Pēc piecu stundu sarunām koalīcija vienojas par nākamā gada budžetu un nodokļiem

Pirmdien, 21. septembrī, pēc vairāk nekā piecu stundu garas sadarbības sanāksmes valdošā koalīcija vienojusies par nākamā gada valsts budžetu, pēc sanāksmes žurnālistiem teica Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Kariņš pastāstīja, ka no nākamā gada minimālā alga būs 500 eiro mēnesī, garantētais minimālais ienākums no 64 eiro tiks palielināts līdz 109 eiro mēnesī.

Mediķu algām, lai pildītu likumu, paredzēti papildu183 miljoni eiro, pedagogu algām papildu vairāk nekā 40 miljoni eiro. Sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus paredzēti vairāk nekā astoņi miljoni eiro.

No gada sākuma par vienu procentu tiks samazināts sociālais nodoklis un no 1200 līdz 1800 palielināts neapliekamā diferencētā minimuma piemērošanas slieksnis, bet no 1. jūlija ieviestas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, teica Kariņš, piebilstot, ka pie detaļām vēl notiek darbs.

Koalīcija arī vienojusies no 2022. gada reformēt ģimenes valsts pabalstu sistēmu, tos paaugstinot, sacīja Kariņš.