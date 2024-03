Indija pasniedz sevi kā pasaules lielāko demokrātiju, pamatojot to ar lielāko vēlētāju skaitu. Tomēr atšķirībā no daudzām citām pasaules demokrātijām tā aizvien nav nosodījusi Krievijas asiņaino uzbrukumu Ukrainai . Kāpēc tā, atbildot uz "Delfi", "Helsinki Times" un Lietuvas sabiedriskā medija žurnālistu jautājumiem, savas valsts pozīciju skaidroja Indijas ārlietu ministrs Subrahmanjams Džaišankars.

Sarunā viņš uzsvēra: "Mūsu premjers publiski sacījis, ka krieviem un ukraiņiem ir jāatrod veids, kā to atrisināt dialoga veidā. Daudzas valstis mums ir jautājušas, kāpēc mēs nenosodām Krieviju. Mums stāsta, ka ir ļoti, ļoti svēts princips – ANO pants nosaka, ka teritoriālā integritāte visām valstīm, visām ANO pārstāvēm ir svēta. Bet pajautāsim sev: cik daudzos gadījumos, kopš ANO izveidota, šis princips tik tiešām tāds arī ir bijis? Mēs varam sākt ar mūsu pašu gadījumu. Mūsu gadījums ir vecākais. Neatkarību ieguvām 1947. gadā. Tikai mēnešus pēc neatkarības mums uzbruka. Pēc divu gadu karošanas ANO spiediena ietekmē piekritām pamieram. Šis pamiers ar niecīgām izmaiņām aizvien ir spēkā uz Indijas un Pakistānas robežas Kašmirā. No indiešu perspektīvas: jau no pirmās dienas mūsu intereses šajā ANO pantā ir pārkāptas. Kad es skatos, kā pasaule uz to reaģē, kā es arī teicu kolēģiem ministriem no Ziemeļu un Baltijas valstīm: "Lūdzu, palūkojieties kartē, Kašmira aizvien ir okupēta." Un tad jūs man gribat teikt, lai es esmu piesardzīgs, ko man atbalstīt vai neatbalstīt? Pasaulē noteikumi visiem nav vienādi. Pasaule vienkārši izvēlas, ko šoreiz nosodīs, bet ko ne. Katrs reģions tā rīkojas, katra valsts."