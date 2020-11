Pašvaldības līdz 20. novembrim nodrošinās sejas aizsargmaskas maznodrošinātajiem

Līdz 20. novembrim pašvaldībām jānodrošina bezmaksas higiēnisko masku izsniegšana saviem iedzīvotājiem, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī tiem, kas uzturas patversmēs vai saņem dienas aprūpes centru, dienas centru, krīzes centru vai aprūpes mājās pakalpojumu, portālu "Delfi" informēja Labklājības ministrijas (LM) Komunikācijas nodaļas vadītāja Aiga Ozoliņa.

Viņa uzsvēra, ka masku nodrošināšanu nosaka Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums. Jāņem vērā, ka individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana daudzās publiskās vietās ir obligāta.

Saskaņā ar publiskajās datu bāzēs pieejamo informāciju šobrīd Latvijā ir 25 017 iedzīvotāji ar trūcīgas personas statusu un 36 867 ar maznodrošinātas personas statusu. Savukārt 6 864 cilvēki uzturas naktspatversmēs vai patversmēs, 17 239 – saņem aprūpes mājās pakalpojumus un 22 267 iedzīvotāji saņem dienas aprūpes centru, dienas centru vai krīzes centru pakalpojumus.

Minētās iedzīvotāju grupas tuvākajā laikā bezmaksas higiēniskās maskas varēs saņemt saskaņā ar katrā konkrētā pašvaldībā noteikto kārtību. Maskas būs vairākkārtēji lietojamas, ievērojot noteiktās kopšanas prasības, norādīja ministrijā.

Jau ziņots, ka Saeima ceturtdien, 29. oktobrī, noteica, ka par masku nelietošanu publiskās vietās var sodīt ar naudas sodu līdz pat 50 eiro. Saeima uz galīgo lasījumu papildināja likumprojektu ar normu, ka mazāk aizsargātām personām valsts ar pašvaldību starpniecību nodrošinās mutes un deguna aizsegus, sākot no 20. novembra. Līdz ar to arī pants par sodiem stāsies spēkā no 20. novembra.

Tāpat ziņots, ka saistībā ar Covid-19 straujo izplatību piektdienas, 23. oktobra, Ministru kabineta ārkārtas sēdē tika pieņemti Veselības ministrijas (VM) sagatavotie noteikumu grozījumi, kas paplašina sejas masku lietošanu sabiedriskās vietās, paredzot, ka tās lieto ne tikai vietās, kur netiek ierobežots cilvēku skaits, bet visās sabiedriskās vietās, tai skaitā arī tur, kur cilvēki atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās.