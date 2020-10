Satversmes tiesā ierosinātas jau 12 lietas par administratīvi teritoriālo reformu

Satversmes tiesa (ST) līdz šim ir ierosinājusi jau 12 lietas par administratīvi teritoriālo reformu, portālam "Delfi" pavēstīja ST pārstāve Ketija Strazda.

Viņa norādīja, ka līdz šim Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu apstrīdējušas 14 novada domes – Alsungas, Carnikavas, Iecavas, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunjelgavas, Kandavas, Limbažu, Mazsalacas, Rugāju, Rundāles, Salacgrīvas, Salas un Varakļānu novada domes. Šobrīd ST ir ierosinātas 12 lietas, pieņemts viens lēmums par atteikšanos ierosināt lietu, savukārt viens pieteikums atrodas izskatīšanā tiesas kolēģijā.

ST priekšsēdētāja Ineta Ziemele uzsvērusi, ka pirmās ierosinātās lietas sagatavošanas termiņš ir 16. decembris. Uz to brīdi būs zināms, kā procesuāli tiesa virzīsies uz priekšu. "Šobrīd lietu sagatavošanas stadijā par to spriest ir pāragri. Izskatot lietas, ST citstarp vērtē labas likumdošanas principa ievērošanu. To darīs arī šajā lietās, tostarp saistībā ar e-Saeimas formātā veikto likumdevēja darbu," atzīmēja Ziemele.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu ST lemj pēc lietas sagatavošanas. Satversmes tiesas process shēmā pieejams šeit.

Pašlaik Jaunjelgavas novada domes pieteikums līdz 28. oktobrim atrodas izskatīšanā kolēģijā. Ja tiks ierosināta lieta, par to tiks publicēta informācija ST mājaslapā un izsūtīts preses paziņojums.

Satversmes tiesas likums nosaka, ka pašvaldības domei pieteikumā ir jāpamato, ka apstrīdētā norma rada vietējās pašvaldības tiesību aizskārumu. Kolēģija, izvērtējot Alsungas novada domes pieteikumu, lēma atteikt lietas ierosināšanu juridiskā pamatojumu trūkuma dēļ.

"Delfi" jau ziņoja, ka 10. jūnijā Saeima apstiprināja novadu reformu jeb Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu.

Valsts prezidents, veltot kritiskus vārdus novadu reformas likumprojekta sagatavošanas procesam, 22. jūnijā izsludināja Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Līdz ar to pēc gada Latvijā būs palikušas 42 pašvaldības esošo 119 vietā.

Jaunās pašvaldības darbu sāks 2021. gada 1. jūlijā.