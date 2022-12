Saeimā 'mīkstos mandātus' varētu iegūt Reirs, Circene, Klotiņš un Putra

Vairākiem 14. Saeimā ievēlētajiem deputātiem kļūstot par ministriem un uz ministra pienākumu pildīšanas laiku noliekot mandātus, parlamentā ar tā dēvēto "mīksto mandātu" varētu nonākt 13 jauni deputāti, tostarp līdzšinējais finanšu ministrs Jānis Reirs (JV), bijusī veselības ministre Ingrīda Circene, Rīgas domes deputāts Jurģis Klotiņš (NA) un bijušais Saeimas deputāts Edgars Putra (AS).

Šonedēļ tapa zināms nākamā Ministru kabineta iespējamais sastāvs. Teju visi ministru amati tikuši 14. Saeimā ievēlētajiem deputātiem.

Ja par premjeru kļūs Krišjānis Kariņš (JV), bet par labklājības ministri Evika Siliņa (JV), tad 14. Saeimā varētu strādāt no JV Vidzemes saraksta startējušie Ilze Vergina un Atis Labucis.

Ja par ārlietu ministru iecels Edgaru Rinkēviču (JV), bet par tieslietu ministri Inesi Lībiņu-Egneri (JV), tad 14. Saeimas mandātus varētu iegūt no "Jaunās vienotības" (JV) Rīgas saraksta startējušie Edmunds Jurēvics un Gatis Liepiņš.

Savukārt no Kurzemes saraksta startējušajam Arvilam Ašeradenam kļūstot par finanšu ministru, deputāta mandātu iegūtu Circene. Bet no Zemgales startējušajai Andai Čakšai (JV), kļūstot par izglītības un zinātnes ministri, deputāta krēslu iegūtu Reirs.

Ja no "Apvienotā saraksta" (AS) ievēlētais Didzis Šmits kļūs par zemkopības ministru, viņa vietā Saeimā varētu stāties Rīgas domes deputāte Ieva Brante (AS). Mārim Sprindžukam (AS) kļūstot par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru, viņa vietā darbu Saeimā varētu sākt Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns. Savukārt Mārim Kučinskim (AS) ieņemto iekšlietu ministra amatu, par deputātu varētu kļūt Putra.

No Nacionālās apvienības (NA) ievēlētajai Inārai Mūrniecei kļūstot par aizsardzības ministri un Naurim Puntulim atkārtoti nonākot kultūras ministra amatā, deputāta amatu varētu iegūt Klotiņš un Ģirts Lapiņš. No NA Kurzemes saraksta ievēlētājai Ilzei Indriksonei, saglabājot ekonomikas ministres amatu, parlamentārieša vietu iegūtu jau 13. Saeimā ar "mīksto mandātu" iekļuvušais Normunds Dzintars. Savukārt no NA Zemgales saraksta ievēlētajam Jānim Vitenbergam kļūstot par satiksmes ministru, deputāta vietu iegūtu Arnolds Jātnieks.

Jau ziņots, ka Valsts prezidents Egils Levits 22. novembrī parakstīja rīkojumu par līdzšinējā premjera Krišjāņa Kariņa (JV) aicināšanu sastādīt arī nākamo Ministru kabinetu un piedāvāt 14. Saeimai to apstiprināt.

Paredzams, ka potenciālie koalīcijas partneri šonedēļ noslēgs darbu pie nākamās valdības deklarācijas, bet nākamnedēļ Saeima varētu lemt par Ministru kabineta apstiprināšanu.