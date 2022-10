Rīgā notiks starptautisks forums par jaunām iespējām onkoloģijas ārstniecībā

Šā gada 13. un 14. oktobrī Rīgā notiks starptautisks forums par bērnu un pieaugušo onkoloģisko saslimšanu ārstēšanas jaunākajām iespējām, portālu "Delfi" informēja Bērnu slimnīcas fonda Komunikācijas projektu vadītāja Linda Anna Dāldere.

Precīzijas medicīnas tīklošanās forums notiks no Rīgas Stradiņa universitātes Lielajā aulā. Forumā piedalīsies vairāk nekā 20 Skandināvijas, Rietumeiropas un Baltijas eksperti.

Precīzijas medicīna ir jauna pieeja slimību ārstēšanai un profilaksei, kurā ņemta vērā katra cilvēka ģenētiskā daudzveidība, vide un dzīvesveids. Foruma laikā starptautiski atzīti eksperti runās par molekulārās diagnostikas attīstības virzieniem bērnu un pieaugušo onkoloģijā; diagnostiku, pētniecību un citām jaunām iespējām pacientiem ar neskaidrām un retām onkoloģiskām saslimšanām; multidisciplināras sadarbības lomu un molekulāro ģenētiķu, bioinformātikas un patoloģijas vietu ārstniecības komandā.

Tāpat tēmu lokā ir biobanku nozīme un attīstība, to pielietojums pētniecībā, ārstniecībā un profilaksē; starptautiskā sadarbība pētniecībā, jaunāko ārstniecības metožu ieviešanā; datu un tehnoloģiju loma veselības aprūpes nākotnē; Latvijas biomedicīnas ekosistēmas projekti, attīstības scenāriji un iekļaušanās globālajā mērogā; Valsts sniegtais atbalsts pētniecības finansēšanai - valsts pētījumu programmas un Inovāciju fonds; Klīnisko pētījumu izmantošanas iespējas un finansēšanas modeļi; Eiropas Komisijas un Latvijas īstenotās iniciatīvas vienotas datu politikas īstenošanai t.sk. veselības aprūpē.

Foruma laikā noritēs padziļinātas diskusijas par biomedicīnas ekosistēmas ieviešanu, tostarp, iekļaujot ekonomisko perspektīvu un starpnozaru sadarbības lomu.

Kā uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raimonds Lapiņš, biomedicīna ir viena no piecām Latvijas viedās specializācijas jomām, kas ir būtiskas ekonomiskajai attīstībai. "Latvijai ir visi nepieciešamie priekšnoteikumi tam, lai attīstītu precīzijas medicīnu globālā mērogā – mums ir spēcīgi uzņēmumi ar pasaules līmeņa produktiem un izstrādēm, zinātniskā ekselence, speciālisti un infrastruktūra, kā arī tādu globālo spēlētāju atbalsts kā "Roche", "Microsoft" un "Google". Savienojot cilvēku zināšanas un prasmes ar tehnoloģiju iespējām un vidi, mēs kļūstam par augstākās raudzes problēmu risinātājiem," uzsvēra Lapiņš. Tāpat viņš norāda uz unikāliem digitāliem risinājumiem plaušu vēža ārstniecībā ar milzīgu potenciālu ieinteresēt arī starptautisko zinātnisko auditoriju.

Latvija ievērojami atpaliek atbalstā pacientiem no citām ES valstīm, lai arī kā ES dalībvalsts jau tagad īsteno vairākas nozīmīgas iniciatīvas, kas iekļaujas starptautiski nozīmīgos procesos. Lai nodrošinātu, ka bērniem un pieaugušajiem pieejamas aizvien efektīvākas, zinātniski pamatotas ārstniecības metodes un ļautu pieņemt datos balstītus lēmumus, ir nepieciešama ārstu, zinātnieku, slimnīcu administrāciju un valsts pārvaldes darbinieku sadarbība, norāda Dāldere.

Sadarbībā ar Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiek īstenotas vairākas iniciatīvas vienotai veselības aprūpes datu politikas īstenošanai Latvijā, kas ir būtisks priekšnoteikums arī precīzijas medicīnas attīstībai. Viens no foruma diskusiju dalībniekiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols norāda, ka precīzijas medicīna apvieno medicīnas, IT un datu analītikas disciplīnas, kam ir potenciāls būtiski pilnveidot ārstniecības procesu, to personalizējot. "Sekmīga rezultāta sasniegšanai nenovērtējama nozīme ir arī sabiedrības līdziesaistei pētniecības procesā, tāpēc svarīgs ir uzsāktais darbs pie datu sekundārās izmantošanas regulējuma, kā arī risinājumiem datu izmantošanas atļauju ērtai sniegšanai," uzsver Ozols.

Forumu organizē Latvijas Bērnu onkoloģijas fonds, Bērnu slimnīcas fonds, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte, Ekonomikas ministrija, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā, Latvijas Universitāte un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Atbalsta Valsts prezidenta kanceleja, Latvijas Onkologu un ķīmijterapeitu asociācija un Latvijas Onkologu asociācija.

Forumam var reģistrēties bez maksas un to apmeklēt aicināti onkologi, ģenētiķi, molekulārie biologi, bioinformātiķi, zinātnieki, ģimenes ārsti, veselības aprūpes atbalsta un administratīvie darbinieki, datu zinātnieki, rezidenti, studenti, kā arī citi interesenti. Aicināti arī pacientu organizāciju pārstāvji.