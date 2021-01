Saeima apstiprina Danielu Pavļutu veselības ministra amatā

Ceturtdien, 7. janvāra, vakarā Saeima apstiprināja amatā veselības ministru Danielu Pavļutu (AP). Līdz ar to vienas dienas laikā šo amatu pildījuši trīs politiķi – Ilze Viņķele (AP) līdz pusdienlaikam, Artis Pabriks (AP) kā premjera norīkots aizvietotājs dažas stundas līdz brīdim, kad Saeima attālinātā ārkārtas sēdē amatā apstiprināja Pavļutu.

Debates par jaunā ministra apstiprināšanu ilga nedaudz ilgāk par stundu, galvenokārt runājot opozīcijas pārstāvjiem un kritizējot valdības darbu Covid-19 pandēmijas laikā. Īpaši daudz kritikas un ideju par uzlabojumiem no Saeimas attālinātajām tribīnēm izskanēja par vakcinācijas pret Covid-19 procesu.

Pavļutam gan nācās arī noklausīties pārmetumus par iepriekš ekonomikas ministra amatā citā valdībā darīto darbu, jo viņam tika atgādināts gan par atbildību obligātās iepirkumu komponentes (OIK) jautājumos, gan remigrācijas veicināšanā.

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) frakcijas pārstāvji jau debašu sākumā paziņoja, ka balsojumā nepiedalīsies.

Balsojumā Pavļuta apstiprināšanu amatā atbalstīja 61 deputāts, galvenokārt no valdošās koalīcijas. Pret bija trīs, bet ZZS un "Saskaņa" nebalsoja.

Pavļutu šim amatam pēc Ministru prezidenta pieprasītās Viņķeles demisijas dienu iepriekš izvirzīja viņa partija "Kustība Par!", ceturtdien no rīta "Attīstībai/Par" frakcija, bet jau pēcpusdienā Krišjānis Kariņš (JV) lūdza Saeimu apstiprināt ministra amatā.

Gan Kariņš, gan pats Pavļuts atzina, ka pirmais svarīgākais darbs ir vakcinācijas pret Covid-19 stratēģijas ieviešanas plāna uzlabošana un īstenošana tā, lai pēc iespējas ātrāk Latvijas sabiedrība varētu atgriezties pie normālas dzīves pēc garajiem Covid-19 pandēmijas mēnešiem.

Ministru prezidents uzrunā Saeimai atgādināja, ka aicinājis "Attīstībai/Par" izvirzīt jaunu un enerģisku veselības ministra amata kandidātu pēc tam, kad izteica neuzticību iepriekšējai ministrei Viņķelei.

Premjers atzina, ka Pavļuts ir cilvēks ar labu pieredzi politikā gan Saeimā, gan valdībā, un Kariņš viņu pazīstot jau apmēram 10 gadus, kad sadarbojās kā Eiropas Parlamenta deputāts enerģētikas jautājumos ar Pavļutu kā tā laika ekonomikas ministru.

Kariņš atzina, ka pēc sarunas ar Pavļutu var teikt, ka viņiem ir vienāds viedoklis, ka "mums jābūt kā valstij proaktīvākiem" Covid-19 pandēmijas ierobežošanā. Pavļuts ir piemērots un labs kandidāts, kurš visādos veidos gatavs sākt darbu un nesāks to no nulles, jo sāk ar lielu pieredzi, sacīja Kariņš. Atbildot uz bažām, vai veselības ministrs var būt bez pieredzes veselības aprūpes jomā, Kariņš sacīja, ka ministrs ir politiska figūra un viņa uzdevums ir vadīt ministrijas profesionālo personālu uz mērķu sasniegšanu.

Pavļuts, uzrunājot Saeimu sākumā, sacīja, ka viņam šajā vakarā ir sajūta kā gatavojoties karam, jo, kaut vai raugoties pēc šodienas skaitļiem vien, ir skaidrs, ka "esam pandēmijas sliktākajā punktā" līdz šim. Viņš pateicās mediķiem, kuri ir pašā pandēmijas notikumu epicentrā, un solīja savā un visu politiķu vārdā visu nepieciešamo atbalstu viņiem.

Ministra amata kandidāts solīja, ka tuvākajā laikā tiksies ar nozares pārstāvjiem, kā arī solīja turpināt līdz šim "Attīstībai/Par" pārstāves Viņķeles iesākto kursu nozares sakārtošanā un attīstīšanā. Pavļuts uzsvēra, ka ir nepieciešama godīga un atklāta komunikācija ar sabiedrību, kā arī to, ka veselības aprūpei jābūt pieejamai, neatkarīgi no cilvēku turības.

"Mana galvenā prioritāte būs vakcinācijas pret Covid-19 tempu kāpināšana un cilvēku līdzdarbības nodrošināšana, lai aptvertu pēc iespējas lielāku vakcinētu cilvēku skaitu," solīja Pavļuts. Viņš no Saeimas tribīnes pauda "milzīgu paldies izcilajai veselības ministrei" Viņķelei un solīja turpināt viņas darbu un pieeju, kas balstīta ekspertu atziņās. "Gribu kopā ar valdību un parlamenta pozīciju un opozīciju strādāt kopīgi pret Covid-19," sacīja ministra amata kandidāts pirms balsojuma.

