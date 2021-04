'Politiskā staigāšana' pirms vēlēšanām nav nekas unikāls, norāda Možvillo

"Politiskā staigāšana", tuvojoties vēlēšanām, nav nekas unikāls, komentējot ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga lēmumu no partijas "KPV LV" pāriet uz Nacionālo apvienību (NA), sacīja "KPV LV" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Māris Možvillo (KPV LV).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš uzsvēra, ka "KPV LV" kā partija nevienu brīdi nav liegusi savu atbalstu Vitenbergam.

"Katrs cilvēks izdara izvēli pēc savas pārliecības un saprašanas. Tas ir slikti komandai un slikti partijai. Bet katrs izvēlas savu politisko nākotni un savu nostāju. Šobrīd no manis komentāri ļoti vienkārši - viņš izvēlējās savu ceļu," teica Možvillo.

Turpmākās attiecības koalīcijā, Vitenbergam mainot politisko piederību, Saeimas deputātam komentēt esot grūti, jo visu rādīs laiks.

""Politiskā staigāšana", tuvojoties visādām vēlēšanām, nav ne pirmais, ne pēdējais gadījums, ne tikai mūsu partijā. Šis nav nekas unikāls," pārliecināts politiķis, ar vēlēšanos tuvošanos domājot ne tikai gaidāmās pašvaldību, bet arī nākamās Saeimas vēlēšanas pēc pusotra gada.

Pašlaik Možvillo frakcijas vārdā nebija gatavs atbildēt, vai tiks prasīta ekonomikas ministra maiņa, lai amatā varētu stāties kāds "KPV LV" pārstāvis, taču šis jautājums frakcijā "noteikti jāpārrunā".

Jau ziņots, ka Vitenbergs ir uzrakstījis iesniegumu par iestāšanos NA, un neoficiāli zināms, ka tuvākajā laikā NA Vitenberga iesniegumu izskatīs.

Vitenbergs apliecināja, ka pieņēmis lēmumu mainīt partiju un uzrakstījis iesniegumu, lai iestātos NA.

Politiķis atzina, ka šāds solis apsvērts jau kādu laiku. Vitenbergs nenoliedza, ka, darbojoties gan Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vadībā, gan ekonomikas ministra amatā viņam izveidojušies kontakti arī ar citu partiju pārstāvjiem un notikušas sarunas arī par iespēju iestāties kādā citā partijā.

"Tomēr NA vērtības man ir tuvākas. Vadot Ekonomikas ministriju, ar NA izvērtās ļoti laba sadarbība, sakrita vērtības arī jautājumos par atbalstu ģimenēm ar bērniem," stāstīja politiķis.

Viņaprāt, politiskās partijas maiņa nesarežģīs attiecības koalīcijā, tostarp ar viņa līdzšinējo partiju "KPV LV", jo viņš esot saglabājis labas attiecības ar "KPV LV" politiķiem un plānojot arī turpmāk cieši sadarboties ar līdzšinējiem kolēģiem, tostarp šodien starp NA un "KPV LV" noslēgtās vienošanās ietvarā.

Lēmums iestāties NA ticis pieņemts ar "skatu nākotnē", akcentēja politiķis, uzsverot, ka NA ir nopietna politiska organizācija ar spēcīgu politiķu sastāvu. "Man būs pietiekami daudz izaicinājumu, lai pierādītu savas spējas un vērtības šajā organizācijā," izteicās ministrs.

NA un "KPV LV" šodien vienojās par koordinētu rīcību turpmākai sadarbībai ekonomikas un zemkopības jomu attīstībai. Neoficiāli tiek skaidrots, ka noslēgtā vienošanās un plānotā frakciju sadarbība ļaus saglabāt koalīcijas stabilitāti jutīgā situācijā, kad ekonomikas ministrs maina politisko piederību.

NA līdz šim Krišjāņa Kariņa valdībā bija divi ministri - kultūras ministrs Nauris Puntulis un zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. Savulaik veidojot koalīciju un dalot amatus, tika panākta vienošanās, ka katrai koalīcijas partijai pienāksies pa trim nozīmīgiem amatiem un kā trešo NA ieguva Saeimas priekšsēdētājas amatu.

Savukārt partija "KPV LV" šajā sadalē ieguva trīs ministru posteņus - ekonomikas, labklājības un iekšlietu. Lai arī 13. Saeimas vēlēšanās "KPV LV" ieguva visvairāk balsu no koalīcijas partijām, kopš vēlēšanām partiju ir plosījuši iekšēji konflikti, no tās ir izslēgti visi sākotnējie līderi un partijas reitings pašlaik dod mazas cerības tikt pārvēlētiem nākamajā Saeimā. Arī pašlaik partijā turpinās dažādu grupējumu cīņas par ietekmi, un no partijas izslēgtais tās dibinātājs Artuss Kaimiņš ir izteicies, ka partija eksistējot vien tāpēc, ka no valsts saņem būtisku finansējumu.

Līdz ar Vitenberga lēmumu pievienoties NA rindām nedaudz pamainās spēku samērs valdībā - NA tagad Ministru kabinetā būs tikpat amatu, cik "Jaunajai vienotībai", Jaunajai konservatīvajai partijai un "Attīstībai/Par!", savukārt "KPV LV" būs par vienu ministra portfeli mazāk.