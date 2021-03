Pašvaldību reforma ir izturējusi ST kontroli, pēc sprieduma paziņo Plešs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (A/P) ir apmierināts ar Satversmes tiesas (ST) spriedumu lietā par Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam un Limbažu novada Skultes pagasta pievienošanu Saulkrastu novadam, paziņojumā presei pēc piektdien, 12. martā, pasludinātā sprieduma norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Plešs īpaši akcentējis, ka spriedums sakrīt ar VARAM virzīto pašvaldību reformas modeli

"Pašvaldību reforma ir izturējusi ST kontroli visos būtiskajos aspektos. Tiesas lēmums kopumā apstiprina Ministru kabineta virzītās pašvaldību reformas, tās sagatavošanas, konsultāciju un pieņemšanas procesa atbilstību konstitūcijai un Eiropas Vietējo pašvaldību hartai. Latvijas iedzīvotājiem un valsts attīstībai šis ir fundamentāli svarīgs lēmums, jo dod pēdējo saskaņojumu reformas iezīmētajam pagriezienam straujākai un vienlaikus līdzsvarotākai valsts attīstībai un iedzīvotāju labklājībai," atzīmējis Plešs.

Viņš uzsvēris, ka produktivitātes ziņā Latvija būtiski atpaliek ne tikai no "vecajām" Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, bet arī no kaimiņiem Baltijā. Pasaules bankas, OECD un Eiropas komisijas eksperti savās rekomendācijās atkārtoti uzsver, ka ekonomiskā atpalicība nav novēršama bez būtiskām reformām – izglītības, veselības aprūpes un pašvaldību un citās jomās. Šī valdības īstenotā pašvaldību reforma būs platforma pārējām.

"Uzdrošinos apgalvot, ka ST ar šo lēmumu ir pievienojusies to pašvaldību, kas pārstāv vairāk nekā 60% Latvijas iedzīvotāju, atbalstošajai vai neitrālajai attieksmei pret reformu. Protams, vēl gaidāmi vairāki spriedumi, bet pieteikumu līdzīgais saturs ļauj izdarīt pieņēmumu, jo VARAM īstenotās procedūras visos gadījumos ir bijušas vienādas," norādījis ministrs.

"Cilvēkiem Latvijā ir jādzīvo labāk. Piemēram, ES struktūrfondu finansējums pašvaldībās ļoti ierobežoti tiek ieguldīts uzņēmējdarbībai svarīgā infrastruktūrā un tādu privāto investīciju piesaistei, kas radītu jaunas darbavietas. Šobrīd tikai 14 no 119 pašvaldībām ir pieejamas darba vietas vismaz pusei savu iedzīvotāju, no kurām 13 ir pašvaldības ar attīstības centriem, savukārt pēc reformas 30 no 42 pašvaldībās darbs būs nodrošinātas vismaz 40% to iedzīvotāju," paudis Plešs.

Viņš uzsvēris, ka "lielākas pašvaldības būs efektīvākas, racionālākas un iedzīvotājiem nodrošinās augstākas kvalitātes un salīdzināmus pakalpojumus par samērīgām izmaksām neatkarīgi no dzīvesvietas. Jā, ne katras pašvaldības vēlmes varēja tikt izpildītas, jo balansējām dažkārt diametrāli pretējas daudzu pašvaldību intereses ar plašākām sabiedrības interesēm," viņš norādījis.

Komentējot sprieduma daļu par Skultes pagastu, ministrs atzinis, ka "ST lēmums Skultes jautājumu izšķīris juridiski, pieliekot punktu politiskām debatēm, un ir skaidrs pamats tālākai rīcībai. Skultes pagastam jāatgriežas Limbažu teritorijā kā to paredzēja VARAM sagatavotais un MK apstiprinātais likumprojekts".

Tāpat ministrija jau ir sazinājusies ar Centrālo vēlēšanu komisiju, lai pārrunātu ar deputātu sarakstu iesniegšanu un vēlēšanu komisiju darbību saistītos jautājumus.

Ministrs atzinis, ka VARAM sniegs visu nepieciešamo atbalstu Saeimai, lai atrisinātu jautājumu par Skultes pagastu atbilstoši ST lemtajam, un uzsvēris, ka pašvaldību vēlēšanu norise 5. jūnijā ir droša.