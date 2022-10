'ManaBalss' piedāvā jaunu rīku, lai līdzdarbotos lēmumu pieņemšanas procesos Saeimā

Organizācija "ManaBalss" piedāvā iedzīvotājiem jaunu rīku "OpenSaeima", lai iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesos Saeimā, informēja organizācijas pārstāve Dace Ševčenko.

Organizācija sāka "OpenSaeima" projektu ar mērķi izveidot labvēlīgu infrastruktūru un vidi Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos Saeimā, tā nodrošinot, ka likumdošanas process kļūst publiski atklātāks un ka interesentiem ir vairāk iespēju iesaistīties likumdošanā, norādīja Ševčenko.

Sabiedrības intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju (NVO) aktivitātes līmenis parlamenta likumdošanā ir diezgan zems, pauda "ManaBalss" pārstāve. Pēc viņas teiktā, lai gan vairāku NVO iesaiste parlamenta komisiju darbā kopumā ir ievērojama, to skaits un spektrs ir ierobežots. Neesot arī vienotas NVO un Saeimas parlamenta komisiju sadarbības kārtības, tāpēc likumu pieņemšanas process Saeimā prasa pastāvīgu un nereti arī laikietilpīgu uzraudzību no NVO un interešu grupu puses, jo sākotnējie likumprojekti var būtiski atšķirties no galu galā pieņemtajiem likumiem, skaidroja Ševčenko.

Ar "OpenSaeima" rīku ir iecerēts šo interešu aizstāvības procesu optimizēt. Kā pauda organizācijas pārstāve, pilsoniskās sabiedrības organizācijām platforma sniedz iespējas efektīvāk ietekmēt tos Saeimas lēmumus un likumprojektus, kas vēl ir izstrādes gaitā - komentēt, rosināt un sniegt priekšlikumus par aktuālajiem Saeimas komisijās esošajiem likumprojektiem, kā arī balsot par dažādām likumprojektu redakcijām. Iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un, līdzīgi kā "ManaBalss" iniciatīvas, iesniegti Saeimā.

"OpenSaeima" ir iespēja savlaicīgi iesaistīties likumdošanas procesā, pirms likums ir pieņemts, pauda Ševčenko. Organizācijām, kuras ir ieinteresētas iesaistīties likuma radīšanas procesā, "ManaBalss" aicina reģistrēties sistēmā un norādīt tās interešu jomas. Pēc reģistrācijas organizācija saņems automātisku ziņu, kad Saeimas dienaskārtībā nonāks interešu pārstāvniecībai potenciāli svarīgs likumprojekts. Reģistrēties ir iespējams vietnē "opensaeima.lv".

Projektu "Automatizētas PSO līdzdalības sistēmas izstrāde" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".