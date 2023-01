Rīgā atļauts atrasties tikai uz atsevišķu ezeru un dīķu ledus, informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvalde.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aizliegums atrasties uz ledus šobrīd neattiecas uz Bābelīti, Velnezeru un Dambjapurva ezeru. Tāpat atļauts atrasties uz ūdenstilpēm Vladimira Kudojara parkā, uz ledus Ķengaraga dīķī, taču aizliegums saglabājas uz zonu 70 metrus no Daugavas ietekas.

Gaiļezerā drīkst atrasties uz ledus ne tālāk kā 70 metri no krasta līnijas, tāpat Mazjumpravas muižas dīķī aizliegts atrasties uz ledus 50 metru attālumā no Daugavas ietekas.

Atļauts atrasties uz Ziemeļupes ledus pie SIA "Rīgas ūdens" bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva", bet ne tālāk kā 100 metrus no krasta līnijas un 100 metru attālumā no ietekas Buļļupē.

Tāpat uz ledus drīkst atrasties atsevišķos ūdenstilpju posmos - Ķīšezerā posmā no Ostas prospekta 11D līdz Brēmenes ielai 20 - ne tālāk ka 100 metrus no krasta līnijas un posmā starp Makšķernieku ciematu un Igates ielu 1 - ne tuvāk par 200 metriem no Juglas upes ietekas Ķīšezerā.

Juglas ezerā uz ledus drīkst kāpt posmā no Ulža ielas 21 līdz Mākoņu ielai 1A, bet ne tālāk kā 100 metrus no krasta līnijas, posmā no Strazdumuižas ielas 16 līdz Smilškalnu ielai 5, bet ne tālāk kā 100 metrus no krasta līnijas.

Juglas kanālā uz ledus drīkst atrasties pie Jaunciema gatves 8F, bet papildus aizliegts atrasties uz ledus 200 metru attālumā no ietekas Juglas kanālā.

Uz ledus drīkst kāpt Vecdaugavas posmā no Vabu ielas 13 līdz Mangaļsalas prospektam, Strazdupītes posmā no Brīvības gatves 417A līdz Vidzemes alejai 1, bet papildus aizliegts atrasties tuvāk par 400 metriem no Dzelzceļa tilta.

Uz citu ūdenstilpju ledus atrasties ir aizliegts.

Pašvaldība atgādina, ka ledus biezums dažādās vietās var būt atšķirīgs un pilnīgu drošību garantēt neesot iespējams, tādēļ iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem un pašiem jāizvērtē sava drošība, kāpjot un atrodoties uz ledus.