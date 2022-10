Sestdien, 22. oktobrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) turpinās ikgadējais drošības un ārpolitikas forums "Rīgas konference", kam iespējams sekot tiešraidē portālā "Delfi".

Konference gan klātienē, gan attālināti kopā pulcējusi vairāk nekā 500 dalībniekus no 38 valstīm, iepriekš infomēja "Latvijas Transatlantiskajā organizācijā" (LATO).

"Rīgas konference" piektdien tika atklāta ar paneļdiskusiju "Reālpolitika pret ideālpolitiku. Rietumi pēc 24. februāra", kurā piedalījās arī Valsts prezidents Egils Levits un bijušais Zviedrijas premjerministrs un ārlietu ministrs Karls Bilts.

Sestdien no pulksten 8 līdz 9 notiks trīs paralēlas diskusijas – "Trīs jūru iniciatīva: rīkoties reģionāli, domāt globāli", "Ģeopolitiskā ietekme un reģionālās drošības dinamiku Tuvajos Austrumos", "Vācijas ārpolitika un drošības politika Ukrainā notiekošā kara laikos".

No pulksten 9.30 līdz 10.15 "Latvijas Transatlantiskās organizācijas" priekšsēdētāja Žaneta Ozoliņa sarunāsies ar Latvijas Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV), bet no pulksten 10.30 līdz 11.30 notiks diskusija "Hibrīddraudu hibriditāte: Baltijas valstu atbilde".

No pulksten 12 līdz 13 notiks diskusija "Sievietes, miers un drošība; izmaiņas starptautiskajās attiecībās", no pulksten 12.30 līdz 13.30 plānota diskusija "Publiski privātā partnerība: kāda ir nacionālās drošības loma?", no pulksten 13.30 līdz 14.30 – diskusija "Vai Krievija paliks aiz "dzelzs priekškara"", bet no pulksten 14.30 līdz 15.30 paredzēta diskusija "Multilaterālisma izpēte pasaules drošības un miera dēļ: ASV, Indijas, Japānas pienesums".

No pulksten 15.30 līdz 16.30 paredzēta diskusija "Aizstāvot katru collu", bet no pulksten 17 līdz 18 – diskusija "Kā sauc spēli, ko spēlē Ķīna, Krievija, Eiropas Savienība un ASV?".

Kopš 2006. gada "Rīgas konference" ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem drošības un ārpolitikas jautājumu forumiem Baltijas jūras reģionā.

Konference sniedz iespēju iesaistītajām pusēm apzināt pašreizējās tendences un iesaistīties dialogā par globālajiem procesiem.