Tas nav ne viena momenta, ne viena iemesla notikums. Katrā ziņā tas bieži nav nekas pēkšņs – tā par pusaudžu pašnāvībām saka bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs. Tās viņš salīdzina ar stāstu, kura kādā daļā dažādos dzīves posmos bijuši daudzi. Bezborodovu, kurš strādā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS), pārāk neizbrīna nesena pētījuma rezultāti, kas plašāku sabiedrības daļu, iespējams, pārsteigtu. Aptaujas anketā domas par pašnāvību dzīves laikā atzīmējuši 15,7% (11,7% zēnu un 19,4% meiteņu) respondentu pusaudžu, savukārt pašnāvības mēģinājumu – 8,2% (5,9% zēnu un 10,2% meiteņu).

"Šie cipari ir ļoti reāli, atbilstoši arī citām pasaules valstīm. Visticamāk, par lielāko daļu šo gadījumu neviens tā arī neuzzināja, tie nenonāca līdz pusaudžu vecākiem," pieļauj Bezborodovs.

Pirms dažiem mēnešiem sabiedrības veselības speciālists un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes prodekāns Toms Pulmanis aizstāvēja promocijas darbu "Ar pašnāvniecisko uzvedību saistītie faktori pusaudžu vidū Latvijā" doktora studiju programmā "Medicīna". Pētījumu var izlasīt šeit. Atšķirībā no daudzām valstīm Latvijā šo riska faktoru pētniecība līdz šim vērtējama kā ierobežota un nepietiekama.

"Prieks redzēt, ka Latvijā ir pētnieki, kas padziļināti pievērsušies, piemēram, depresijas pētniecībai dažādos aspektos, bet pašnāvnieciskā uzvedība ir bijis tāds "baltais plankums". Šis ir pirmais tāda līmeņa pusaudžu populācijai reprezentatīvs pētījums Latvijā, un tas atklāj plašu riska faktoru spektru, kas iezīmē risku pašnāvnieciskai uzvedībai. Atrastās saistības ir nozīmīgas," portālam "Delfi" norāda Pulmanis.

Ir kāda nosacīti labā ziņa: bērnu un pusaudžu pašnāvību skaits Latvijā pēdējos gados mazinās. Desmit gados – laikā no 2008. līdz 2018. gadam – bijis 43 šādu gadījumu, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati. Ja šo periodu sadala divos posmos, tad atklājas: no 2008. līdz 2012. gadam bija 28, savukārt no 2012. līdz 2018. – 17. Par pērno gadu dati vēl nav apkopoti, taču 2018. gadā bija divas pašnāvības pusaudžu vidū. Tiesa, katrs gadījums ir traģēdija, kas ietekmē daudzus cilvēkus. "Manā skatījumā, vienīgais cipars, kas drīkstētu parādīties pusaudžu pabeigtu pašnāvību ailītē, ir nulle, jo tā tomēr lielā mērā ir pieaugušo atbildība. Tas ir pusaudža sauciens pēc palīdzības," saka Pulmanis. Turklāt krietni vairāk ir pašnāvības mēģinājumu.