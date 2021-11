Ņikišins: jaunais SARS-CoV-2 vīrusa paveids nonāks arī Latvijā, taču jābūt gataviem reaģēt

Ņemot vērā starptautisko ceļošanu un loģistiku, kaut kādā brīdī jaunais SARS-CoV-2 paveids B.1.1.529, kas patlaban strauji izplatās Dienvidāfrikas Republikā (DĀR), arī varētu nonākt līdz Latvijai, taču galvenais ir būt gataviem reaģēt uz šo paveidu un pēc iespējas ātrāk atklāt pirmos gadījumos, sacīja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālās references laboratorijas vadītājs Sergejs Ņikišins.

Patlaban šī mutācija Latvijā gan nav atklāta, taču Nacionālās references laboratorijas speciālisti saglabā modrību. Šajā aspektā Ņikišins arī uzsver, ka galvenais ir tieši nodrošināt uzraudzību. "Mēs pastiprināti sekvencējam pozitīvos gadījumus, kas ir ievesti, un tos, kuri kļuvuši pozitīvi pēc kāda laika, bet viņiem ir bijis nesens ceļojums," stāsta eksperts, piebilstot, ka konstanti notiek aktīva sadarbība ar Slimību profilakses un kontroles centru, lai pēc indikācijām nodrošinātu paveidu uzraudzību.

Runājot par šo mutāciju kopumā, eksperts atzīmē, ka patlaban B.1.1.529 strauji izplatās DĀR, taču pagaidām nav novērots, ka tas jau būtu plaši izplatījies ārpus šīs valsts robežām, lai gan, kā norāda laboratorijas vadītājs, ir skaidrs, ka šim paveidam ir ļoti strauja izplatība. Par to liecinot fakts, ka DĀR tas jau šobrīd kļūst par dominējošo paveidu.

Vienlaikus, pēc eksperta sacītā, būtu jāņem vērā, ka DĀR ir liela HIV izplatība, kā arī zema vakcinācijas pret Covid-19 aptvere. Līdz ar to tieši šādos apstākļos vīruss spēj brīvi cirkulēt, turklāt pastāv iespēja, ka tas mutējies tieši imūnsupresijas pacientu vidū. Proti, cilvēkiem ar imūnsupresiju jeb ļoti novājinātu imūno sistēmu sliktāk veidojas antivielas, līdz ar to vīrusu neapstādina organisma iekšējā imunitāte un tas spēj brīvi vairoties un radīt jaunas mutācijas. Tādējādi pastāv tieša sakarība starp vīrusa cirkulācijas laiku un tā mutēšanos, atzīmē Ņikišins.

Pēc viņa paustā, starptautiskos pētījumos patlaban atrodams, ka šobrīd tostarp Latvijā dominējošajam "deltas" paveidam bija nepieciešamas apmēram 100 dienas, līdz tas kļuva par dominējošo celmu, savukārt šis paveids kļuvis par dominējošo 10 līdz 25 dienās. Taču, ņemot vērā, ka šis paveids vēl ir nesen atklāts un ne līdz galam izpētīts, vēl nav iespējams ar pārliecību apgalvot, ka tas būs lipīgāks. Tāpat arī aizvien nav skaidrs, vai ar šo paveidu saistītā slimības gaita būs smagāka nekā līdzšinējiem celmiem.

"Mēs zinām, ka tam ir vairākas mutācijas receptoru saistīšanas domēnā, kas ir svarīgi, jo tā ir pirmā vīrusa daļiņa, kas nonāk saskarsmē ar mūsu organisma šūnām," stāsta Ņikišins, piebilstot, ka šim paveidam ir atklātas desmit mutācijas, kamēr "delta" varianta gadījumā - divas. Tomēr patlaban vēl nav zināms, cik ļoti jaunais paveids spēs apiet organisma aizsardzības sistēmu.

Eksperts arī norāda, ka patlaban, ņemot vērā šī paveida lielo mutāciju skaitu, vairākas valstis ievieš ceļošanas ierobežojumus. To vidū ir arī Izraēla un Lielbritānija, kas pirmās spērušas šādu soli. Vienlaikus arī Eiropas Komisija, kā arī Latvija patlaban plāno sekot abu valstu pēdās. Kopsakarā ar šīm izmaiņām Ņikišins arī uzsver, ka iedzīvotājiem noteikti būtu jāievēro visi epidemioloģiskās drošības pasākumi. Savukārt attiecībā pret jautājumu, cik labi vakcīnas pasargās pret šo paveidu, eksperts atzīmē, ka tas ir darbs, kas patlaban jāveic vakcīnu speciālistiem.

Vaicāts, kad varētu pienākt tas brīdis, kad vairs neradīsies jaunas SARS-CoV-2 vīrusa mutācijas, eksperts sacīja, ka viena no vīrusa īpašībām ir tā spēja radīt jaunas mutācijas, tādēļ šis jautājums ir drīzāk par to, kad mēs spēsim izskaust SARS-CoV-2 vīrusu. Līdz ar to tik ilgi kamēr tam būs transmisijas iespējas, tas arī mutēsies. Vienlaikus situāciju ap SARS-CoV-2 sarežģī fakts, ka ar vīrusu inficētie, kuriem ir viegla simptomātika, nereti turpina savas ikdienišķās dzīves gaitas, piemēram, turpinot doties uz darbu.

Kā vēstīts, Veselības ministrija ar Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Iekšlietu ministriju gatavo Ministru kabineta lēmumu ceļošanas ierobežojumu ieviešanai attiecībā pret vīrusa SARS-CoV-2 jaunā paveida skartajām valstīm Āfrikas dienviddaļā, mikroblogošanas vietnē "Twitter" pavēstīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Veselības ministrs sociālajos tīklos norāda, ka Ministru kabineta sēde par jautājumu sasaukta jau šodien.

Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) vēsta, ka lēmums par ceļošanas ierobežojumiem būs drīzumā. Vienlaikus politiķis jau šobrīd lūdz tos, kuri bija plānojuši ceļojumu vai darba braucienu uz Dienvidāfriku, Zimbabvi, Namībiju, Esvatīni, Lesoto, Botsvānu, Mozambiku, atcelt šos plānus un neceļot uz minētajām valstīm.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) savukārt apstiprināja, ka pašlaik tiek gatavots valdības lēmums par ceļojumu ierobežojumiem, ņemot vērā konstatēto jauno koronavīrusa paveidu Dienvidāfrikā.

Iepriekš veselības ministrs tika paudis, ka Latvija patlaban uzmanīgi seko līdzi informācijai par jauno, potenciāli ļoti bīstamo vīrusa SARS-CoV-2 paveidu, kas konstatēts DĀR.

Izrietot no viņa paustā, nepieciešamības gadījumā varētu tikt pastiprināti ieceļošanas noteikumi. Šādu soli spērušas jau citas valstis, tostarp Lielbritānija un Izraēla.