Sociālās aprūpes centros gatavi vakcinēties 70% klientu un ap 50% darbinieku, norāda Petraviča

Vakcinēties pret Covid-19 ir gatavi ap 70% sociālās aprūpes centru (SAC) klientu un aptuveni 50% darbinieku, šodien Saeimas Pieprasījumu komisijas sēdē teica labklājības ministre Ramona Petraviča (PCL/KPV LV).

Šodien komisijā skatīja Saeimas "Saskaņas" frakcijas deputātu Vitālija Orlova, Andreja Klementjeva, Regīnas Ločmeles, Jāņa Krišāna, Edgara Kucina, Jāņa Urbanoviča, Igora Pimenova, Artūra Rubika, Ivana Klementjeva un Ingas Goldbergas pieprasījumu labklājības ministrei Ramonai Petravičai "Par vilcināšanos ar Covid-19 izplatības samazināšanas pasākumu ieviešanu sociālās aprūpes centros".

Komentējot pārmetumus par vilcināšanos, ministre tam nepiekrita un norādīja, ka pirmās vadlīnijas Labklājības ministrija (LM) izstrādāja jau pērn februārī, reaģējot uz pirmajiem Covid-19 saslimšanas gadījumiem. Laikam ritot, tās ir uzlabotas, papildinātas un izsūtītas visiem SAC, tostarp, pašvaldību un privātajiem.

Ministre stāstīja, ka pavasarī, gatavojoties otrajam Covid-19 vilnim, LM pārdalīja līdzekļus, lai valsts SAC iepirktu dezinfekcijas līdzekļus, dezinfekcijas lampas un uzstādītu video novērošanas kameras, lai kontrolētu cilvēku plūsmu un nepieļautu, ka cilvēki bez atļaujas pamet centra teritoriju, vai tajā neienāk nepiederošas personas.

Rudenī Covid-19 situācija valstī pasliktinājusies, kas atspoguļojās arī SAC, teica Petraviča. Viņa stāstīja, ka aprūpes centri ir kā lielas mājsaimniecības, un ja, piemēram, kādā skolā konstatē uzliesmojumu, to var aizslēgt, tad aprūpes centri nav aizslēdzami, jo tās ir cilvēku mājas.

"Pavasarī noteicām stingrus karantīnas nosacījumus, saņemot par to pārmetumus, ka tie bija pārāk stingri. Tomēr mēs to darījām, lai pasargātu cilvēkus no inficēšanās," teica ministre.

Viņa stāstīja, ka pavasarī tika uzsākta laboratoriskā testēšana, savukārt janvārī LM izcīnīja atļauju izmantot arī eksprestestus, pret ko sākotnēji iebilda epidemiologi. Petraviča norādīja, ka tika organizēts vienots iepirkums eksprestestu iegādei, un tā kā iepirkums ir par apjomīgiem līdzekļiem, bija pārsūdzība. Viņa atklāja, ka vakar LM saņēma ziņu no Iepirkumu uzraudzības biroja par to, ka ministrija drīkst noteikt uzvarētāju un iepirkt testus, ko SAC izmantotu katru dienu.

Vienlaikus ministre akcentēja, - lai gan testi nav 100% precīzi, tas ir vairāk nekā laboratoriskie testi, ko īsteno vienreiz nedēļā.

Petraviča norādīja, ka izeja no Covid-19 krīzes ir vakcinācija. LM no Veselības ministrijas ir saņēmusi informāciju par visiem SAC, nozīmējot konkrētu personu katrā aprūpes centrā, kurš ir atbildīgs par vakcināciju.

Ministre teica, ka LM rīcībā esošie dati liecina, ka 70% aprūpes centru klientu ir gatavi vakcinēties, bet no darbiniekiem - ap 50%. Daļa vēl šaubās, kā arī daļa ir absolūti noraidoši pret vakcināciju. Saistībā ar personām, kurām ir smagas saslimšanas, un SAC tādu esot daudz, atbildīgā persona sazināsies ar šo cilvēku ģimenes ārstiem, lūdzot piekrišanu vakcinācijai, teica politiķe.

Tāpat ministre atgādināja, ka šodien aprūpes centros uzsāktas pirmās vakcinācijas, un tās vēl turpināsies rīt. Kad būs pieejamas nākamās vakcīnas, vakcinācija SAC attiecīgi turpināsies.

Deputāte Goldberga pārmeta Petravičai, ka viņa komisijā stāsta, ka viss ir labi un izdarīts laicīgi, kaut infekcijas izplatība aprūpes centros turpinās. "Svarīgākais ministrei ir uzņemties līdera lomu visā procesā, norādīt uz kļūdām un atzīt tās, ja tādas ir. Tad parādīt, kā tās izlabot un virzīties uz priekšu," teica politiķe.

Arī Orlovs pārmeta ministrei, ka sabiedrība un deputāti gaida no LM un viņas proaktīvu rīcību.

Petraviča taisnojās, ka infekciju ir ļoti grūti ierobežot SAC telpu nepiemērotības dēļ. Viņa teica, ka aprūpes centri visbiežāk ir pārapdzīvoti, bez brīvām vietām, un tajos ir ļoti ierobežotas iespējas izveidot izolācijas telpas.

"To nav iespējams mainīt ļoti īsā laikā, lai gan esmu pieprasījusi no Atveseļošanās un noturības fonda papildu līdzekļus tieši 150 izolācijas telpu ierīkošanai, kā arī piecu jaunu, ģimenes videi pietuvinātu aprūpes centru izveidei," uzsvēra labklājības ministre. Viņa piebilda, ka, lai visus klientus ievietotu šādos aprūpes centros nepieciešami 665 centri, kas izmaksātu četrus miljardus eiro.

"Varam iet soli pa solim, bet strauji izmainīt to, kas ir padomju laika mantojums, ir ļoti grūti," uzsvēra Petraviča.