senāts jautājumu var skatīt atkārtoti, norāda Muižnieks, prognozējot, ka "ilgi nebūs jāgaida".

"Jebkurš Senāta lēmums ir jāpieņem ar juridiski korekti sagatavotu argumentāciju, lielākā daļa senatoru balsojumā atturējās, kas nozīmē, ka viņi nav balsojuši ne "par", ne "pret" šādu priekšlikumu, citiem vārdiem – kad būs sagatavots juridiski precīzs lēmumprojekta pamatojums, tad arī Senāts var atgriezties pie šī jautājuma vēlreiz," pauž Muižnieks.

LU Goda doktora grāda un goda biedra nosaukuma piešķiršanu regulē speciāls nolikums, kas paredz nosaukuma pretendenta veikuma vai ieguldījuma skrupulozu analīzi un vērtēšanu.

Tieši tāpat arī šo piešķirto goda nosaukuma anulēšanai kādu iemeslu dēļ ir jānotiek, sagatavojot korekti argumentētu lēmumprojektu, pauž LU rektors.

"Diskusijā pirms minētā balsojuma vairāki senatori pauda bažas tieši par lēmumprojekta pamatojuma juridisko formulējumu, taču kopumā pozitīvi vērtēja Senāta priekšsēdētāja priekšlikumu. Arī situācija, ka 21 senators "atturas" no balsojuma ir rets precedents, kas parāda, ka lēmumprojekta pamatojums ir jāpilnveido,'' saka Muižnieks.

Taču balsojums rosinājis arī pārmaiņas LU Senāta vadībā – no amata atkāpies tā priekšsēdētājs Kristaps Jaudzems. Viņš to pamato to ar nesaņemto senatoru atbalstu LU Senāta balsojumā par LU goda biedra nosaukuma anulēšanu Lembergam.

Līdz ar Jaudzema atkāpšanos no amata Senāta priekšsēdētāja pienākumus pildīs līdzšinējā priekšsēdētāja vietniece profesore Dace Balode.

Nākamā kārtējā LU Senāta sēde plānota 25. aprīlī.

Jau vēstīts, ka marta sākumā LU Senāts lēmis anulēt LU goda doktora grādu Eiropas Savienības sankcijām pakļautajam miljonāram Pjotram Avenam.