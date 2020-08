Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas: veselības stāvokļa dēļ var pieteikt balsošanu mājās

29. augusta Rīgas domes vēlēšanās vēlētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanas vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī. Balsošanu savā atrašanās vietā var pieteikt arī tie, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19, ziņo Centrālās vēlēšanas komisijas (CVK) pārstāve Laura Zaharova.

Nākamajā sestdienā norisināsies Rīgas domes vēlēšanas, ja persona veselības stāvokļa dēļ nespēj ierasties uz vēlēšanu iecirkni, tad persona vai tās aprūpētājs var veikt balsošanu savā atrašanās vietā. CVK mājaslapas sadaļā "Balsošana vēlētāja atrašanās vietā" ir pieejams paraugs iesniegumam.

Balsošana atrašanās vietā jāpiesaka Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai, sūtot iesniegumu pa pastu, e-pastu vai portālā "Latvija.lv". Sūtot iesniegumu pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar e-parakstu.

Iesniegumu var nosūtīt vēlēšanas komisijai līdz 29. augustam.

Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī aizdomās turētās un apsūdzētās personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, ja tās ir iekļautas Rīgas vēlētāju sarakstā un atrodas apcietinājuma vietā Rīgā.

"Delfi" jau iepriekš vēstīja, ka vēlēt var visi balsstiesīgie, Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri ir sasnieguši 18 gadus un kuriem bija reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, vai arī tie, kuriem Rīgas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums. Uz vēlēšanām līdzi jāņem derīga pase vai personas apliecība (eID).

Kā arī CVK aicina Rīgas domes vēlēšanu laikā atrodoties iecirknī lietot mutes un deguna aizsegu.

26. augustā būs pirmā Rīgas domes vēlēšanu iepriekšējās balsošanas diena, tajā varēs nobalsot no pulksten 16 līdz 21. 27. augustā no pulksten 9 līdz 16. 28.augustā no pulksten 12 līdz 20. Savukārt vēlēšanu dienā, 29.augustā, iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 līdz 22.