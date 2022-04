'Mums nebūs saņemt dāvanas!' – Ūdra ģimene pēc dāvinājuma zaudē atbalstu aprūpei

Mūziķa Rolanda Baloža-Ūdra ģimenei gads sākās finansiāli labi. Autoratlīdzības un dāvanas jubilejā ļāva uz brīdi atslābt no "kapeiku skaitīšanas". Prieku gan nule kā aizēnojusi saņemtā vēsts, ka ienākumu pieauguma dēļ Rīgas dome vairs pilnībā neapmaksās smagi slimā mūziķa aprūpi mājās.

"Nu, jā. Laikam nav paredzēts, ka man ir dzimšanas diena vai kāda dāvana, ka ir kaut kas. Tas nav paredzēts. Ir paredzēts vilkt dzīvību, bet nav paredzēts, ka esam arī cilvēki," portālam "Delfi" saka Rolanda Baloža-Ūdra sieva Ilona par jaunumiem – kopš aprīļa Rīgas dome vairs pilnā apmērā neapmaksā smagi slimā mūziķa aprūpi mājās. Sociālā dienesta darbinieki šādu lēmumu pieņēmuši pēc tam, kad Ilona martā iesniedza kārtējo iztikas līdzekļu deklarāciju. Decembra, janvāra un februāra konta izraksti liecinājuši, ka ienākumi šajā laikā uz vienu ģimenes locekli par nieka pārdesmit eiro pārsniedza noteikto 500 eiro robežu. Un tas ir slieksnis, pēc kura ģimenei no savas kabatas ir jāpiemaksā par Rolanda aprūpi mājās. Sociālais dienests aprēķinājis, ka aprīlī tie ir 130 eiro.

Aprūpe mājās Rolandam Ūdrim nepieciešama, kopš vīrieti 2016. gada ziemā notrieca automašīna. Savas dienas mūziķis pavada ratiņkrēslā. Kaut Ūdrītis joprojām saņem intensīvu rehabilitāciju, tā līdz šim nav nesusi tik ļoti cerēto rezultātu – spēju pašam staigāt, apģērbties, paēst. Tas viss jāpaveic vai nu viņa sievai Ilonai, vai arī vīrieša aprūpētājam un asistentam Vladimiram. Rīgas dome Vladimiram par Rolandam mājās sniegto palīdzību apmaksā četras stundas dienā.

Rīgas domē mudina "dzīvot tagad"

"Nevienu jau neinteresē, no kurienes tā nauda nāk, kas tā par naudu. Es nezināju, ka jebkura summa, kas manā kontā uzrādās, ir ienākums," atklāti saka Ilona un stāsta, ka decembris gadu no gada ir laiks, kad ģimenē ir lieli prieki un var atslābt no "kapeiku skaitīšanas". Tad Rolandam izmaksā lielāku autoratlīdzības summu, tiek saņemti naudas dāvinājumi Ziemassvētkos no radiniekiem un ziedotājiem. Šogad Ilonai ziedoja arī Vides filmu studija (VFS), kas gatavo filmu ar Rolanda sievu vienā no galvenajām lomām. "Diemžēl šoreiz februārī iekrita arī mana 40 gadu jubileja, kurā uz kontu saņēmu dāvanas. Kad skatos izrakstus, nekā daudz jau tur nav, bet pēc likuma pietiek, pat ja kaut kas drusciņ pāri ir," noteic Ūdra sieva, neslēpjot savu sarūgtinājumu.

Pēc notikušā Ilonai palikušas mieles un sajūta, ka Rolanda slimība ir viņas krusts un viņas pašas vaina. Un tad, ja ģimenē parādās kaut neliela lieka summa, Ilonas pienākums ir to uzreiz atdot valstij par slimā tuvinieka aprūpi. "Valstij jau izdevīgi, ka nav jārūpējas par tādiem kā mēs," saka Ilona.

Rīgas domes Labklājības departamentā akcentē, ka Ūdra ģimenei aprūpe mājās nav atņemta pavisam. "Ja ir pārsniegta 500 eiro robeža, Rīgas dome par pakalpojumu turpina daļēji maksāt," norāda RD Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice. Viņa tāpat precizē, ka sociālais dienests nevērtē un tam arī nav tādu tiesību – noteikt naudas izcelsmi kontā. Vērā tiek ņemts jebkurš apgrozījums neatkarīgi no tā, vai nauda ir dāvana vai ziedojums. "Ja naudas kontā ir apgrozījums, tad tam nav nozīmes, vai tā ir dāvana. Mēs redzam, ka ir kustība. Naudiņa var tikt izlietota savas dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Ir jādzīvo šeit un tagad," akcentē Brice. Robeža ienākumiem uz ģimenes locekli noteikta, balstoties uz minimālo algu valstī, patlaban tā ir 500 eiro, pauž domes pārstāve.

