'Saskaņa' 8. un 9. maijā skubina ziedus nolikt Brāļu kapos

Partija "Saskaņa" aicina šogad 8. un 9. maijā pieminēt Otrajā pasaules karā kritušos un atzīmēt uzvaru pār nacismu, noliekot ziedus un iededzinot sveces Brāļu kapos un karavīru kapos.

"Izvairīsimies no jebkādām provokācijām no jebkuras puses," norādīts svētdien medijiem izplatītajā partijas valdes paziņojumā.

"Atcerēsimies par visiem aktuālajiem ierobežojumiem un ar cieņu un sapratni izturēsimies pret policijas darbinieku darbu," norādīts paziņojumā.

"Kā mēs turpmāk saglabāsim un rūpēsimies par mūsu ģimenes piemiņu, ir atkarīgs tikai no mums pašiem, no mūsu gudrības, no tā, kā mēs tagad rīkosimies. Būsim gudri un viedi!", skubina "Saskaņas" valde.

"Delfi" jau rakstīja, ka Valsts policija (VP) un Rīgas pašvaldības policija (RPP) 9. maijā strādās pastiprinātā režīmā un jau šobrīd ir izveidojusi plānus, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību.

Šis būs pirmais 9. maijs, kad Uzvaras parka apkaimē vairs nesliesies piemineklis, kuru savulaik ieskāva gan prāvs ziedu klājums, gan skaņas no vērienīgām ballītēm.

VP Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Stalģevics skaidroja, ka policija "ļoti rūpīgi" gatavojas 9. maijam. Līdz šim arī bijušas un aizvien arī turpinās darba sanāksmes ar domes amatpersonām un citiem iesaistītajiem.

Likumsargi nepārtraukti analizē situāciju un veic monitoringu, turklāt VP arī tuvākajā laikā plāno tikties ar pārējiem iesaistītajiem, lai vienotos par konkrētajām darbībām.

Vaicāts, vai šogad drošības riski 9. maijā ir lielāki nekā pērn, Stalģevics atzina, ka policija riskus saredz. "Mēs saprotam, ka tagad pateikt, ka 9. maijā risku nav nebūtu pareizi un nebūtu vietā. Mēs saredzam riskus un zinām, ka noteikti – es ceru, ka tie būs mazākumā – būs cilvēki, kuri mēģinās šo likuma normu ignorēt un, iespējams, provocēt uz kādām darbībām. Tas, vai tas būs lielā apjomā – es ceru, ka nē."

VP amatpersona arī norādīja, ka likums skaidri nosaka, ka pulcēšanās, gājieni, sapulces nav pieļaujami. Tādēļ ne tikai Rīgā, bet arī citviet, tostarp "visiem labi zināmās vietās", kā arī vietās, kur VP ieskatā varētu pastāvēt riski.

"Jebkurā gadījumā varu droši pateikt, ka policija strādās pastiprinātā režīmā. Secinājumus par kļūdām pagājušajā gadā esam izdarījuši. Viennozīmīgi ne tikai 9. maijā, bet arī iepriekš – 8., 10. maijā – un ne tikai šajos datumos policija ir gatava darbam. Ir zināmi plāni jau sastādīti, un kopā ar RPP amatpersonām mēs esam gatavi tam visam," apliecināja Stalģevics.

VP pārstāvis atgādināja, ka šobrīd spēkā ir likums, kas ar izņēmumu pret Eiropas dienas pasākumiem aizliedz šajā dienā jebkādus citus publiskos pasākumus. Tādēļ arī jebkāda veida pulcēšanos, sapulces vai piketus, ņemot vērā aizliegumu, likumsargi nepieļaus.

Proti, likums nosaka, ka 9. maijā visā Latvijā publiskajā ārtelpā aizliegts rīkot publiskus izklaides un svētku pasākumus, sapulces, gājienus un piketus, izņemot tādus publiskus pasākumus, kuri nav pretrunā ar likuma mērķi. 9. maijā varēs rīkot pasākumus, lai solidarizētos ar Ukrainas tautu un pieminētu Ukrainā cietušos un bojāgājušos.