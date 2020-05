Pret liepu nociršanu pie Brasas pārvada iebilst vairāk nekā 800 rīdzinieku

Pret liepu alejas nociršanu, veicot Brasas pārvada pārbūvi, iebilst vairāk nekā 800 rīdzinieku.

Rīgas pilsētas būvvalde aprīļa sākuma organizēja sabiedrisko apspriedi par ieceri Gaujas un Miera ielas apkaimē likvidēt 28 liepu aleju. Šādas izmaiņas iecerējis Satiksmes departaments, kas patlaban veic Brasas pārvada pārprojektēšanu.

Saskaņā ar būvvaldes pārstāvja Edgara Butāna sniegto informāciju, sabiedriskās apspriedes laikā elektroniski saņemtas 820 anketas, bet vēl desmit iesniegtas papīra formātā.

Būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē, kas tad arī būs tiesīga pieņemt lēmumu par konkrēto koku likteni.

Kā ziņots, veicot Brasas pārvada būvdarbu pārprojektēšanu, Satiksmes departaments iecerējis likvidēt 28 liepu aleju, lai varētu izbūvēt velojoslu.

Lai gan departaments vietā sola iestādīt 26 Latvijas dižliepas, šī iecere jau izpelnījusies nosodījumu no vietējo iedzīvotāju puses. Čiekurkalna apkaimes biedrība savos sociālo tīklu profilos norāda, ka kategoriski iebilst pret koku nozāģēšanu. Biedrība norāda, ka liepām ir vairāk nekā 85 gadi un uzskata. Tā arī uzskata, ja tilta estakāde ir jāpaplašina, to var izdarīt uz otras tilta puses rēķina.

Tikmēr Satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante norāda, ka tilta pārprojektēšanas laikā nolemts pārvadam Brīvības gatves pusē izbūvēt četrus metrus platu velojoslu, bet otrā pusē - pusotru metru platu gājēju ietvi.

Viņa skaidroja, ka projekts paredz četrus metrus platu brauktuves joslu, ņemot vērā to, ka esošā pārvada gabarīti neatbilst mūsdienu prasībām un valstī noteiktajiem būvniecības standartiem, kā arī to, ka diennaktī to šķērso līdz 34 000 transportlīdzekļu, no kuriem 2500 ir kravas transportlīdzekļi, bet 400 - autobusi un tramvaji. Dimante uzsvēra, ka Brasas pārvads ar tām piegulošajām ielām pilda būtisku savienošanas funkciju, tādēļ modernizācijas laikā to plānots paplašināt par vairāk nekā metru.

Viņa akcentēja, ka, sekojot labas pārvaldības principiem, projektēšanas gaitā iesaistīti arī pārstāvji no biedrības "Pilsēta cilvēkiem", kuru ieteikumi esot ņemti vērā.

Tomēr arī "Pilsēta cilvēkiem" iebilst pret koku izciršanu un savos sociālo tīklu profilos norāda, ka "Brasas pārvada jaunais projekts ir izšķērdīgs un satiksmes drošībai bīstams, jo paredz ierīkot 3,8 metrus platas braukšanas joslas, kas ir krietni platākas par ieteicamajiem trīs līdz 3,25 metriem".

"Rezultātā tilts ieplānots 2,2 metrus platāks, nekā tam būtu jābūt, kas nozīmē lielu līdzekļu izšķiešanu un 28 liepu alejas nociršanu, jo tām vairs nebūs vietas," uzskata pilsētvides aktīvisti.

Departaments gan vērš uzmanību, ka ikvienas inženierbūves kalpošanas ilgums pēc tā izbūves ir vairāk nekā 100 gadu.