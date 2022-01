Saeima NEPLP ieceļ Āboliņu, Druvieti, Milzarāju un Plakanu

Saeima ceturtdien, 27. janvārī, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekļu amatos apstiprināja līdzšinējo padomes vadītāju Ivaru Āboliņu, viņa vietnieci Ievu Aurēliju Druvieti, kā arī bijušo Latvijas Radio 5 – Pieci.lv – programmas direktori Ilvu Milzarāju un SIA "NT Piedzīvojumi" valdes locekli Andi Plakanu.

Minētos NEPLP locekļu amata kandidātus izvirzīja Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, kura no desmit pretendentiem izraudzījās piecus.

Par Āboliņu NEPLP locekļa amatā balsoja 67, bet pret bija 17 deputāti.

Druvieti NEPLP locekles amatā Saeima atbalstīja vienbalsīgi, balsojot 85 sēdē klātesošajiem parlamentāriešiem.

Par Milzarāju balsoja 74 deputāti, bet pret bija desmit.

Savukārt par Plakanu NEPLP locekļa amatā balsoja 61 deputāts, bet pret bija 19.

Pirms balsojuma par Plakana iecelšanu amatā kritiskus vārdus par padomes locekļu atlases konkursu pauda deputāts Viktors Valainis (ZZS), kura ieskatā, "balsojums par Plakanu parāda, ka nekāda konkursa nav bijis un kandidātu atlase bija fikcija". Valainis NEPLP locekļu atlasi nosauca par politisko tirgu, jo "šie četri kandidāti nav nekas vairāk kā četru koalīcijas partiju vienošanās".

Valainis pauda pretenzijas pret Plakanu, jo viņš savulaik startējis pašvaldību vēlēšanās no kādas konkrētas partijas. Kā liecina aģentūras LETA informācija, Plakans 2021. gadā no Jaunās konservatīvās partijas (JKP) saraksta kandidēja Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanās, tomēr Plakans pirms apmēram mēneša ir izstājies no partijas.

Arī opozīcijas deputāts Ralfs Nemiro kritizēja Plakana virzīšanu NEPLP locekļa amatā, aicinot deputātus neatbalstīt šo kandidātu un tā vietā rīkot jaunu, atklātu konkursu, lai pārliecinātos, ka pretendents nav politiskis angažēts. Nemiro pauda pārliecību, ka kādu brīdi NEPLP varētu strādāt četru cilvēku locekļu sastāvā.

Iepriekš, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā iztaujājot potenciālos padomes locekļus, Āboliņš deputātiem uzsvēra, ka viņš vēlas "konsekventi un stingri saglabāt esošo NEPLP kursu".

Āboliņš informēja, ka padome pirms diviem gadiem noteica prioritātes, no kurām svarīgākā ir Latvijas informatīvās telpas drošība, ar to saprotot vietējo mediju kapacitātes stiprināšanu, sistēmas "konsultē vispirms" ieviešanu, kā arī mediju patieso labuma guvēju pārbaudes sistēmu. Tāpat Āboliņam svarīgs aspekts arī turpmāk būs kabeļoperatoru nozares uzraudzība. Pēc viņa teiktā, ir plānots piesaistīt starptautisku auditoru, lai pārliecinātos, kā šī joma funkcionē.

Savukārt Druviete informēja deputātus par savām atbildības jomām padomē, norādot, ka viņa strādā ar medijpratības jautājumiem, kā arī nodrošina starptautisko sadarbību, tostarp ar Eiropas Savienības institūcijām. Druvietes prioritāte jau kopš stāšanās amatā arī esot pētniecība, proti, padomei katru gadu ir jāinvestē dažādos pētījumos, lai NEPLP pieņemtu datos balstītus lēmumus.

Savukārt Milzarāja Saeimas komisijā atzina, ka līdz šim NEPLP bijis "lielais, vārdā nenosauktais, no kā visiem jābaidās". Milzarāja secinājusi, ka regulators koncentrējas uz nozares regulēšanu un sodīšanu, tomēr viņa uzskata, ka bez šīm funkcijām NEPLP vairāk būtu jādomā par to, kā attīstīt un atbalstīt medijus.

Savukārt Plakans iepriekš Saeimas komisijai stāstīja, ka viņš savu vietu mediju regulatorā redz kā "tehnisku cilvēku ar tehnisku skatījumu", viņš sevi dēvē par inženieri ar cēloņsakarību redzējumu. Plakana ieskatā, NEPLP būtu jādomā par mediju tehnoloģiju attīstību, digitālā radio ieviešanu, nekomerciālo radio veidošanu. Plakans arī atzina, ka viņam nav tik labas zināšanas par mediju saturu. "Mani kolēģi ir daudz zinošāki šajā jomā, bet es pārstāvu tehnisko jomu," teica Plakans.

Jau ziņots, ka NEPLP locekļiem Āboliņam, Grīvam un Druvietei šī gada 1. februārī beigsies pilnvaru termiņš. Darbu padomē turpina Ieva Kalderauska.

Uz NEPLP locekļu amatu vietām pretendēja desmit kandidāti - pašreizējais NEPLP priekšsēdētājs Āboliņš, NEPLP priekšsēdētāja vietniece Druviete, NEPLP loceklis Grīva, SIA "Hive" valdes priekšsēdētājs un bijušais LTV valdes priekšsēdētājs Ivars Belte, bijušais AS "CBB Konsultāciju birojs" departamenta direktors Mareks Gruškevics, bijusī Latvijas Radio 5 – Pieci.lv programmas direktore Milzarāja, SIA "NT Piedzīvojumi" valdes loceklis Plakans, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītājs Kristers Pļešakovs, "Mix Media Group" producents Aleksandrs Šuņins un bijušais labklājības ministres Ramonas Petravičas padomnieks Jānis Zariņš.

NEPLP ir neatkarīga pilntiesīga autonoma institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā. Padome uzrauga, lai to darbībā tiktu ievērota Satversme, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums un citi normatīvie akti. Padome ir atvasināta publiska persona.