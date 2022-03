Rīgas domē līdz šim pieteikti divi 16. marta pasākumi

Rīgas domē patlaban pieteikti divi 16. marta pasākumi – viens gājiens un viena sapulce, portālam "Delfi" pavēstīja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldē.

Vienu no tiem no pulksten 9.45 līdz 11 pieteikusi biedrība "Latvijas antinacistiskā komiteja". Pasākums plānots Skārņu ielā, pie Rīgas Sv. Pētera baznīcas, un tas tiks veltīts "Waffen SS" upuru piemiņai. Paredzēts, ka pasākuma dalībnieku skaits būs aptuveni 70 personas.

Savukārt otrs pasākums plānots no pulksten 11 līdz 13, un to pieteikusi biedrība "Daugavas Vanagi Latvijā" Limbažu nodaļa, organizējot gājienu pa maršrutu no Rīgas Sv. Pētera baznīcas līdz Brīvības laukumam ar ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa. Paredzētais dalībnieku skaits ir 100 personas.

Domē pieļauj, ka patiesais dalībnieku skaits varētu būt lielāks, taču to šobrīd ir grūti prognozēt. Nepieciešamības gadījumā kārtības uzturēšanai tikšot piesaistīti papildu pašvaldības un Valsts policijas spēki.

Abi minētie pasākumu pieteikumi gan vēl tiek izskatīti, konsultējoties ar tiesībsargājošajām struktūrām.

"Delfi" jau ziņojis, ka 16. marta pasākumi ik gadu pulcē prāvu pieminētāju un šīs atceres dienas pretinieku pulciņu pie Brīvības pieminekļa.

Latvijas valsts savus kritušos karavīrus godina Lāčplēša dienā, 11. novembrī,– varoņu dienā. 16. marts nav oficiāla valsts piemiņas diena. Otrā pasaules kara gados tika nelikumīgi izveidots tā saucamais Latviešu leģions, kura oficiālais nosaukums ir Latviešu SS brīvprātīgo leģions, jeb saīsināti — Latviešu leģions.

Ideja par Latviešu leģiona atceres dienu 1952. gadā radās latviešu veterānu trimdas organizācijai "Daugavas Vanagi" Londonā. Tā nolēma kritušo kara biedru piemiņu turpmāk ik gadu atzīmēt 16. martā. Kopš 20. gadsimta 80. gadu beigām arī Latvijā 16. martā bijušie leģionāri un viņu tuvinieki atceras un piemin Otrā pasaules kara cīņās kritušos, ievainotos, dzīvi palikušos, trimdā izkaisītos, padomju filtrācijas un soda nometnes pārdzīvojušos, kā arī tur bojā gājušos latviešu karavīrus, kuri bija spiesti uzvilkt svešas uniformas.