'Russia Today' pārraide no LTV nonākusi Valsts drošības dienesta redzeslokā (plkst.13.03)

Valsts drošības dienests (VDD) šobrīd skaidro apstākļus saistībā ar pagājušā nedēļā no Latvijas Televīzijas (LTV) studijas pārraidīto interviju Kremļa medijam "Russia Today" (RT) un notikušo vērtē kā nepieņemamu, portāls "Delfi" uzzināja VDD. Savukārt LTV uzver - absurdā situācija, ko LTV nosoda un uzskata par absolūti nepieņemamu, radusies, satura ražošanas daļas darbiniekam, vienpersoniski pieņemot lēmumu sadarboties ar RT.

"VDD vērtējumā šāda prakse, ka valsts finansēts sabiedriskais medijs sniedz atbalstu Krievijas propagandu izplatošam medijam, nav pieņemama un ir saistīta ar riskiem Latvijas informatīvās telpas drošībai," portālam "Delfi" komentēja drošības dienests. Tāpat VDD uzskata, ka Latvijas sabiedriskā medija sadarbība ar Krievijas propagandas mediju var negatīvi ietekmēt gan konkrētā medija tēlu sabiedrībā, gan visas Latvijas valsts reputāciju starptautiskajā vidē.

Tikmēr LTV apstiprina - 14. martā Latvijas Televīzijas 3. studijā, no kuras katru dienu tiek pārraidītas LTV ziņas, notika teletilts Krievijas televīzijas kanāla "Russia Today" vajadzībām. "Absurdā situācija, ko LTV nosoda un uzskata par absolūti nepieņemamu un neattaisnojamu, radusies, satura ražošanas daļas darbiniekam, kurš atbild par tehnikas īres projektiem, vienpersoniski pieņemot lēmumu sniegt pakalpojumu un nodrošinot tā realizāciju. LTV valde un LTV Ziņu dienesta vadība par notikušo uzzināja tikai 15. marta vakarā, kad teletilts jau bija noticis," teikts paziņojumā medijiem.

Tiek skaidrots, ka "12. martā LTV darbinieks, kura darba pienākumos ietilpst arī darbs ar tehnikas īres projektiem trešajām pusēm, tika uzrunāts par iespēju izīrēt LTV mazo studiju. Darbinieks tās pašas dienas pusdienlaikā e-pastā RT pārstāvjiem apstiprināja gatavību nodrošināt viņu lūgtos pakalpojumus. Darbinieks, nesaskaņojot savu rīcību ne ar Satura ražošanas direktoru, ne atbildīgo dienestu vadītājiem vai LTV valdi, vienpersoniski pieņēma lēmumu sniegt pakalpojumu, ieplānoja nepieciešamos resursus (tehniskos un cilvēkresursus), kā arī noorganizēja Jāņa Jurkāna iekļūšanu LTV ēkā."

"Darbiniekam bija iespēja pašam ieplānot iznomātos resursus, jo ikdienā viņš apkalpo LTV iekšējo resursu plānošanas sistēmu. Teletilts notika 14. marta dienas pirmajā pusē. Darbinieks, kurš vienpersoniski bija veicis lēmuma pieņemšanu un tālākos sagatavošanas darbus, bija arī sagatavojis tāmi, ko apstiprināja atbildīgās daļas direktors. No atbildīgās daļas direktora paskaidrojuma izriet, ka atbildīgais darbinieks to viņam iesniedzis tikai pēc tam, kad teletilts jau bija noticis. Darbinieks, atšķirībā no tā, kas minēts viņa darba pienākumos – uzdot juristiem sagatavot līgumu par pakalpojumu – to nebija izdarījis," skandālu komentē LTV.

Gan LTV valde, gan LTV Ziņu dienesta vadība par notikušo uzzinājusi 15. marta vakarā pēc darba laika beigām, bet līdz piektdienas, 15. marta pulksten 17.30 tāme pie valdes vēl nebija nonākusi.

"Šāds gadījums vispār nedrīkstēja notikt. Ignorējot iekšējos uzņēmuma darba pamatprincipus, ir cietusi LTV reputācija un uzticamība. Šis ārkārtējais un nepieļaujamais gadījums ir atklājis trūkumus darbinieku kompetenču un atbildības līmeņa izpratnē, tas ir aktualizējis jautājumus gan par iekšējo dokumentu apriti, gan drošību," uzsver Priede. Jau šobrīd tiek strādāts pie iekšējo normatīvo aktu pārskatīšanas un atjaunošanas, lai šos jautājumus sakārtotu. LTV būtiski pastiprinās lēmumu pieņemšanas procedūras, kas saistītas ar studiju un studiju tehnikas izīrēšanu, teletiltu un satelīta sakaru nodrošināšanu trešajām pusēm," paziņojumā uzver LTV.