Pēc debatēm Pavļuts teica, ka pēc apstiprināšanas amatā jau uzreiz vakarā dosies uz Veselības ministriju, lai ķertos pie darba, un šajā dienā Saeimā gari nedebatē, lai nezaudētu laiku, taču sola garākās debatēs Saeimā iesaistīties tuvākajā laikā.

Opozīcijas pārstāvis Valērijs Agešins (S) debatēs pauda viedokli, ka ar Viņķeles atbrīvošanu Kariņš novērš uzmanību no paša un valdības kopējiem darba trūkumiem, bet Pavļuta virzīšana ir izmisuma solis no "Attīstībai/Par" puses, un tas liecina par spējīgu kadru trūkumu partiju apvienībā. Agešins kā jaunā ministra trūkumu norādīja to, ka Pavļutam neesot pieredzes medicīnā. "Mainot ministrus, sistēma jau nemainās," sacīja deputāts.

Deputāts Edgars Tavars (ZZS) vārdā pateicās, ka valdība un valdošā koalīcija ir operatīvi Tavars pateicas, ka valdība un koalīcija operatīvi reaģēja un virzīja veselības ministru apstiprināšanai Saeimā, ņemot vērā krīzes situāciju valstī. Tomēr Tavars kritizēja valdības darbu pandēmijas laikā un paziņoja, ka Zaļo un zemnieku savienības frakcija balsojumā par Pavļuta apstiprināšanu amatā nepiedalīsies.

Pie frakcijām nepiederošais deputāts Aldis Gobzems vairākas reizes debatēs uzdeva jautājumu, kāpēc krīzes laikā par veselības ministru "ieliekam muzikantu". Gobzems arī kritizēja valdības darbu un piesauca nepieciešamību atlaist Saeimu.

Ivars Zariņš (S) debatēs satraucās gan par Veselības ministrijas paspārnē notikušajiem aizdomīgajiem individuālo aizsarglīdzekļu iepirkumiem Viņķeles laikā, kā arī par vakcīnu "portfeļa" izvēles principiem. Zariņam arī bija bažas, ka valdība pietiekami negatavojas valsts tautsaimniecības atlabšanai pēc krīzes un nestrādā pie apjomīga ekonomiskās izaugsmes plāna.

Viktors Valainis (ZZS) debatēs solīja, ka tas ir tikai laika jautājums, kad opozīcija Saeimā rosinās veidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju, lai izvērtētu valdības darbu krīzes laikā, nenovēršot daudzu cilvēku nāvi.

Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs un Saeimas deputāts Ilmārs Dūrītis (AP) debatēs atzina, ka "Attīstībai/Par" neizvairījās jau no sākta gala šajā valdībā uzņemties atbildību par sarežģīto veselības aprūpes jomu, lai gan neviens nevarēja prognozēt šādu pandēmiju. Dūrītis atzina, ka pandēmijas laikā no opozīcijas un kritiķiem izskanējušas arī labas un vērā ņemamas idejas, tomēr kopumā pārmetumi dažādos pandēmijas posmos bijuši arī ļoti pretrunīgi, svārstoties no kritikas par pārāk lieliem ierobežojumiem līdz aicinājumiem ieviest vēl stingrākus drošības pasākumus bīstamās infekcijas izplatības ierobežošanai.

Atbildot uz kritiku par vakcinācijas plāniem, Dūrītis atgādināja, ka vakcīnas iepērk Eiropas Savienība kopīgā iepirkumā un ka pasaulē ir vakcīnu deficīts, tomēr viņš arī atgādināja, ka vakcinācijas jaudas Latvijā uz vietas izriet no personāla daudzuma un veselības aprūpes sistēmas iespējām. Viņš uzsvēra, ka Latvijas pandēmijas laikā nav unikāla un līdzīga situācija ar saslimstību un mirstību ir daudzās citās valstīs.

Dūrītis apliecināja, ka gan viņš, gan ministre Viņķele darīja darbu pēc labākās sirdsapziņas, kā arī pauda pārliecība, ka Pavļuts būs enerģisks un profesionāls krīzes laika ministrs.

Deputāts Vjačeslavs Dombrovskis uzslavēja "Attīstībai/Par" par politisko atbildību un drosmi, ātri izvirzot ministra amata kandidātu un uzticot to partijas "Kustībai "Par!"" vadītājam, tādējādi uz spēles liekot viņa politisko karjeru. Dombrovskis arī atgādināja, ka neviens cits ekonomikas ministrs nav darījis vairāk cīņā ar OIK nekā Pavļuts, un šīs cīņas dēļ viņam arī nācās zaudēt ministra amatu.

Pavļuts ir "Kustības "Par!"" vadītājs, partiju apvienības "Attīstībai/Par" līdzpriekšsēdētājs un Saeimas frakcijas vadītājs. Viņš bijis ekonomikas ministrs, Kultūras ministrijas valsts sekretārs, ieņēmis vadošus amatus AS "Swedbank", Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijā.

Jau vēstīts, ka premjers otrdien izteica neuzticību veselības ministrei Ilzei Viņķelei un partijai "Attīstībai/Par" deva laiku, lai tā izvirza savu kandidātu šim amatam.