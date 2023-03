Mūrniece neredz pamatu uzņemties politisko atbildību par AM pārtikas iepirkumu

Aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA) neredz pamatu uzņemties politisko atbildību par iepriekšējā ministra Arta Pabrika laikā īstenoto Aizsardzības ministrijas (AM) 220 miljonu eiro vērto pārtikas iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vajadzībām.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka trešdien, 15. martā, sasaukta Saeimas ārkārtas sēde, kurā tiks skatīts opozīcijas deputātu iesniegtais iekšlietu ministres Ināras Mūrnieces (NA) demisijas pieprasījums, kas tiek pamatots ar AM īstenoto iepirkumu.

Vienlaikus Saeimas sēdes pirmais darba kārtības jautājums būs opozīcijas pieprasījums aizsardzības ministrei skaidrot loģistikas pakalpojuma par pārtikas piegādi NBS vajadzībām līgumu.

Mūrnieces atbildes vēstulē opozīcijas deputātiem pausts, ka aizsardzības ministrei nav "nedz tiesisks, nedz morāls pienākums uzņemties politisko atbildību par iepriekšējā ministra laikā notikušo un tā padotības iestāžu, un to amatpersonu veiktajām darbībām".

Viņa vēstulē skaidro, ka, lai izslēgtu šajā jautājumā subjektīvus un tiesiski nepamatotus spriedumus, Mūrniece uzdevusi veikt pārbaudi. Balstoties uz AM Audita un inspekcijas departamenta veiktās pārbaudes izvērtējumu, tiks pieņemts lēmums par turpmākajām darbībām.

Uz opozīcijas deputātu jautājumu, kādēļ, kļūstot par aizsardzības ministri, Mūrniece neveica pārbaudi par tiem ministrijas iepirkumiem, kuri pārsniedz ievērojamas summas, ministre vēstulē atbild, ka, uzsākot aizsardzības ministra pienākumus 2022. gada 14. decembrī, iepirkuma līgums par pārtikas apgādi jau bija parakstīšanas stadijā.

"Līguma parakstīšana bija uzsākta 2022. gada 1. decembrī, bet noslēgta 20. decembrī. Pašlaik AM iniciētās pārbaudes laikā noskaidrots, ka atbildīgās amatpersonas nav informējušas ministrijas vadību, ka plāno noslēgt līgumu par summu, kas nav paredzēta budžetā un ievērojami pārsniedz iepirkumu plānā norādītos iepirkumam ieplānotos finanšu līdzekļus," informē Mūrniece.

Viņa arī piebilst, ka gadījumā, ja AM vadība būtu par to informēta, tad līguma parakstīšana tiktu pārtraukta, jo šādai summai nav finanšu seguma. Tāpat viņa vērš uzmanību uz to, ka 2022. gadā aizsardzības nozarē tika realizēti vairāk nekā 200 dažādi iepirkumi, un īsā laika posmā nav iespējams pārbaudīt atsevišķi katru no tiem. "Līdz ar to, iepirkumu pārbaudes tiek iniciētas gadījumos, ja ir aizdomas par konkrēta iepirkuma likumības norisi vai ir saņemtas komersantu sūdzības," pauž Mūrniece.

Jau ziņots, ka, reaģējot uz izskanējušo informāciju medijos, šā gada 16. februārī Mūrniece uzdeva veikt pārbaudi par Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra veiktā iepirkuma "Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām" kvalifikācijas prasībām iepretim noslēgtā līguma mērķim. Pārbaudi uzsāka arī KNAB.

"Delfi" jau vēstīja, ka iepriekšējā aizsardzības ministra Arta Pabrika (LA) politiskā biroja pārstāvis ir iesaistījies lemšanā par 220 miljonus eiro vērto armijas pārtikas iepirkumu.

"Pirmie secinājumi ir nepatīkami," par sākto iepirkuma izvērtēšanu iepriekš stāstīja Mūrniece, "ir izveidojusies netipiska situācija – iepriekšējā ministra politiskā biroja pārstāvis ir bijis klāt iepirkuma komisijā un lēmis par konkrētām prasībām, kas ir saistītas ar šo iepirkumu."

Šādos apstākļos Mūrniece lūgusi veikt tālāku detalizētu pārbaudi, tajā iesaistīts Aizsardzības ministrijas (AM) Audita departaments un izpēte tikšot turpināta "trīs, četrās jomās".

Jau ziņots, ka Rojā reģistrēts uzņēmums "Zītari LZ" pērn decembrī ieguvis 220 miljonus eiro vērtu līgumu par pārtikas piegādi Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vajadzībām turpmākos piecus gadus.

AM ir uzskaitījusi pamatojumu, kāpēc iepirkumā izraudzīti tieši "Zītari LZ", tomēr vienlaikus Mūrniece ir uzdevusi veikt pārbaudi par armijas pārtikas iepirkumu, turklāt AM jau pērn rudenī ar iepirkuma procesu saistītos dokumentus nosūtījusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.