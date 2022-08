Partijas 'Suverēnā vara' līderi vēlēšanās – Stepaņenko, Švecova un Šimfa

Partijas "Suverēnā vara" līderi 14. Saeimas vēlēšanās būs Jūlija un Vjačeslavs Stepaņenko, Ļubova Švecova, Silvija Šimfa un Inga Gluzda, liecina Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) iesniegtais partijas deputātu kandidātu saraksts.

Rīgas saraksta līdere ir deputāte Jūlija Stepaņenko, ar otro numuru kandidē bijušais "Sputnik" un "Pirmā Baltijas kanāla" žurnālists Aleksejs Stetjuha, bet trešo – iepriekšējās vēlēšanās no partijas "Par alternatīvu" kandidējusī Vladislava Drobiševa.

Rīgas sarakstā arī iekļauts savulaik Valsts drošības dienesta aizturētais, bijušais "Baltnews" galvenais redaktors Andrejs Jakovļevs, apsūdzētā Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona advokāts Mihails Černousovs, biedrības "Alusbrālība" valdes loceklis Andrejs Šikors, Latvijas Futbola federācijas futbola tiesnesis Vitālijs Kuļčihins u.c.

Vidzemes saraksta līdere ir deputāte Ļubova Švecova, kurai ar otro kārtas numuru seko Latvijas Skijoringa federācijas prezidents Ainārs Vilciņš, bet ar trešo numuru - SIA "Olaintrans" valdes loceklis Jānis Dzepuks.

"Suverēnās varas" līdere Kurzemē ir savulaik no partijas "KPV LV" pašvaldību vēlēšanās kandidējusī Inga Gluzda, ar otro kārtas numuru kandidē SIA "Klavins Piano" valdes loceklis Dāvids Kļaviņš, bet ar trešo - SIA "Property G11" valdes loceklis Oskars Gertners.

Partijas līdere Zemgalē ir savulaik no "No sirds Latvijai" 12. Saeimā ievēlētā Silvija Šimfa, ar otro kārtas numuru kandidē AS "Dominante" projektu vadītājs Uģis Sprincis, bet trešo - dārzkopis un apzaļumotājs Oskars Zelmens.

Savukārt "Suverēnās varas" līderis Latgalē ir bijušais Rīgas domnieks un Saeimas deputāts Vjačeslavs Stepaņenko, ar otro kārtas numuru kandidē 5. Saeimas deputāts Ernests Jurkāns, bet ar trešo - SIA "Politiskas konsultācijas prakse "Image-case"" valdes loceklis Grigorijs Zubarevs.

14. Saeimas vēlēšanās no "Suverēnās varas" kandidēs kopumā 100 cilvēki, no kuriem 59% ir vīrieši, bet 41% – sievietes. Kandidātu vidējais vecums ir 46,8 gadi. Jaunākais kandidāts ir 21 gadu vecs, bet vecākais – 72 gadu vecs. 71% kandidātu ir ar augstāko izglītību, bet 27 – ar vidējo izglītību.

Partijas 4000 zīmju programmā teikts, ka tā aizsargās vārda un pārliecības brīvību, saliedēs sabiedrību. Tāpat partija apņēmusies "ar likumu nostiprināt to, ka jebkuras medicīniskas manipulācijas pret infekcijām nedrīkst būt priekšnosacījums pakalpojumu saņemšanai vai tiesībām uz darbu".

Partija programmā min, ka tā samazinās pievienotās vērtības nodokli līdz 5% apkurei, elektrībai, atcels obligātā iepirkuma komponenti, nostiprinās dabiskas ģimenes jēdzienu Satversmē, pieņems ģimenes stiprināšanas un atbalsta likumu.

Tāpat "Suverēnā vara" apņemas samazināt Saeimas deputātu skaitu līdz 50 un pāriet uz jaukto, mažoritāro vēlēšanu sistēmu, kā arī nodrošināt tautai tiesības ievēlēt prezidentu.