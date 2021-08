No pirmdienas vēlēšanām var reģistrēties iedzīvotāji ar īpašumu Varakļānu vai Rēzeknes novados

No pirmdienas, 2. augusta, līdz 2. septembrim vēlētāji, kuriem Varakļānu novadā vai Rēzeknes novadā pieder nekustamais īpašums, var reģistrēties balsošanai 11. septembra Varakļānu novada domes vai Rēzeknes novada domes vēlēšanās, portāls "Delfi" uzzināja Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK).

Sākotnēji 11. septembra vēlēšanām vēlētāju sarakstos ir reģistrēti tie Latvijas vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kuriem Varakļānu novadā vai Rēzeknes novadā bija deklarēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanām jeb šā gada 13. jūnijā.

Līdz ar to, ja Varakļānu novadā vai Rēzeknes novadā ir deklarētā dzīvesvieta un vēlētājs vēlas piedalīties attiecīgās pašvaldības domes vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu apgabalu mainīt nav nepieciešams.

Savukārt, ja vēlētājs ir deklarēts citā pašvaldībā, bet Varakļānu novadā vai Rēzeknes novadā pieder īpašums, un vēlētājs vēlas balsot 11. septembra vēlēšanās, tad balsošanai attiecīgajā pašvaldībā jāreģistrējas līdz 2. septembrim.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuriem vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēta dzīvesvieta attiecīgajā pašvaldībā vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.

Dalība 2020. gada Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās vai šā gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās neliedz vēlētājam iespēju balsot Varakļānu novada domes vai Rēzeknes novada domes vēlēšanās, ja vēlētājs atbilst Pašvaldības domes vēlēšanu likumā noteiktajiem nosacījumiem.

Reģistrēties balsošanai Varakļānu novadā vai Rēzeknes novadā no 2. augusta varēs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā "Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa" vai, iesniedzot iesniegumu, jebkurā Varakļānu novada vai Rēzeknes novada dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

To, vai vēlētājs reģistrēts Varakļānu novada domes vai Rēzeknes novada domes vēlēšanām, no rītdienas, 31. jūlija, varēs noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā "Vēlēšanu apgabala noskaidrošana" vai no 2. augusta pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 67049999.