Arī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPL) notikušo vērtē kā nepieņemamu. NEPLP pārstāvis Klāvs Radziņš portālam "Delfi" norādīja, ka mediju uzraugs saņēmis LTV valdes skaidrojumu: ''No LTV valdes esam saņēmuši skaidrojumu par, mūsuprāt, nepieļaujamo situāciju, kad no LTV studijas tika pārraidīta intervija "Russia Today" kanālam. LTV apliecināja, ka vainīgie tiks sodīti un, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos, sistēma tiks mainīta.''

Partijas "KPV LV" līderis Artuss Kaimiņš, kurš ir arī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs, ceturtdien LTV raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja, ka LTV Ziņu dienesta studijā pirms pāris dienām Krievijas valdībai lojāls, prokremlisks kanāls, kas saucās "Russia Today", principā tērējis Latvijas nodokļu maksātāja naudu. Kaimiņš bija sašutis par situāciju, kad Kremļa kanāls, izmanto LTV studiju, filmē savas ziņas par to kā Latvija, kā vienmēr, ir neizdevusies valsts.

Kaimiņš pauda, ka jau ir noskaidroti cilvēki, kas ir atbildīgi par radušos situāciju. "Es gribu aizstāvēt jūs un operatorus, kuri nav atbildīgi. Tas ir "nonsenss", ja mēs šajā 21 stāva ēkā varam pēkšņi ielaist prokremliskus spēkus filmēt šeit savus sižetus par Latvijas nodokļu maksātāju naudu pirktu tehniku un aparātiem – pultīm, kamerām, ekrāniem, gaismām," savu viedokli pauda Kaimiņš.

Tāpat Saeimas deputāts uzsvēra, ka jau nākam otrdien Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā uzaicinātas konkrētas personas. Viņš nosauca LTV valdes locekli finanšu jautājumos Ivaru Priedi, norādot, ka, viņaprāt, viņš nevarēja nezināt, ka šāds pakalpojums ir sniegts, jo viņam jāparaksta finanšu dokumenti.

Raidījuma vadītāji aicināja Kaimiņu visas personas ēterā nesaukt, taču Kaimiņš bija pretējās domās. "Sauksim gan. Es domāju, ka jums pašiem arī ir jārunā," strikts bija parlamentārietis, piebilstot, ka šādā situācijā nepietiek vien ar nosodījumu.

Kaimiņš pieminēja arī tādus cilvēkus kā ilggadējo LTV darbinieku Hariju Lavkinaiti un LTV Ražošanas daļas direktoru Gvido Zilūzi.

"Paskaidrojumi var būt jebkādi. Jāparāda piemērs un jāatlaiž cilvēki no darba," pārliecināts bija Kaimiņš.

Vēstīts, ka satraukums par notikušo sasniedzis arī Saeimu, kur nākamās nedēļas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē plānots vētīt šo gadījumu.

Portāls "Delfi" jau ziņojis, ka televīzijas LNT žurnālisti atklājuši – pagājušajā nedēļā no LTV studijas ir pārraidīta intervija Krievijas televīzijas kanālam "Russia Today". Interviju Kremļa medijam sniedza bijušais ārlietu ministrs Jānis Jurkāns. Tajā kritizēta Latvijas ārpolitika, NATO spēku klātbūtne Baltijas valstīs un Latvijas attieksme pret etniskajām minoritātēm.

Pēcāk sociālajā tīklā "Facebook" LTV informēja, ka ne LTV vadība, ne LTV Ziņu dienesta vadība par to nebija informēta. Tāpat ierakstā tika skaidrots, ka LTV praksē ir bijuši gadījumi, kad studijas un to tehnika izīrēta gan Eiropas Raidorganizāciju apvienības vajadzībām, gan citu valstu sabiedriskajām televīzijām vai citiem sadarbības partneriem, taču šādi pakalpojumi tiekot sniegti ļoti reti.

LTV "Facebook" ierakstā arīdzan norādīja, ka neuzskata par atbalstāmu un attaisnojamu praksi ļaut RT veikt translāciju, izmantojot LTV telpas un tehniku.