Padomju simboliku Pārdaugavas krastmalas norobežojumā plāno demontēt līdz 15. novembrim

Pretī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai krastmalas norobežojumā iestrādātā padomju laika simbolika – sirpis ar āmuru – tiks demontēta līdz 15. novembrim, portālam "Delfi" pavēstīja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldē.

Maija beigās dome norādīja, ka simboliku plānots likvidēt, realizējot Mūkusalas ielas krasta pārbūvi. Attiecīgais Mūkusalas ielas krasta pārbūves projekts tad jau bija izstrādāts, taču precīzs tā īstenošanas laiks tobrīd nebija zināms. Konkrēta termiņa iztrūkums no pašvaldības puses tad tika skaidrots ar to, ka "tas prasa nozīmīgus finanšu līdzekļus un pie to piesaistes vēl tiek strādāts".

Patlaban situācija ir mainījusies, proti, izvērtējot šī objekta atbilstību likumam "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā", Rīgas Pieminekļu aģentūra (RPA) ir konstatējusi, ka uz objektu ir attiecināmas likuma normas par atbilstību demontējama objekta pazīmēm. Līdz ar to tas pašvaldībai ir jādemontē.

Atbilstoši Rīgas domes izpilddirektora rīkojumam, RPA jau gatavo domes lēmumu, un tas, kā paredz domē, visticamāk tiks pieņemts septembrī. Tādējādi pašvaldība apņēmusies Mūkusalas ielas krastmalas margu dekoru demontēt līdz 15. novembrim.

Līdzīgi kā citu demontējamo objektu gadījumā, arī šajā gadījumā par šī objekta demontāžu būs sākumā jālemj attiecīgajai domes komitejai. Savukārt pēc tam šis lēmums būtu jāatbalsta domes sēdē.

Kā ziņots, par konkrēto krastmalas norobežojumā atrodamo padomju simboliku portāls "Delfi" rakstīja jau 2016. gadā, tobrīd atainojot iedzīvotāju satraukumu par tur redzamo sirpi un āmuru. Atbildot uz aculiecinieku bažām, policijā toreiz norādīja, ka vispārīga ierobežojuma lietot PSRS simboliku nav.

Vēl 2016. gadā Rīgas domes Satiksmes departamentā teica, ka demontēt un pārbūvēt nožogojumu ir sarežģīti. Taču tobrīd nesen bija noslēdzies metu konkurss Mūkusalas krasta promenādes pārbūvei – to bija plānots veikt līdz 2018. gadam.