Labklājības departamentā portālam "Delfi" tāpat norāda, ka neskaidrības nav jārisina caur masu medijiem, bet jāvēršas sociālajā dienestā. Jebkuram ir tiesības pieprasīt rakstisku atbildi ar skaidrojumu, kas ir mainījies un kāpēc tā noticis, kā arī vaicāt par tālāko sadarbību. "Nav tā, ka ar nazi nogriež un viss. Sociālie darbinieki nāk pretim, risina. Vajag sadarboties, runāt ar darbinieku," aicina Brice. Viņa arī informē, ka aprūpe mājās paredzēta cilvēkiem grūtībās. Tiem, kuriem nav ienākumu un kuri ir trūcīgi. Šobrīd galvaspilsētas vietvara aprūpi mājās apmaksā 11 000 rīdzinieku.

Par palīdzēšanu jūtas vainīgi

Par Ūdru ģimenei sāpīgajiem jaunumiem – zaudēto finansējumu aprūpei – līdzpārdzīvo arī Vides filmu studijas producents Uldis Cekulis. Viņš jūtas vainīgs, ka studija Ūdriem ziedoja 700 eiro un uz brīdi palielināja ģimenes budžetu, kā dēļ Rīgas domes atbalsts mūziķa aprūpei aprīlī sarucis. Filmu studija ik gadu Ziemassvētkos ziedo bērnunamiem un slimnīcām, bet šogad nolēma dāvināt Ilonai. Mūziķa sieva ir viena no varonēm topošajā VFS filmā par sievietēm varonēm. "Mēs sapratām, ka Ilona ir grūtā situācijā, un gribējām palīdzēt, lai sakrāj naudu mašīnai. Lai viņa var ar Ūdri un ar dēlu Bārtu [6 gadi] vismaz no Rīgas kaut kur izbraukt. Citādi viņa ir nemobila," stāsta Cekulis. Dāvinājumu studija noformēja kā algu par darbu. Decembrī un janvārī savā kontā Ilona saņēma 350 eiro.

Par notikušo šokēti visi VFS strādājošie, pauž producents: "Kā tad īsti ir šajā valstī? Ilona nedrīkst atļauties prieciņu ne sev, ne savam puisītim. Ir jāeksistē zem minimuma. Mēs gribam palīdzēt, nomaksājam vēl nodokļus no sava ziedojuma un tikai visu sačakarējam," vīlies ir producents.

Arī "Ziedot.lv" pārstāve Inese Danga piekrīt, ka Latvijā ir noteikts ļoti zems ienākumu slieksnis, lai dzīvotu cilvēka cienīgu dzīvi. Īpaši smagi tas ir šobrīd, kad izdevumi palielinās strauji. Ja ģimenē ir viens slims cilvēks, tad visi piederīgie ātri grimst nabadzībā. "Slims cilvēks nozīmē vingrošanas, attīstošās nodarbības. Pat ja tevi ir vidējā alga, tu kļūsti nabags. Kolīdz tu kļūsti par 10 eiro bagātāks, tā tev visu atņem," situāciju ieskicē "Ziedot.lv" komunikācijas vadītāja. Viņai pašai zināmi gadījumi, kad cilvēki zaudējuši trūcīgā statusu un iespēju saņemt bezmaksas pārtikas pakas, jo pieļaujamais ienākumu slieksnis pārsniegts vien par 10 eiro.

Ja mūziķim Ūdrim nebūtu tik uzņēmīgas sievas un labu draugu, iespējams, viņš, kā to paredz valsts, šobrīd gulētu mājās četrās sienās, saka Danga. Ūdrim ir liels ziedotāju atbalsts. Asistenta algošanai biedrība "Ziedot.lv" ik mēnesi atvēl ap 900 eiro pirms nodokļu nomaksas. Biedrība tāpat iesaistās, lai Ūdris saņemtu fizioterapiju, logopēda un ergoterapeita pakalpojumus. "Cik tad Ilonai būtu jāpelna, lai to visu varētu apmaksāt? Notikušais gadījums [daļēji zaudēts pašvaldības atbalsts aprūpei mājās] motivē nestrādāt. Kolīdz strādā, tā rodas papildu izdevumi," secina "Ziedot.lv" pārstāve.

Vaicāta, kā risinās radušos situāciju, Ilona atbild – kā vienmēr, būs "jālien caur adatas aci". Ģimene samaksās trūkstošo naudu par Ūdra aprūpi, pat ja nepietiks kaut kam citam. Aprīlī vajadzīgo summu sagādāt palīdzējusi mūziķa radiniece, kas naudu jau ieskaitījusi kontā. "Valstij izdevīgi, ka cilvēki paši tiek galā. Cilvēki saziedo. Forši, nāksies pazemoties, atkal lūgties. Nu ir sliktāk, bet ko darīt," atklāti saka Ilona. Kad portāls "Delfi" atkārtoti sazinājās ar Ilonu, viņa pastāstīja, ka zvanījuši arī sociālā dienesta darbinieki un aicinājuši no jauna iesniegt iztikas līdzekļu deklarāciju par aprīli. Iespējams, jau tuvākajos mēnešos Rīgas dome atsāks Ūdrim pilnībā apmaksāt četru stundu ikdienas aprūpi mājās.