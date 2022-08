'OIK aiziet nebūtībā' – koalīcija vienojas par papildu atbalstu energoresursu cenu krīzē

Obligātā iepirkuma komponentes (OIK) maksājums tiks atcelts gan fiziskām, gan juridiskām personām, tādējādi pilnībā likvidējot šo maksājumu, otrdien, 16. augustā, preses konferencē pēc valdības sēdes pavēstīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Otrdienas rītā pirms valdības sēdes notika koalīcijas partneru sanāksme, kurā, kā atzina premjers, partijas vienojās par atbalsta pasākumiem uzņēmumiem, kas tostarp paredz atcelt OIK maksājumu fiziskām un juridiskām personām.

"Plānojam, ka OIK maksājumu atcels gan fiziskām, gan juridiskām personām, līdz ar to likvidējot OIK samaksu mūsu patērētājiem un tiekot vaļā no šī maksājuma, kas pirms gadiem tika pieņemts samērā sakropļotā veidā," pauda Kariņš.

Finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) piebilda, ka valdība jau iepriekš ir lēmusi par atteikšanos no OIK, tomēr šis maksājums tiks izbeigts jau šogad. "OIK aiziet nebūtībā," uzsvēra finanšu ministrs, piebilstot, ka atteikšanās no OIK tiks segta no AS "Latvenergo" peļņas daļas.

Tāpat koalīcijas partneri vienojās visām juridiskajām personām pilnībā kompensēt elektrības sadales izmaksas. Kā sacīja Reirs, šis atbalsts attieksies uz ļoti plašu juridisko personu loku, tostarp tādām valsts un pašvaldību institūcijām kā slimnīcas un izglītības iestādes.

Savukārt trešais atbalsta pasākums paredz piešķirt grantus energointensīviem uzņēmumiem, lai tie varētu saglabāt konkurētspēju.

Tāpat Reirs informēja par "novitāti" atbalsta piešķiršanas nosacījumos, proti, pirms piešķirt atbalstu, tiks vērtēts naudas atmazgāšanas risks uzņēmumā, kā arī uzņēmuma akcionāru un vadības atbildība.

Kopumā valsts atbalsts uzņēmumiem līdz nākamās apkures sezonas beigām lēsts 200 miljonu eiro apmērā.

Konkrētus Ministru kabineta lēmumus sagatavos Ekonomikas ministrija un drīzumā iesniegs izskatīšanai valdībā.