Pret Petraviču tiek vērsta kampaņa, uzskata 'KPV LV' frakcijas vadītājs

Pret labklājības ministri Ramonu Petraviču ("KPV LV") tiek vērsta kampaņa, uzskata Saeimas "KPV LV" frakcijas vadītājs Atis Zakatistovs.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka kopš janvāra, kad labklājības ministres amatam izvirzīja un vēlāk apstiprināja Saeimas deputāti Petraviču, ir saglabājusies šaubu ēna par to, ka uzņēmumā SIA "Monēta", kurā Petraviča vadīja finanses, ilgstoši maksātas "aplokšņu algas".

"Delfi" jau vairākkārt ziņoja par šo jautājumu, tai skaitā publicējot darbinieku, kuri vēlējas saglabāt anonimitāti, liecības. Sarunai "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā piekrita arī bijušais uzņēmuma darbinieks Dainis Prātiņš, kurš bez anonimitātes intervijā apliecināja — no Petravičiem saņēmis aplokšņu algu.

"KPV LV" frakcijas vadītājs, komentējot izskanējušo, portālam "Delfi" norādīja, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) jau ir veicis pārbaudes Petraviču uzņēmumā. Savukārt, ja ir nepieciešamas papildu pārbaudes, tās ir jāveic. Viņš pauda pārliecību, ka labklājības ministre ar dienestu sadarbosies.

"Tas, kas mani nedaudz izbrīna, ir "Delfi" redakcionālā politika, apgalvojot, ka kungs gados ar sensacionāliem paziņojumiem ir nacionālo ziņu vērts sižets. Manuprāt, tas ir nedaudz sensacionāli un nepiedien "Delfi"," uzsvēra Zakatistovs.

Vaicāts, vai frakcijā nav plānots izskanējušo par SIA "Monēta" darbību pārrunāt, politiķis skaidroja, ka jau ir ar ministri runājis: "Viņa ir atvērta papildu pārbaudēm, ja tādas tiks pieprasītas."

Viņš uzsvēra, ka šobrīd situācija tiek "sensacionalizēta". Lēmums par Petravičas atsaukšanu no ministres amata nesekos. Frakcijas vadītāja ieskatā ministrei nav jānoliek pilnvaras arī uz pārbaužu laiku. "Manuprāt, caurmēra cilvēks no malas jau sāk nogurt no šādas kampaņas," pauda Zakatistovs.

Vaicāts, vai apšauba Prātiņa teikto intervijā "Deli TV ar Jāni Domburu", politiķis vien atbildēja ar aicinājumu VID situāciju pārbaudīt un "iet likumā noteikto ceļu".

Ņemot vērā, ka publiski tiek pausts, ka VID jau ir veicis pārbaudes SIA "Monēta", portāls "Delfi" vērsās arī pie dienesta. VID portālam "Delfi" norādīja, ka dienestam nav tiesību publiski izpaust informāciju, kas ir dienesta rīcībā gan par konkrētu uzņēmumu, gan veicamiem kontroles pasākumiem.

"Bez šaubām, darbs ar uzņēmumu notiek," pauda dienestā, taču konkretizēt skaidrojumu VID nav tiesīgs.

Kā uzsvēra dienestā, saņemot sūdzības par pārkāpumiem, VID tās vienmēr izvērtē un lemj par pārbaudes pasākumu uzsākšanu. Ievērojot principu "Konsultē vispirms", VID vienmēr vispirms komunicē ar uzņēmumu. Ja preventīvais darbs ar uzņēmumu nerezultējas ar panākumiem, piemēram, neizdodas sazināties, lai iegūtu atbildes uz VID jautājumiem, seko kontroles pasākumi.