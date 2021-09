Izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei (JKP) vasaras laikā vien trīs reizes izdevās pavizināties ar savu ielas motociklu, jo bija darba pilnas rokas, pildot publiski pausto solījumu – līdz ar jauno mācību gadu nodrošināt mācības klātienē, tās sākušās. Tagad darbs turpinās – jāpārskata testēšanas algoritms. Vēl ministre vēlas paspēt izveidot aizmetņus vispārizglītojošo skolu direktoru institūcijas stiprināšanai. Pagaidām gan viņa ar savu komandu tikai konstatē problēmas līdzšinējā direktoru darba kārtībā. Kas pirmajās 100 dienās šajā amatā nebija gludi ceļā uz mācībām klātienē un kas paveikts no ministres solītā – par to "Delfi" intervijā ar ministri.

Tāpat kā nesen tviterī Muižnieces publicētās fotogrāfijās no tikšanās reizēm ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu (A/P) un Vācijas vēstnieku Latvijā Kristianu Heltu, arī šīs intervijas laikā ministres kabinetā viens no centrālajiem elementiem ir balta tāfele. To sedz balta lapa, uz kuras uzzīmēta skolotāju algu celšanas shēma. Atalgojuma palielināšana bija viens no ministres sev izvirzītajiem uzdevumiem, stājoties amatā.

Intervijā, lai arī kā pasmaida pati ministre, polsterētie koka krēsli ar dekoratīviem apaļiem atzveltnes rotājumiem nedaudz atgādina troni, tie neatbilst viņas pašas izpratnei par to, kas ir ministres darbs. "Tas nav tronis, kurā es sēžu tāda nesasniedzama," viņa saka, norādot, ka ļoti vēlas "ministriju iznest saulītē" un uzlabot sabiedrības attieksmi pret valsts pārvaldi kopumā. Turklāt arī viņa pati strādājusi par angļu valodas skolotāju, viņa nozarei vēlas būt "savējā", nevis abstrakta augstākstāvoša persona.

Pirmajos trīs mēnešos ministres amatā Muižniece izpelnījusies gan uzslavas, gan kritiku. Sociālajos medijos vasarā izskanēja atsevišķi komentāri, ka Muižniece ir pirmā politiķe no JKP, kas patīk. Tāpat arī, atšķirībā no citu viņas partijas biedru, politiķu tēla koalīcijā, neformālās sarunās partneri par Muižnieci izsakās komplementāri. Arī Saeimas deputāte Inese Voika (A/P) Muižniecei intervijā TV24 veltīja labus vārdus un viņu dēvēja par "otru potēšanās ministri ". Rudenī, sākoties skolēnu testēšanai, ierunājās arī kritiskas balsis.

Kā allaž viens no nozares ministru lielākajiem kritiķiem ir arodbiedrība. Pēc bijušās izglītības ministres Ilgas Šuplinskas neveiksmīgās sadarbības ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA), šie nozares spēlētāji Muižnieci, kādreizējo ministrijas parlamentāro sekretāri, gaidīja teju atplestām rokām, LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga"Delfi" teica: "Jācer, ka šī ministre mums nepiedāvās Pandoras lādes, nesauks par blusām publiski."

Lai arī tagad Vanaga norāda, ka kopumā sadarbība starp jauno ministri un nozari ir labāka nekā ar priekšteci, ik pa laikam arī Muižniece uzkāpj uz "grābekļiem". Piemēram, esot gadījumi, kad ministre par būtiskiem grozījumiem normatīvajos aktos nozares organizācijas informē pārāk vēlu, uzskata Vanaga. Arī Latvijas Studentu apvienības prezidents Kristafers Zeiļuks publiski norādīja pavisam nesenu piemēru: viņa vadītajai apvienībai pirmdien bija dotas četras stundas, lai iepazītos ar likuma projektu par to, ka tikai studējošie ar sertifikātiem varēs dzīvot dienesta viesnīcās. Tikmēr ministrija jau plānoja nākamajā dienā projektu virzīt skatīšanai valdībā.

Vai jūs vēlreiz piekristu ministres amatam pēc trīs darba mēnešiem?

Pilnīgi noteikti. Viens ir mans raksturs – es nebaidos no grūtībām un man patīk sevi kaut kādā mērā izaicināt. Bet skaidrs arī, ka, piekrītot šim amatam, izvirzot mērķi atgriezties klātienē, man nebija ilūziju, ka būs ārkārtīgi viegli.

Es runāju ar vairākiem skolu vadītājiem pirms mācību gada sākuma, un viņi pauda, ka informācija par to, kāds būs gaidāmais mācību gads klātienē, bija pārāk novēlota.

Tā tiešām bija. Un to es arī nekaunos atzīt. No mūsu puses, cik vien bija iespējams, mēs visu izdarījām laicīgi. Mēs 1. jūlijā izsūtījām savu četru principu modeli Veselības ministrijai ar mērķi saskaņot, lai mēs, tiklīdz valdība atgriežas no brīvdienām, varam to pieņemt. Rezultātā man bija kārtējā intervija, kad man jautāja – kur tad ir informācija par gaidāmo mācību gadu? Es teicu, ka mēs gaidām.