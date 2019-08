Garajai rindai uz vietu Rīgas pašvaldības bērnudārzos jeb pirmsskolas izglītības iestādēs ir tikpat gara vēsture, cik pati rinda. Taču pēdējā laikā diskusijas par rindu samazināšanu pašvaldības bērnudārzos papildina arī runas par to, kā vairot latviešu valodas klātesamību šajās izglītības iestādēs.

Uz šādiem opozīcijas deputātu jautājumiem pirms apstiprināšanas amatā nācās atbildēt gan domes priekšsēdētājam Oļegam Burovam (GKR), gan viņa vietniecei Annai Vladovai (S), kurus domes vairākums amatos apstiprināja augusta vidū.

No 1.septembra Rīgas bērnudārzos kopumā tiešām vairāk skanēs latviešu valoda, jo no jaunā mācību gada valstī sāks darboties vadlīnijas, kas paredz, sākot no pusotra gada vecuma, būtiski palielināt latviešu valodas lomu, nodrošinot mazākumtautību bērnu sekmīgu integrāciju sākumskolā.

Turklāt Rīgas bērnudārzos tiek atvērtas sešas jaunas bērnudārza grupas ar latviešu mācību valodu, un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam ir plāns, kā īstenot valstī sāktās reformas.

Vienlaikus līdz ar izmaiņām domes vadībā pēc desmit gadiem, kad pilsētas groži nemainīgi atradās viena mēra rokās, jaunā vecā koalīcija tagad ir atkarīga arī no četru "Neatkarīgo deputātu frakcijas" pārstāvju un triju bijušo opozīcijas deputātu, kas apvienojušies blokā "Rīgai!", atbalsta, un viena no viņu prasībām bija par bērnudārza rindu samazināšanu. Iespējams, ka šis apstāklis ļaus izkustināt gaidīto pārmaiņu vezumu.