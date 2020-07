'Nodokļus gan spēj tik kasēt.' Soctīklos maldina par sociālās apdrošināšanas sistēmu

"Uz pensijām varat nerēķināties... A nodokļus gan spēj tik kasēt..." Tā, gandrīz nolamājoties, dusmojas kāds sociālā tīkla "Facebook" lietotājs, kurš savam plašu popularitāti guvušajam ierakstam pievienojis tabulu ar minimālās pensijas apjomiem iedzīvotājiem ar dažādu darba stāžu. Lai arī šī grafika dati ir patiesi, ieraksts ir bez konteksta un maldinošs: patiesībā minimālais pensijas apmērs veidojas tad, ja maksāti ir mazi nodokļi – nelielas sociālās iemaksas no mazas algas, nevis "kasēti tik nodokļi". Proti, ja būtu iemaksātas lielākas sociālās iemaksas, tad pensijas apmērs būtu lielāks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Turklāt, ja cilvēkam aprēķinātā pensija ir mazāka par valstī noteikto minimālo pensiju pie konkrētā darba stāža, tad valsts pat piemaksā – to paaugstina līdz minimālajam apmēram.

"Labklājības ministrija (LM) jau gadiem sabiedrību aicina iesaistīties sociālo iemaksu maksāšanā, proti, nemaksāt to tikai no minimālās algas. Tomēr apmēram viena trešdaļa cilvēku Latvijā maksā sociālās iemaksas no algas, kas nepārsniedz minimālo darba algu. Gluži cilvēciski varbūt kādam liekas, ka nauda šodien ir svarīgāka un sociālās iemaksas var nemaksāt tagad, bet tā cilvēks zāģē zaru, uz kura pats sēž – ieprogrammē šodien sev ļoti mazas pensijas, par ko naidīgi komentē," skaidro LM sabiedrisko attiecību pārstāvis Egils Zariņš.

Vecuma pensija tiek piešķirta un aprēķināta katram individuāli, un pensijas apmērs ir atkarīgs gan no personas darba stāža, gan no uzkrātā pensijas kapitāla laikā no 1996.gada 1.janvāra līdz pensijas pieprasīšanas mēnesim, ko veido šīs personas kontā reģistrētās sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, kā arī no personas vecuma pensijas piešķiršanas brīdī, skaidro LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska.

"Attiecīgi, jo lielāka bijusi personas alga, no kuras veikti sociālās apdrošināšanas maksājumi, un lielāks apdrošināšanas (darba) stāžs, jo attiecīgi lielāks ir piešķirtās vecuma pensijas apmērs. Savukārt, ja sociālās apdrošināšanas iemaksas veiktas no nelielas algas, pensijas apmērs arī ir neliels. Ja personai aprēķinātā vecuma pensija nesasniedz valstī noteikto minimālo apmēru, tā tiek paaugstināta līdz minimālajam apmēram," norāda ministrijas pārstāve. Minimālie vecuma pensijas apmēri šobrīd ir atkarīgi no aprēķina bāzes apmēra un cilvēka apdrošināšanas (darba) stāža lieluma. Piemērojot noteiktu koeficientu aprēķina bāzei (80 eiro), minimālie vecuma pensijas apmēri ir šādi, kādi minēti "Facebook" ierakstam pievienotajā tabulā.

Jāatzīmē, ka ar ierakstu dalījās 2,7 tūkstoši lietotāju. Ieraksts veikts no kāda Naura profila. Uz portāla "Delfi" jautājumum, kādēļ autors saista to, ka "valsts nodokļus gan spēj tik kasēt" un to, ka ar pensijām var nerēķināties, viņa atbilde bija šāda: "Saistu ar to, ka iedzīvotāji valstij dod – bet valsts iedzīvotājiem nē."

Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook"

Ekrānuzņēmums no "Facebook"

Kā jau iepriekš ziņoja aģentūra LETA, Valsts sociālās apdrošināšanas dati liecina, ka pērn Latvijā vidējais pensijas apmērs bija 383 eiro, kas ir par 31 eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā.