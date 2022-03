Pagaidām nav nepieciešamības pēc otrā 'būstera', pauž mediķi

Līdz šim Latvijā ceturto Covid-19 poti saņēmuši trīs cilvēki. Tiesa, viņiem tā bija kā balstvakcinācijas deva jeb "būsteris", jo imūnsupresētiem cilvēkiem primārās vakcinācijas kurss ir trīs devas. Lai arī ārzemju mediju ziņās pēdējās nedēļās parādījās ziņas par ceturto Covid-19 poti kā otrās balstvakcinācijas devu, Imunizācijas valsts padomes (IVP) pārstāvji portālam "Delfi" norādīja, ka šobrīd plāniem par otro "būsteri" pamata nav.

Saskaņā ar vakcīnu ("Comirnaty", "Spikevax") zāļu aprakstiem, papildu devu var saņemt imūnsupresētas personas no 12 gadu vecuma, un to ievada pēc 28 dienām. Līdz ar to vakcinācijas kurss imūsupresētām personām ir trīs devu kurss, iepriekš portāls "Delfi" noskaidroja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļā

Savukārt balstvakcināciju jeb ceturto poti imūnsupresētām personām IVP rekomendē veikt sešus mēnešus pēc papildu devas saņemšanas.

Pacienti ar slimības vai terapijas izraisītu vidēju vai augstu imūnsupresijas stāvokli uzskaitīti šeit. Savukārt IVP rekomendācijas lasāmas šeit.

Pēdējās nedēļas laikā ārzemju medijos parādījās vairākas ziņas par iespējamu ceturtās potes jeb otrā "būstera" nepieciešamību plašākas sabiedrības aprindās. Lielbritānijas premjers Boriss Džonsons paudis, ka Apvienotajā Karalistē gatavojas 4. potei, jo "tā būs vajadzīga".

Amatpersona gan nenorādīja nekādu laika posmu, kad šis otrais "būsteris" varētu būt nepieciešams, taču Anglijas Veselības ministrijas pārstāvis lēsa, ka tas, iespējams, varētu notikt rudenī, pirms iespējama Covid-19 sasirgušo skaita palielināšanās.

Kā liecina aizvadītie pandēmijas gadi, tieši ap rudens periodā sākas saslimstības pieaugums.

Medijs "Time" rakstīja, ka 15. martā "BioNTech", "Pfizer" vakcīnas ražotājs lūdza ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes atļauju ievadīt cilvēkiem vecumā no 65 gadiem ceturto vakcīnas devu. Uzņēmuma pārstāvis Alberts Bourla paudis, ka, viņaprāt, ikvienam kādu dienu būs nepieciešama ceturtā Covid-19 vakcīnas deva.

Tiesa, kā portālam "Delfi" norādīja IVP priekšsēdētāja Dace Zavadska, "līdz rudenim varam atpūsties no vakcīnu tēmas", jo pagaidām pamata otrajam "būsterim" nav. Arī ģimenes ārsts un IVP loceklis Ainis Dzalbs norādīja, ka pagaidām nav pārliecinošu datu par ceturtās vakcīnas devas nepieciešamību.

Kā otrdien Ministru kabineta sēdē informēja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), līdz 22. martam Latvijā vismaz vienu poti pret Covid-19 saņēmuši 71% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Vakcinācijas procesu noslēguši 68,8 % no visiem iedzīvotājiem, savukārt balstvakcinācijas devu saņēmuši 27,1 %.

Kā portālam "Delfi" norādīja NVD pārstāve Inga Vasiļjeva, otrdien Latvijas noliktavās bija 1 809 961 vakcīnas pret Covid-19 deva.



Apsīkušais vakcinācijas temps ļauj Latvijai piegādātās vakcīnu devas ziedot citām valstīm. Līdz šim Latvija ziedojusi 1 027 470 devu.



Visām grafikā redzamajām valstīm, izņemot Gruziju, Latvija ziedojusi "Vaxzevria" (iepriekš "AstraZeneca") vakcīnu devas. Gruzija saņēma "Comirnaty" potes.

Tāpat arī Latvija ir ziedojusi vakcīnas caur COVAX sistēmu –- 492 000 "Janssen" un 48 000 "Vaxzevria" devas. COVAX sistēma ir iniciatīva, kuras mērķis ir nodrošināt visām valstīm vienlīdzīgu piekļuvi vakcīnām pret Covid-19.

Jau vēstīts, ka Saeimas atbildīgā komisija februārī atbalstīja VM priekšlikumu izstrādāt grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, paredzot Latvijai iespēju pārdot pāri palikušās vakcīnas pret Covid-19 citu valstu valdībām. Tiesa, kā noskaidroja "Delfi", pagaidām Latvija vakcīnas nav pārdevusi.