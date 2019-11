Saeimas atsaukšanas referendums provizoriski izmaksātu ap trīs miljoniem eiro

Ja tiktu savākti nepieciešamie paraksti Saeimas atsaukšanas referenduma rīkošanai, provizoriski tautas nobalsošanas izmaksas varētu būt aptuveni trīs miljoni eiro, informēja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) pārstāve Laura Zaharova.

Šāds provizorisks aprēķins veikts, ņemot vērā inflāciju, algas likmju pieaugumu vēlēšanu komisiju darbinieku atalgojumam un citus izdevumus.

Taujāta, kādi izdevumi veidotu referenduma lielākās izmaksas, CVK pārstāve skaidroja, ka vienmēr lielāko daļu izmaksu veido atalgojums vēlēšanu komisijām un iecirkņu komisijām. Tāpat būtu nepieciešams finansējums elektroniskajai vēlēšanu vadības sistēmai, norādīja Zaharova.

Pašlaik norisinās parakstu vākšana par referenduma rīkošanu Saeimas atsaukšanai, kurā aptuveni nedēļas laikā bija savākti vairāk nekā 36 000 paraksti. Tautas nobalsošanas ierosināšanai nepieciešams savākt vienu desmito daļu jeb 154 865 vēlētāju parakstu.

Lai šādā referendumā Saeimu atsauktu, par to būtu jānobalso vairākumam no tautas nobalsošanas dalībniekiem un vismaz 562 614 balsstiesīgajiem jeb vismaz divām trešdaļām no 13. Saeimas balsotājiem.

Satversme nosaka, ka Saeimu referendumā var atsaukt, ja par to nobalso vairākums no balsotājiem un vismaz divas trešdaļas no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita. Aprēķinot divas trešdaļas no balsotāju skaita pēdējās Saeimas vēlēšanās tiek ņemts vērā derīgo aplokšņu skaits, skaidroja CVK pārstāve.

Jau vēstīts, ka CVK novembrī nolēma parakstu vākšanai reģistrēt gan biedrības "Varu Latvijas tautai", gan Centra partijas Saeimas atsaukšanas ierosināšanas iniciatīvu.

Parakstu vākšana tiks sākta 15. novembrī un maksimālais laiks, līdz kuram jāsavāc nepieciešamie paraksti, ir 2020. gada 14. novembris.