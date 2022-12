'Saskaņa' lēmumu par Mamedovu pieņems pēc visas informācijas saņemšanas, saka Urbanovičs

Partija "Saskaņa" lēmumu saistībā ar Eiropas Parlamenta (EP) Sociālistu frakcijas atstādināto padomnieku, ar Latvijas partiju saistīto Eldaru Mamedovu pieņems pēc visas informācijas saņemšanas par situāciju, apliecināja "Saskaņas" līderis Jānis Urbanovičs.

Urbanovičs trešdien par šo jautājumu sazinājies ar "Saskaņas" EP deputātu Nilu Ušakovu no EP Sociālistu frakcijas. Pēc tam, kad kolēģis no EP sniegs informāciju par situāciju, "Saskaņa" rīkosies un pieņems atbilstošu lēmumu, uzsvēra partijas priekšsēdētājs.

EP Sociālistu frakcijas pieņemtie lēmumi attiecībā uz Mamedovu ir ļoti nopietni, vērtē Urbanovičs.

"Saskaņas" līderis arī skaidroja, ka līdz 15. decembrim notika partijas biedru pārreģistrācija, kuras rezultāti vēl jāapkopo, tāpēc pašlaik nav zināms, vai Mamedovs joprojām ir partijas biedrs. Reizē, pat ja viņš nebūs pārreģistrējies, "Saskaņai" tāpat būs jāpieņem lēmums attiecībā uz partijas kadru politiku, atzīmēja Urbanovičs.

Taujāts par Mamedova saistību ar "Saskaņu", EP deputāts Ušakovs atzīmēja, ka Mamedovs EP ir strādājis kopš 2009. gada. Pēc eiroparlamentārieša paustā, ņemot vērā Mamedova pieredzi, bijis loģiski, ka 2014. gada EP vēlēšanās viņš bija viens no partijas kandidātiem.

"Viņš bija viens no nedaudzajiem latviešiem, kas paši "izsitušies" Eiropas institūcijās. Pirms viņš kļuva par "Saskaņas" kandidātu vēlēšanās, viņš strādāja par EP Sociāldemokrātu grupas padomnieku. Patlaban manā rīcībā nav informācijas no grupas, kas tieši ar Mamedovu notiek. Esmu dzirdējis, ka viņš ir atstādināts no saviem amata pienākumiem un frakcija ir vērsusies Beļģijas policijā," sacīja Ušakovs.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Mamedovs Latvijas vēstniecībā ASV strādājis otrā sekretāra amatā. Mamedova valsts amatpersonas deklarācija liecina, ka gadsimtu mijā Mamedovs strādāja Ārlietu ministrijā sekretāra amatā.

Mamedovs 2014. gadā no "Saskaņas" saraksta kandidēja EP vēlēšanās. "Saskaņas" politiķi 2018.gadā sākotnēji pauda, ka starp jauniem kandidātiem uz iepriekšējo, 13. Saeimu būšot arī Mamedovs, tomēr viņš parlamenta vēlēšanās pirms četriem gadiem nestartēja.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, "Latvijas Avīze" rakstījusi, ka 2006. gadā Mamedovs bijis "Saskaņas" līdera Urbanoviča organizētā "Baltijas foruma" pētnieks. Viņš arī bijis EP Fransisa Vallsa fonda stipendiāts.

Mamedovs savus viedokļu rakstus presē rakstījis cita starpā kā starptautiskais konsultants, "Baltijas foruma" pētnieks un Spānijas starptautisko un stratēģisko studiju institūta Elkāno līdzstrādnieks. Laikrakstā "Diena" iepriekšējās desmitgadēs Mamedovs komentējis Turcijas virzību uz Eiropas Savienību, ASV tā laika prezidenta Baraka Obamas runas Ēģiptē, Kairā nozīmi attiecībās ar islama pasauli, Latvijas ārlietu politiku un citus jautājumus.

Mamedova tēvs ir uzņēmējs Adigjozals Mamedovs.

Kā ziņots, EP sociālistu frakcija trešdien atstādinājusi vienu no saviem padomniekiem - ar "Saskaņa" saistīto Mamedovu, kurš vainojams "nopietnos amata pārkāpumos", kā arī ziņojusi par viņu Beļģijas policijai.

Mamedovs, kas bijis nozīmēts darbam EP Ārlietu komitejā, bijis viens no tiem, kas mudinājis sociālistu frakciju ieņemt pielaidīgu nostāju pret Kataru, tāpat kā to darījusi nu jau bijusī EP viceprezidente Eva Kali, kas aizturēta aizdomās par kukuļņemšanu.

Sociālistu frakcija uzsākusi operāciju "tīrās rokas", kad atklājies, ka frakcijā varētu būt iefiltrējušies trešo valstu, konkrēti Kataras un Marokas, interešu pārstāvji.

Par Mamedova atstādināšanu Sociālistu un demokrātu progresīvā alianse nekavējoties informējusi Beļģijas varasiestādes, teikts frakcijas paziņojumā presei.

Mamedovs kā frakcijas politiskais padomnieks darbojies kopš 2009.gada. Viņš ir arī atbildīgs par EP delegācijām starpparlamentārajai sadarbībai ar Irānu, Irāku un arābu valstīm.

Kā ziņots, EP deputāte no Grieķijas un nu jau bijusī EP viceprezidente Kaili, kā arī vēl trīs citi cilvēki - viņas partneris, kāds bijušais Eiropas Parlamenta deputāts un kāds lobists - decembra sākumā tika aizturēti saistībā ar apsūdzībām par dalību noziedzīgā organizācijā, naudas atmazgāšanu un korupciju.

Četri aizdomās turamie apsūdzēti, ka ietekmējuši EP lēmumus par labu Katarai apmaiņā pret naudu un dāvanām.