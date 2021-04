Aprīļa sākumā Kurzemē atrastā kaste ar dokumentiem un dažādiem karavīra personīgajiem piederumiem, kas 2. pasaules kara beigās bija aprakta pie Remtes, nes jaunus atklājumus. Portāls ”Delfi” jau rakstīja, ka kastes īpašnieks Andrejs Apsītis 1955. gadā kļuva par čekas aģentu ar segvārdu “Cīrulis”. Tā paša gada vasaras sākumā Apsītis ar mazu gumijas laivu devās uz Zviedriju, kur stājās ASV un zviedru izlūkošanas iestāžu dienestā.

““Šī gada Vasarsvētku sestdienā Baltijas jūrā no mazas gumijas laiviņas uz sava kuģa es uzņēmu bēgli no Latvijas un pēc piecām stundām nodevu to Zviedrijas iestādēm, bet pēc tam par bēgļa likteni neko neesmu dzirdējis,” “Laika” līdzstrādniekam Londonā apgalvoja kāda skandināvu tvaikoņa kapteinis, uzdodams mīklu, kas līdz šim palikusi bez atbildes.” Šādu ziņu ar virsrakstu “Noslēpumainais bēglis Baltijas jūrā” 1955. gada 27. jūlijā publicēja latviešu trimdas laikraksts “Laiks”.

Šī paša raksta atreferējums atrodas arī gandrīz 100 lapas biezajā ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) aģenta “Tilbury” lietā. Gan aģenta “Tilbury”, gan vairāku citu latviešu lietas, kurus pēc 2. pasaules kara ASV, zviedru un britu izlūkdienesti iesūtīja Latvijā, CIP atslepenoja 2017. gadā. CIP materiāli liecina – aģents “Tilbury” ir bijušais Latviešu leģiona virsnieks Andrejs Apsītis (1919–1996), kurš pēc 2. pasaules kara bija arī Valsts drošības komitejas (VDK) aģents ar segvārdu “Cīrulis”. Respektīvi, Apsītis bija dubultaģents, kura loma CIP un VDK spiegošanas spēlē joprojām nav īsti skaidra.

“Pulkstenis bija desmit minūtes pāri desmitiem no rīta. Pie manis [kuģa kapteiņa] kajītē iesteidzās dežūrējošais matrozis un ziņoja, ka uz ūdeņiem kāds saucot pēc palīdzības. Mans tvaikonis, ar kursu uz dienvidiem, atradās Zviedrijas krastu tuvumā, un, izgājis uz klāja, tālskatī ieraudzīju viļņos nelielu gumijas laiviņu, no kuras mums sauca un māja cilvēks.