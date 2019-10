No 'Rīgas kartes' miljonus pelnījis ar GKR politiķiem saistīts uzņēmējs

Pirms desmit gadiem ieviestā Rīgas sabiedriskā transporta elektronisko norēķinu sistēma ir atkarīga no diviem lieliem piegādātājiem, kurus kontrolē ar "e-talonu" apkalpojošās SIA "Rīgas karte" darbinieku Aleksandru Brandavu (GKR) saistīts uzņēmējs Andreju Blažko, atsaucoties uz "Rīgas kartē" šovasar veikto auditu, vēstīja Latvijas Televīzijas raidījumam "de facto".

Noslepenotajā auditā, ar kuru iepazinies "de facto", atklājies, ka pašvaldības uzņēmumam "Rīgas satiksme" kopā ar privāto investoru, Francijas kompāniju "Conduent" piederošā "Rīgas karte" savu biznesa stratēģiju ir balstījusi uz divām firmām. Par to pakalpojumiem pēdējo piecu gadu laikā "Rīgas karte" samaksāja 76 miljonus eiro, kas veido divas trešdaļas no kopējām uzņēmuma izmaksām šajā laikā. Pastāv risks, ka atkarība no šīm firmām tikai pieaugs, tāpēc "Rīgas satiksmei" būtu jārīkojas, lai to labotu, pausts ziņojumā. Audits apstiprina arī aizdomas, ka "Rīgas karte" bijusi kārtējā barotne galvaspilsētā pie varas esošajiem un viņiem pietuvinātajiem, vēstīja raidījums.

No "Rīgas kartes" audita un citiem avotiem varot secināt, ka "e-talona" sistēmas apkalpošana jau pirms desmit gadiem, iespējams, apzināti veidota kā necaurspīdīga struktūra, kurā grūti izsekot naudas tēriņiem. Tās tuvumā kopš "Rīgas kartes" dibināšanas pirms 12 gadiem visu laiku bijis Brandavs.

No "Rīgas kartes" valdes Brandavs atkāpās tikai pavasarī - neilgi pēc tam, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs viņu aizturēja aizdomās par ilgstošu Rīgas domes amatpersonu kukuļošanu saistībā ar mikroautobusu pārvadājumu konkursiem, kuros piedalījās viņa firmas. Pavasarī viņu no Elektronisko norēķinu projektu nodaļas vadītāja amata atlaida arī "Rīgas satiksme". Tomēr vēl joprojām Brandavs ir saglabājis kādu amatu "Rīgas kartē", liecinot uzņēmumā veiktais audits.

"de facto" sazvanīts, Brandavs to, ka vēl joprojām strādā par tirgzinības direktoru "Rīgas kartē", komentēt negribēja. Sarunu viņš pārtrauca brīdī, kad raidījums vaicāja par "Rīgas kartes" auditā pieminēto viņa saikni ar uzņēmēju Blažko.

Kā vēstīja raidījums, Blažko pieder plaša uzņēmumu impērija, bet saistībā ar "Rīgas karti" svarīgākie ir divi. Ar Blažko pilnībā piederošo SIA "BMS Tehnoloģija" jau 2008.gada pavasarī - pusgadu pēc dibināšanas - "Rīgas karte" noslēdza 53 miljonus eiro vērtu līgumu par e-biļetes ieviešanu sabiedriskajā transportā. Patlaban "BMS tehnoloģija" nodrošina Rīgas autostāvvietu maksāšanas sistēmu, pārdod viedbiļetes Rīgas sabiedriskajam transportam un sniedz citus pakalpojumus Rīgas pašvaldībai.

Savukārt līgumu par e-talona automātu uzturēšanu 2010.gadā no uzņēmuma "BMS tehnoloģija" pārņēma cita ar Blažko saistīta firma - SIA "Burlat", kurā Blažko kontrolē 46,5% daļu. "Burlat" darbiniekus tehnisko jautājumu jomā apmācīja "Rīgas kartes" franču investors "Conduent". Auditori nespēja noskaidrot, kāds bija pamatojums līguma pārjaunojumam no "BMS tehnoloģija" uz "Burlat", vēstīja raidījums.

Audita ziņojumā esot norādīts uz augstu risku, ka "Rīgas kartes" atkarība no abiem lielajiem piegādātājiem pieaugs un lielo piegādātāju monopolista pozīcijas pastiprināsies. Auditori konstatējuši, ka "Rīgas karte" biznesa stratēģiju veidoja, balstoties uz "Burlat" un "BMS tehnoloģija", tāpēc būtiskas zināšanas par tehnoloģijām uzkrātas šajās privātfirmās, bet ne pašā "Rīgas satiksmes" meitaskompānijā.

Namā, kurā atrodas abu "Rīgas kartes" lielo piegādātāju biroji, raidījumam neizdevās sastapt Blažko, bet uz biroja darbiniecei nodoto lūgumu sazināties ar "de facto" viņš neesot atsaucies.

No sarunas ar "Rīgas kartes" rīkotājdirektoru Ēriku Morizūru auditori secinājuši, ka uzņēmumam nav procedūru, kas liktu pirms būtisku līgumu noslēgšanas organizēt iepirkumu. Auditoriem neesot izdevies pārliecināties, vai ar Blažko firmām noslēgtie miljonus eiro vērtie līgumi ar bargiem līgumsodiem par to laušanu pirms termiņa bijuši godīgi.

Laikā, kad tika dibināta "Rīgas karte", Blažko kļuva par biznesa partneri Rīgas domniecei, partijas "Gods kalpot Rīgai" (GKR) valdes loceklei Irinai Vinnikai, kura vēlāk kļuva arī par "Rīgas satiksmes" valdes locekli. Tieši kopā ar "BMS tehnoloģija" viņa nodibināja divas firmas, kuru dalībniece līdzās Blažko bija arī trīs gadus, kad strādāja "Rīgas satiksmes" valdē, vēstīja "de facto".

Vinnika raidījumam skaidroja, ka Blažko personiski pazīst jau sen. Ar partijas biedru Brandavu, ko viņa sauc par brīnišķīgu domubiedru, Vinnika vairāk nekā 20 gadus sadarbojoties kultūras jomā, piemēram, vadot koncertus un rakstot projektus viņa diriģētajam korim "Blagovest".

Uz tiešu jautājumu, vai viņa bija tā, kura iepazīstināja Brandavu ar Blažko, Vinnika nevarēja atbildēt. Tomēr biznesa attiecības starp Brandavu un Blažko gan esot bijušas. Pirms trīs gadiem divas Brandavam pastarpināti piederošas firmas nopircis kāds Blažko uzņēmums. Šo faktu tagad esot pamanījuši arī auditori.

Kriminālprocesā ierautajam Brandavam noteikta dīkstāve un uz darbu viņš nenākot. Tomēr "Rīgas satiksmes" pagaidu vadītājs Ernests Saulītis, vaicāts, vai Brandavs joprojām saņem algu, atbildēja: "Cik man ir zināms, jā. Un mūs tas neapmierina jau ilgi. Un mēs jau ilgstoši veicam šīs sarunas ar "Conduent". No sākuma mēs izteicām savus iebildumus valdei. Valde lēmumus nav pieņēmusi atbilstošos, un līdz ar to mēs risinām ar otru dalībnieku šos jautājumus."

Bez amata Brandavam "Rīgas kartē" esot palikušas arī neformālas saites. Piemēram, "Rīgas kartes" galvenās grāmatvedes dēls Juris Misters bija un joprojām ir vairāku Brandava vai viņa tēva uzņēmumu valdes loceklis, noskaidrojis raidījums.

Ne par Brandava lomu, ne par auditā konstatēto atkarību no Blažko firmām komentārus no "Rīgas kartes" saņemt neesot izdevies. Rīkotājdirektors Morizūrs sniegt interviju klātienē atteicies, arī "Rīgas kartes" birojā "de facto" neesot ielaists. Solījums atbildēt uz jautājumiem rakstiski arī neticis izpildīts - tā vietā "Rīgas karte" izlēmusi atbildes e-pastā piedraudēt "de facto" ar policiju: "Ņemot vērā Jūsu uzdotos jautājumus, SIA "Rīgas karte" secina, ka ir notikusi SIA "Rīgas karte" komerciālās un konfidenciālās informācijas izpaušana trešajām personām, kā rezultātā šā gada 10.oktobrī SIA "Rīgas karte" ir vērsusies ar lūgumu pie uzņēmuma dalībniekiem vērsties tiesību sargājošajās iestādēs SIA "Rīgas karte" un tās dalībnieku likumisko interešu aizsardzībai."

Bez atkarības no Blažko firmām"Rīgas kartes" audits atklājis arī citas problēmas, tai skaitā Rīgas domes vadībai lojālo cilvēku vai partiju finansiāla atbalstīšana. Piemēram, "Rīgas kartes" pirmsākumos par sekretāri tur neilgu laiku pastrādājusi Vinnikas meita, bet lielā piegādātāja "Burlat" līdzīpašniece maksājusi biedra naudas GKR, savukārt uzņēmuma biznesa attīstības direktors esot ziedojis "Saskaņai".

"Rīgas kartes" valdē pastrādāt paguvis arī viens no amatiem bagātākajiem "saskaņiešiem" Rīgas domē - Maksims Tolstojs. Pirms sešiem gadiem, kad deputātiem vadīt pašvaldības kapitālsabiedrības aizliedza likums, Tolstojs no "Rīgas kartes" aizgāja, taču pēc dažām nedēļām par biznesa attīstības projektu vadītāju "Rīgas kartē" sāka strādāt viņa dzīvesbiedre Jeļena Jakovļeva. Šo amatu viņa spēja apvienot ar "Rīgas tūrisma attīstības biroja" (RTAB) administratīvās direktores pienākumiem un atstāja to tikai šogad martā, vēstīja "de facto".

Tolstojs, kurš nesen ticis pie aizdomās turētā statusa RTAB lietā un "Saskaņas" frakcijas vadītāja amata, par Jakovļevas darba gaitām neko nezinot. Viņš kategoriski noliedza to, ka Jakovļevas nonākšanai "Rīgas kartē" ir kāds sakars ar viņa bijušo amatu tur.

Gadu par biznesa attīstības projekta vadītāju "Rīgas kartē" nostrādāja arī Inna Novika - Jakovļevas biznesa partnere un brāļa sieva. Laikā, kad strādāja "Rīgas kartē", Novika "Saskaņai" paspēja noziedot gandrīz 11 000 eiro, savukārt Jakovļeva partijai atvēlēja kopumā 46 000 eiro, vēstīja "de facto".